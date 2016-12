Un système de propulsion hybride promet de révolutionner l'aviation



Alpha Electro. Illustration: Pipistrel Aircraft

De nouvelles spécifications

Une interface graphique personnalisée

Les prochaines étapes

Un projet financé par l'UE a conçu un système de propulsion hybride électrique, qui réduira les rejets et les coûts en carburant.Le projet HYPSTAIR, débuté en septembre 2013 et officiellement terminé en février 2016, a conçu un système deen série. Il est destiné aux petits avions, et utilise unélectrique pour faire tourner l'. L'peut venir d'unde batteries, qui peut être rechargé pendant le vol, ou d'unà bord.Les chercheurs ont développé les composants du systèmedeen partant de l'étape conceptuelle. Ils ont conçu et dimensionné les composants en tenant compte des performances et du rendement énergétique du système complet propulsion-fuselage, et le premier test duprototype terminé a récemment eu lieu à Ajdovscina, en Slovénie.L'choisi pour ce test a étépar Pipistrel, le constructeur slovène d'avions légers, qui a coordonné le. Tous les éléments de la transmission ont été développés par Siemens, membre du consortium du projet et leader mondial de laPour le premier test, les chercheurs ont utilisé une hélice à cinq pales et faiblede rotation. Le premier essai a porté sur tous les modes de, faibles et élevés. Par ailleurs, tous les composants ont été conçus en tenant compte de toutes les réglementations de certification et de sécurité de l'Le moteur de 200 kW du projet HYPSTAIR est le groupe motopropulseur hybride électrique le plus puissant conçu à cepour l'aviation, équivalent à certains moteurs classiques. Ce moteur fournit 200 kW auet 150 kW en croisière. Il peut fonctionner en mode totalement électrique (sur batteries), uniquement à partir du groupe électrogène, ou en mode hybride (les deux).Les tests d'HYPSTAIR ont été très prometteurs, mais les limitations actuelles du stockage de l'électricité font qu'un système de propulsion uniquement électrique ne convient pas aux vols à longue distance. Le groupe électrogène embarqué représente donc une solution plus rentable en, mais avec un moindre rendement énergétique.Afin d'arriver à un système de propulsion hybride très performant, le moteur électrique et le groupe électrogène ont été conçus pour unede puissance élevée, afin de réduire le poids du système de propulsion. Ceci optimise lade l'avion. Une attention particulière a été apportée au rendement des composants, afin d'économiser le plus d'possible.Le projet a aussi conçu une interface utilisateur graphique spécifique aux moteurs hybrides, suite à de nombreux tests et simulations. Elle se conforme aux habitudes et aux réglementations relatives à l'des informations en, mais innove en utilisant des systèmes et des réglementations d'autres secteurs (l'et la marine).La nouvelle interface a été conçue de sorte qu'elle ne perturbe pas les pilotes professionnels, en conservant unesimilaire à l'. Ce type de représentation et de disposition aide particulièrement les pilotes habitués aux précédentes générations d'avions (avec peu d'informatisation), ou peu formés aux systèmes numériques.La conception de l'interface homme-machine a donc mis l'accent sur la simplicité et une automatisation élevée, réduisant ladu pilote. L'idée est de fournir au pilote des informations importantes sur l'état du système mixte, grâce à des indices visuels et haptiques. Les chercheurs espèrent que leur interface innovante deviendra lade l'aviation.Le projet étant terminé, le but est de commencer l'installation des composants mis audans un avion capable de voler, ouvrant la voie à la commercialisation d'un avion à moteur hybride.Les composants du projet obtiendront ainsi les certifications nécessaires, et permettront à d'autres constructeurs de composants électriques et deà pénétrer le marché des avions à propulsion électrique ou hybride.Le succès de ce projet ouvrirait unnouveau marché de l'aviation. L'UE aurait ainsi un net avantage, en définissant les normes et aussi en travaillant sur les premiers concepts, personnalisés pour ce marché.Pour plus d'information voir: