La théorie de la Relativité générale appliquée

L'expansion de l'Univers simulée

cosmologie (La cosmologie est la branche de l'astrophysique qui étudie l'Univers en tant que système physique.)

espace-temps (La notion d'espace-temps a été introduite par Minkowski en 1908 dans un exposé mathématique sur la géométrie de l'espace et du temps telle qu'elle avait été définie par la...)

amplitude (Dans cette simple équation d’onde :)



Les ondes gravitationnelles générées pendant la formation des structures dans l'Univers. Les structures (distribution des masses) sont indiquées comme points brillants, les ondes gravitationnelles par des ellipses. La taille de l'ellipse est proportionnelle à l'amplitude de l' onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de matière.) orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil à l'équinoxe) et des points cardinaux (nord de la boussole) ;) polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments dipolaires dans les matériaux diélectriques ; En électronique, la polarisation est le fait d'appliquer une...)

gravitation (La gravitation est une des quatre interactions fondamentales de la physique.)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état...)

vitesse (On distingue :)

énergie sombre (En cosmologie, l'énergie sombre est une forme d'énergie hypothétique remplissant tout l'Univers et exerçant une pression négative se comportant comme une force gravitationnelle répulsive. L'énergie sombre pourrait expliquer l'accélération...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

matière noire (En astrophysique, la matière noire (ou matière sombre) désigne la matière apparemment indétectable, invoquée pour rendre compte d'effets inattendus,...)

La théorie de la Relativité générale appliquée

physique théorique (La physique théorique est la branche de la physique qui étudie l’aspect théorique des lois physiques et en développe le formalisme mathématique.)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le langage courant, une théorie est une idée ou une connaissance spéculative, souvent basée sur l’observation ou l’expérience,...)

relativité générale (La relativité générale, fondée sur le principe de covariance générale qui étend le principe de relativité aux référentiels non-inertiels,...)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

galaxies (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec ce titre elle a connu deux existences, prenant par ailleurs la suite de...)

L'Univers est en perpétuelle expansion. Il change, crée de nouvelles structures qui fusionnent. Mais comment notre Univers évolue? Des physiciens de l'Université de Genève (UNIGE) ont mis au point un nouveau code de simulations numériques qui offre un aperçu du processus complexe de la formation des structures en. En se basant sur les équations d'Einstein, ils ont pu intégrer dans leurs calculs les mouvements de rotation de l'et calculer l'des ondes gravitationnelles, dont l'existence a été confirmée pour la première fois le 12 février 2016. Une étude à lire dans la revueJusqu'à présent, les chercheurs qui étudiaient la formation des grandes structures cosmologiques se basaient sur des codes numériques de lanewtonienne. Ce genre de codes postule que l'espace en tant que tel n'évolue pas, il est dit figé, alors que le, lui, s'écoule. Les simulations qu'il permet sont extrêmement précises sur lade l'Univers qui bouge lentement (à savoir d'environ 300km par seconde). Par contre, lorsque les particules de matières se meuvent à haute, ce type de codes ne permet que des calculs approximatifs. De même, il ne permet pas de décrire les fluctuations de l'. Constituant 70% de l'totale de l'Univers (le 30% restant est fait de laet de la matière ordinaire), elle est responsable de son expansion accélérée. Il fallait donc trouver une nouvelle manière de simuler la formation des structures cosmologiques et permettre l'étude de ces deux phénomènes.L'équipe de Ruth Durrer, du Département dede la Faculté des sciences de l'UNIGE, a ainsi créé un code, nommé, basé sur lade lad'Einstein. En effet, la relativité générale considère l'espace-temps comme étant, c'est-à-dire que l'espace et le temps sont en perpétuel changement, contrairement à l'espace figé de la théorie newtonienne. L'objectif était de prédire l'amplitude et l'impact des ondes gravitationnelles, ainsi que ceux du frame-dragging (la rotation de l'espace-temps) induits par la formation des structures cosmologiques.Pour ce faire, les physiciens de l'UNIGE ont découpé dans l'espace une portion cubique constituée de 60 milliards de zones contenant chacune une particule (c'est-à-dire une portion de galaxie), afin d'analyser la manière dont elles bougent vis-à-vis de leurs voisines. Grâce à la Librairie LATfield2 (developpée par David Daverio de l'UNIGE), qui résout des équations partielles non linéaires, et au Super Calculateur du Centre suisse de calculde Lugano, les chercheurs ont pu étudier le mouvement des particules et calculer la métrique (la mesure des distances et du temps entre deuxdans l'Univers) en utilisant les équations d'Einstein. Le résultat de ces calculs donne des spectres permettant de quantifier la différence entre les résultats obtenus grâce àet à ceux issus des codes newtoniens. Ceci a permis de mesurer l'effet du frame-dragging et des ondes gravitationnelles introduits dans le modèle.En effet, le frame-dragging et les ondes gravitationnelles n'avaient jamais été introduits dans des calculs jusqu'à la création du code gevolution. Ceci ouvre la voie à la confrontation des résultats de simulation de l'expansion de l'Univers à la réalité de celle-ci. Les physiciens de l'UNIGE vont ainsi pouvoir tester la théorie de la relativité générale à des échelles beaucoup plus grandes qu'actuellement. Afin d'ouvrir les recherches au maximum dans ce domaine, la professeure Ruth Durrer et son équipe vont rendre public leur codeLes mystères de l'énergie sombre seront peut-être bientôt éclaircis.