Donner, c'est engager un mécanisme social !



Phénomène commun à toutes les sociétés et à toutes les époques, le don appelle ce que Marcel Mauss appelle un "contre-don". On dit aussi rendre la politesse. (Photo: Thinkstock.)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux...)

Montréal (Montréal est à la fois région administrative et métropole du Québec[2]. Cette grande agglomération canadienne constitue un centre majeur du commerce, de l'industrie, de la culture, de la finance et des affaires internationales. Montréal a accueilli...)

siècle (Un siècle est maintenant une période de cent années. Le mot vient du latin saeculum, i, qui signifiait race, génération. Il a ensuite indiqué la durée d'une génération humaine et faisait 33 ans 4 mois...)

rue (La rue est un espace de circulation dans la ville qui dessert les logements et les lieux d'activité économique. Elle met en relation et structure les différents quartiers, s'inscrivant de ce fait dans un réseau de voies...)

main (La main est l’organe préhensile effecteur situé à l’extrémité de l’avant-bras et relié à ce dernier par le poignet. C'est un organe destiné à saisir et manipuler des objets....)

Fait social total

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique...)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à minuit heure locale) et sa...)

assurance maladie (L'assurance maladie est un dispositif chargé d'assurer un individu face à des risques financiers de soins en cas de maladie, ainsi qu'un revenu minimal lorsque...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un...)

vie (La vie est le nom donné :)

Donner ses organes ou son oeuvre

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la pratique (l'art) étudiant l'organisation du corps humain (anatomie), son fonctionnement normal (physiologie), et cherchant à restaurer...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

rein (Le rein a de multiples fonctions (hormonales, de régulation de la tension, mais il est surtout l'un des principaux organes de détoxication (avec le foie et le poumon). Il assure, par filtration et excrétion d'urine, l'équilibre...)

cadavre (Le cadavre est ce qui reste du corps d'un organisme vivant humain ou animal dans la période qui suit la mort. On parle aussi de...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui...)

la culture (La Culture est une civilisation pan-galactique inventée par Iain M. Banks au travers de ses romans et nouvelles de science-fiction. Décrite avec beaucoup de...)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de la civitas gallo-romaine. Comme la civitas qui subsiste le plus souvent...)

organe (Un organe est un ensemble de tissus concourant à la réalisation d'une fonction physiologique. Certains organes assurent simultanément plusieurs fonctions, mais dans ce cas, une fonction est généralement...)

complexité (La complexité est une notion utilisée en philosophie, épistémologie (par exemple par Anthony Wilden ou Edgar Morin), en physique, en biologie (par exemple par Henri Atlan), en sociologie, en informatique ou...)

fondations (Les fondations d'un ouvrage assurent la transmission et la répartition des charges (poids propre et surcharges climatiques et d'utilisation) de cet...)

artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités suivantes :)

Tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

Voilà résumé un concept clé de l', de Marcel Mauss (1872-1950), un des pères de la sociologie française. "Le don est un échange. Plus spécifiquement un échange différé. Il vous engage dans un mécanisme social.Celui qui reçoit signe une dette; pour s'en défaire, il devra donner à son tour", signale Marcel Fournier, professeur au Département de sociologie de l'deet auteur d'une biographie monumentale de Mauss parue chez Fayard en 1994.Le don renvoie à ce que le sociologue français a appelé "contre-don", un principe évoqué en 1925 et toujours d'actualité. Il s'appliquait dans les sociétés primitives que Mauss a étudiées, notamment chez les Amérindiens pratiquant le potlatch, un rituel qui consistait à donner jusqu'à être dépossédé littéralement de ses moyens de subsistance.C'est encore vrai au 21e, alors que M. et Mme Tout-le-monde sont sollicités de toutes parts : dans lapar le mendiant qui tend la, au bureau par l'entremise de collectes. Les porte-parole de bonnes causes vous appellent, vous écrivent, organisent des téléthons... En échange, vous verrez votre nom sur une liste de bienfaiteurs, vous recevrez un reçu officiel ou, plus modestement, vous soulagerez votre conscience.S'il existe en 2016 d'authentiques donateurs anonymes prêts à soutenir des causes sans rien attendre en retour, la grande majorité des dons appellent des contre-dons... "On le voit dans les fêtes de Noël, où les gens calculent la valeur des cadeaux échangés", illustre Marcel Fournier.L'a lancé undequi est alimenté de nospar des intellectuels français, américains et québécois. La redistribution de la richesse collective peut être considérée comme une forme de philanthropie. "Un contribuable peut se demander pourquoi il contribue à l'assurance emploi s'il n'est jamais au chômage. Même chose pour l's'il n'est jamais malade. La cohésion d'une société trouve appui sur une série d'imbrications et implique und'échanges entre individus et groupes. La réciprocité, directe et indirecte, est à la base de lasociale, hier comme aujourd'hui", mentionne Marcel Fournier.Le don caractérise toutes les sociétés humaines, passées et présentes, selon Marcel Mauss. C'est ce qu'il appelle un "fait social total", soit un évènement qui "met en branle la totalité de la société et de ses institutions" et qui a des répercussions juridiques, économiques, religieuses et même esthétiques. Mais la forme actuelle du don est parfois très complexe.La transplantation d'organes, par exemple, soulève des questions inédites. Depuis que lapermet ce type d'intervention, unes'exerce sur l'entourage des patients en attente d'une greffe. Si vous êtes le seul de la famille à pouvoir donner unà un proche atteint d'insuffisance rénale, votre consentement sera-t-il vraiment libre ? "Donneriez-vous votre coeur ou un rein à un pédophile ? La plupart des gens hésiteraient", commente M. Fournier.Autre exemple : certaines religions considèrent lecomme unsacré, inviolable. Doit-on refuser aux fidèles l'accès aux organes disponibles ? Au Japon, un autre problème se pose : selontraditionnelle, le corps de la personne décédée doit demeurer intact. Lereconnaît néanmoins le don d'organes depuis 1997. Mais les prélèvements d'organes sur un donneur vivant restent rarissimes et plusieurs malades vont aller aux États-Unis pour recevoir l'attendu.Le milieu de l'art fournit une autre illustration de ladu don. Marcel Fournier a beaucoup étudié le don d'oeuvres d'art. La richesse des collections du Musée d'art contemporain de Montréal et du Musée des beaux-arts de Mon-tréal est largement attribuable à la générosité des donateurs, qu'il s'agisse de collectionneurs, deou d'artistes. Encore là, M. Fournier note que, outre l'avantage fiscal que son geste lui procure, le donateur verra son nom associé à l'oeuvre, ce qui constitue une reconnaissance ou un contre-don.Il arrive aussi que le don soit mal reçu. "S'il y a une chose que détestent les responsables, directeurs et conservateurs de musée, ce sont les dons que veulent faire les membres de la famille et en particulier les conjoints au moment du décès d'unse passe comme s'ils voulaient rendre hommage au défunt en tirant profit de l'occasion pour", écrit Marcel Fournier, lui-même un passionné d'art, dans un texte tiré d'une conférence récente. Il reste que toute décision concernant l'entrée d'une oeuvre d'art dans un musée est liée à un processus complexe d'approbation sur la valeur de l'oeuvre.