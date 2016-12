Bouffées d'antimatière dans un microquasar



©M. Weiss/CfA

Ejection de plasma de paires lors d'un historique regain d'activité

Schéma décrivant l'annihilation d'un électron et de son anti-particule, le positron, conduisant à la formation de deux photos à l'énergie précise de 511 keV. Schéma décrivant l'annihilation d'un électron et de son anti-particule, le positron, conduisant à la formation de deux photos à l'énergie précise de 511 keV.



Distribution spectrale établie à partir des données du spectromètre SPI de l'un des sursauts majeurs du microquasar V404 Cygni en juin 2015.

Intenses et rapides variations de lumière

Le fond diffus gamma de la Galaxie et les microquasars

L'analyse de l'émission X et gamma du microquasar V404 Cygni a conduit à la découverte d'intenses bouffées deconstitué d'et de sonle. Ce résultat, basé sur l'étude par leINTEGRAL/SPI d'un remarquable épisode d'de la source en juin 2015 désigne les microquasars comme des pourvoyeurs efficaces de plasmas de paires, des "usines à" en quelque sorte. La source V404 Cygni montre une variété de sursauts, certains atteignant des records de brillance en rayons gamma. Cette diversité est décrite en détail dans une étude complémentaire qui conclut que dans le système, des éjections deà très grandeont lieu dans des jets. Ces différentes observations et leurs implications soulignent le rôle clé joué par les microquasars pour expliquer l'émission diffuse ded'annihilation observée dans legalactique et l'origine encore mal connue du fond diffus gamma galactique. Ces travaux sont l'de deux publications, l'une placée sous la direction d'une équipe du Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) de Garching en Allemagne et publiée dans la revuedu 29 février 2016 et lapilotée par les chercheurs du Service d'Astrophysique/laboratoire AIM (SAp) du CEA-Irfu et parue dans le journal Astronomy and Astrophysics fin 2015. Dans les deux cas, les chercheurs du MPE et du SAp se sont associés pour exploiter avec d'autres collaborateurs lesduIntegral, seul observatoire actuellement en opération permettant de mener à bien de telles études.La source V404 Cygni est une binaire X galactique composé d'unede faibleet d'un. Elle fait partie de la famille des microquasars, des systèmes binaires "accrétants" (système où la matière de l'étoile compagnon est aspirée par le trou noir) et éjectant sporadiquement des plasmas de matière dans des jets relativistes. En Juin 2015, cette source est entrée dans uned'activité exceptionnelle mobilisant la communautéet une panoplie de moyens d', au sol comme dans l'espace. Parmi ces derniers, le satellite de l'Integral a joué un rôle clé.Durant lad', les données obtenues par le spectromètre SPI ont permis de découvrir d'intenses phases d'émission de photons d'de 511 keV. Cette émission est la signature de l'annihilation de l'électron avec son antiparticule, le positron. L'intensité observée durant les dixd'activité de V404 Cygni implique une forte production de paires électron-positron, plus de 10**42 paires créées par seconde durant les sursauts.L'étude fine de la structure de la raie, possible grâce aux performances du spectromètre SPI, montre néanmoins un profil différent en terme de position et deselon le sursaut observé. Ceci a conduit les chercheurs à avancer plusieurs hypothèses pour expliquer ces différences comme des régions émissives de températures différentes, une morphologie particulière dans l'du trou noir ou les effets d'un. L'effet dugravitationnel extrêmement intensedu trou noir, appelé décalage gravitationnel et qui modifie l'énergie des photons, est également évoqué pour expliquer en partie les caractéristiques observées.L'intense activité de V404 Cygni et la complémentarité des différents instruments à bord de l'observatoire Integral ont d'autre part permis une analyse fine des sursauts. En particulier, laISGRI duimageur IBIS a observé dans le domaine des rayons X-durs (énergie comprise entre 20 et 300 keV) des variations deextrêmement intenses sur des échelles decourtes (fluctuation d'un facteur presque 1000 sur une période typique de une heure).L'extrême intensité des sursauts observés a atteint des records, 50 fois plus lumineux que ladu, source étalon brillante dans ce domaine. L'émission observée durant ces phases actives indique des variations de nature diverse, corrélées pour certaines avec les mesures obtenues par un dispositifà bord du satellite. Les scientifiques interprètent ces sursauts comme des émissions provenant du disque d'accrétion entourant l'objet compact et de puissants jets de particules, hypothèse appuyée par des observations radio simultanées.Hormis une meilleure description des processus en jeu de tel, l'étude de la raie d'annihilation apporte un élément de réponse à une question largement débattue actuellement qui porte sur l'origine de l'émission à 511 keV observée dans le bulbe galactique. En effet, cette étude montre que V404 Cygni produit uneimportante de plasma de paires lors des épisodes de forte activité et ce durant une dizaine de jours. Le flux observé dans le bulbe galactique requiert qu'àmoment dix sources de ce type expérimentent une phase d'activité similaire. En considérant un rendement (rapport phase active versus phase calme) de 1/1000ème, ceci conduit à disposer de 1000-10000 systèmes similaires à V404 Cygni, tous situés dans le bulbe galactique, pour rendre compte de l'émission observée. Ce scénario est selon les chercheurs tout à fait possible au regard des modèles de synthèse dedans la Galaxie qui prédisent l'existence de l'ordre de 100 millions de trous noirs stellaires.Ces travaux confortent le rôle clé joué par les microquasars pour enrichir en plasma de paires les régions centrales de la Galaxie. Ils soulignent également leur impact sur l'excès observé (autour de l'énergie voisine du MeV) de l'émission diffuse de la Galaxie.