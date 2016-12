À la frontière d'un trou noir

Mesurer la structure d'un objet situé autour d'un trou noir

Il s'agit de la mesure la plus précise obtenue à cette date d'une structure aussi petite d'un objet aussi lointain, et équivaudrait, par exemple, à détecter une pièce de monnaie d'un euro à plus de 100.000 kms de distance.L'équipe de chercheurs, à laquelle participe l'de Grenade, est arrivée à mesurer le borddudequid'undans un, unde la taille duqui émet autant d'qu'uneentière.Une équipe de scientifiques espagnols, à laquelle participe l'Université de Grenade, a détecté avec précision une structure dans la partie interne d'un quasar (objets lointains très petits mais qui émettent de grandes quantités d'énergie, similaires à celles d'uneentière) situé à environ 5.000 millions d'annéesde laIl s'agit de la mesure la plus précise obtenue à cette date d'une structure aussi petite d'un objet aussi lointain, et il a été possible de l'obtenir grâce à l'effet de microlentille gravitationnelle, provoqué par les étoiles d'une galaxie qui se trouve entre la Terre et le quasar, et qui peut magnifier des régions minuscules dans le quasar.Concrètement, les chercheurs sont arrivés à mesurer le bord interne du disque de matière qui orbite autour du quasar Q2237+0305 (connu comme "La Croix d'Einstein") moyennant l'étude de la variation de l'éclat des quatre images différentes du même, obtenues grâce aux expérimentations OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) et GLITP (Gravitational Lensing International Time Project), qui pendant 12 ans et 9, respectivement, ont mis sous monitoring ce quasar.Un quasar émet son énergie dû à un disque de matière chaude qui orbite à grandeautour d'un trou noir supermassif, dont laéquivaut à celle de mille millions d'étoiles. Le disque a une taille comparable à notre système solaire mais, par le fait de se trouver si loin, il n'est pas possible de mesurer sa structure par les méthodes habituelles. Dans ce cas, cela a étépossible grâce à l'effet de, qui a permis de détecter une structure à même le bord interne du disque, à la frontière du trou noir.Outre l'UGR, ont participé à ce travail des chercheurs de l'd'des Canaries, l'Université de Valence et celle de Cadix. Tel que l'explique un des auteurs de ce travail, ledu département deet du Cosmos de l'Université de Grenade, Jorge Jiménez Vicente, "la grande avancée de ce travail est que nous avons été capables de détecter, en utilisant l'effet de microlentille gravitationnelle, une structure sur le bord interne d'un disque aussi petit à une distance si énorme. Cela équivaudrait, par exemple, à détecter une pièce de monnaie d'un euro à plus de 100.000 kms de distance."Seul un quasar sur 500 se voit affecté par ce phénomène de l'effet de lentille gravitationnelle. L'information obtenue sera d'une énorme utilité pour les chercheurs au moment de comprendre les quasars, qui sont essentiels pour comprendre comment se sont formées et ont évolué les galaxies.Jiménez Vicente signale qu'à l'avenir, lorsque seront disponibles les grands programmes de suivi (comme celui planifié par le Large Synoptic Survey Telescope, unde 8,4 mètres capable d'examiner la totalité duvisible qui se construira audu Chili et commencera à fonctionner en 2022), "la possibilité de détecter des événements à haute magnification produits par l'effet microlentille pourra s'étendre à des milliers de quasars."