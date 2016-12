L'heure d'été fête ses 40 ans



Salle de contrôle du temps légal français à l'Observatoire de Paris. © SYRTE - Observatoire de Paris

heure (L'heure est une unité de mesure :)

heure (L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur elle-même, l'instant (l'« heure qu'il...)

Observatoire de Paris (L'Observatoire de Paris est né du projet, en 1667, de créer un observatoire astronomique équipé de bons instruments permettant d'établir des cartes pour la navigation....)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)



Franklin Benjamin et le changement d'heure dans Journal de Paris.

© Wikipédia (Wikipédia (prononcé /wi.ki.pe.dja/) est une encyclopédie, multilingue, universelle, librement diffusable, disponible sur le Web et écrite par les internautes...)

Benjamin Franklin (Benjamin Franklin (17 janvier 1706 à Boston - 17 avril 1790 à Philadelphie) est l'une des plus illustres figures de l'histoire américaine, à la fois écrivain, physicien et diplomate.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type naine jaune,...)

minutes ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de terrain est la carte...)

ouest (L’ouest est un point cardinal, opposé à l'est. C'est la direction vers laquelle se couche le Soleil à l'équinoxe, le couchant (ou ponant).)

siècle (Un siècle est maintenant une période de cent années. Le mot vient du latin saeculum, i, qui signifiait race, génération. Il a ensuite indiqué la durée d'une génération humaine et faisait 33 ans 4 mois (d'où peut être l'âge du...)

transports (Le transport, du latin trans, au-delà, et portare, porter, est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre.)

unification (Le concept d'unification est une notion centrale de la logique des prédicats ainsi que d'autres systèmes de logique et est sans doute ce qui distingue le plus Prolog des autres langages de...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une...)

territoire (La notion de territoire a pris une importance croissante en géographie et notamment en géographie humaine et politique, même si ce concept est utilisé par d'autres sciences...)

télégraphe (Le télégraphe (du grec τηλε têlé, loin et γραφειν graphein, écrire) est un système destiné à transmettre des messages d'un point à un autre sur...)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de la civitas...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

longitude (La longitude est une valeur angulaire, expression du positionnement est-ouest d'un point sur Terre (ou sur une autre planète).)

méridien (En géographie, un méridien est un demi grand cercle imaginaire tracé sur le globe terrestre reliant les pôles géographiques. Tous les points...)

Seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La...)

nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des nombres pour mesurer l'éventuel défaut de dualité d'une application définie à l'aide de la trace, dans l'anneau...)

sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.)

SNCF (La Société nationale des chemins de fer français (SNCF) est l'une des principales entreprises publiques françaises. Elle exerce une double activité :)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

hiver (L'hiver est une des quatre saisons des zones tempérées.)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme l’extrémité occidentale du continent eurasiatique, voire comme une...)

choc (Dès que deux entitées interagissent de manière violente, on dit qu'il y a choc, que ce soit de civilisation ou de particules de hautes énergies.)

pétrolier (Un pétrolier est un navire citerne servant à transporter le pétrole ainsi que ses dérivés (essence). Pour le transport d'autres liquides, les navires ont d'autres appellations : les méthaniers qui...)

automne (L'automne est l'une des quatre saisons des zones tempérées. Elle se place entre l'été et l'hiver.)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un animal, et en particulier celle des mammifères qui...)



Le passage à l'heure d'été dans le monde. En bleu, les pays qui l'ont adoptée. En orange, ceux où il s'agit d'une convention. En rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

© Paul Eggert/Wikipédia, 2012, CC BY-SA

printemps (Le printemps (du latin primus, premier, et tempus, temps, cette saison marquant autrefois le début de l'année) est l'une des quatre saisons des zones tempérées, précédant l'été et suivant l'hiver....)

Temps universel (Le Temps universel (TU, ou en anglais UT) est une échelle de temps basée sur la rotation de la Terre. Il s'agit de la prolongation moderne du temps moyen de Greenwich (GMT, Greenwich...)

saison (La saison est une période de l'année qui observe une relative constance du climat et de la température. D'une durée d'environ trois mois (voir le tableau...)

métrologie (La métrologie est la science de la mesure au sens le plus large.)

radiation (Le rayonnement est un transfert d'énergie sous forme d'ondes ou de particules, qui peut se produire par rayonnement électromagnétique (par exemple : infrarouge) ou par une désintégration (par exemple :...)

état fondamental (En physique quantique, les états fondamentaux d'un système sont les états quantiques de plus basse énergie. Tout état d'énergie supérieure à celle...)

atome (Un atome (grec ancien ἄτομος [atomos], « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une...)

césium (Le césium est un élément chimique de symbole Cs et de numéro atomique 55.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Dans la nuit du dimanche 27 mars 2016, à 2h00 du matin il sera 3h00. Et cette année en particulier, nous fêtons les 40 ans du passage à l'd'été. Cette modification horaire que constitue l'introduction de l'd'été relève de la responsabilité de l', lequel a end'établir, de maintenir et de diffuser lelégal français, plus précisément l'échelle de l'heure légale en France.Le passage à l'heure d'été est en fait une idée bien ancienne et son établissement sous la forme que nous connaissons est une petite histoire à elle seule.En 1784,évoque pour la première fois dans le quotidien français Le journal de Paris la possibilité de décaler les horaires afin d'économiser l'. Cette idée n'est pourtant pas encore très populaire à une époque où la société est encore très largement agricole et où l'heure "utile" est celle du, qui varie de 50de l'est à l'de la France.Mais unplus tard, le développement desferroviaires va nécessiter unede l'heure sur l'dufrançais. Cela d'autant plus que leélectrique est quasi simultanément créé.Cela va être décidé en 1891: l'heure de Paris devient l'heure nationale. Le même processus se produit dans différentsdu, la différence des échelles de temps entre les pays correspondant à la différence dede leurde référence.L'Allemagne est la première à instaurer ce changement d'heure le 30 avril 1916. Elle est rapidement suivie par le Royaume-Uni le 21 mai 1916. En France, l'introduction d'une heure d'été est proposée en 1916, votée en 1917, devançant de peu les États-Unis qui vont adopter le changement d'heure en 1918.Ce régime va subsister en France jusqu'à laGuerre mondiale. L'avancée des troupes allemandes dans lede la France va introduire ce qui est appelé "l'heure allemande" dans la partie occupée avec une heurede 60 minutes avec celle de la zone libre, aude la ligne de démarcation.Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, des échanges ont lieu avec le haut commandement allemand à différentes reprises avant et après l'occupation totale de la France; ils mettent en jeu, notamment, la, pour les écarts des heures et les dates de changement d'heure, ainsi que le secrétaire d'État aux Communications. Plus tard, ce sera le tour du Gouvernement provisoire de la République française, selon l'avance des armées alliées.Aud'août 1945, un nouveau décret rétablit l'heure d'traditionnelle en deux étapes: avec un retard d'une heure le 18 septembre 1945, puis d'une autre le 18 novembre 1945; mais un décret annule cette dernière décision. Ce qui fait que la France demeure à cette époque à l'heure d'hiver de l'centrale qui est également l'heure d'été de l'Europe occidentale.La dernière décision de changement d'heure en France remonte au 19 septembre 1975: un décret introduit alors une heure d'été en France, pour application du 28 mars au 28 septembre 1976. Cette mesure, prise à la suite dude 1973, avait pour but d'effectuer des économies d'énergie en réduisant les besoins d'éclairage en soirée. À l'origine, cette mesure devait être provisoire.Jusqu'en 1995, le passage de retour à l'heure d'hiver a lieu le dernier dimanche de septembre à 3 heures du matin. Mais depuis 1996, il s'effectue le dernier dimanche d'octobre et prolonge la période d'heure d'été durant une partie de l'. Le décalage par rapport à l'heure solaire en France est d'une heure environ en hiver et de deux heures environ l'été.Le changement d'heure estival a été introduit dans l'ensemble des pays de l'Union européenne au début des années 1980. Pour faciliter les transports, les communications et les échanges aude l'UE, il a été décidé d'harmoniser les dates de changement d'heure en 1998 par la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001.Dans la pratique, si chacun doit avancer sa montre d'une heure au(et la reculer en automne), l'heure légale réalisée à l'Observatoire de Paris est modifiée automatiquement, que ce soit la traditionnelle horloge parlante ou les méthodes plus modernes de synchronisation par protocole NTP pour les ordinateurs.L'heure légale diffusée par l'horloge parlante ou protocole NTP est lecoordonné de l'Observatoire de Paris - UTC(OP) à laquelle on ajoute une heure ou deux selon laC'est l'Observatoire de Paris qui réalise et diffuse le temps légal français. Le temps légal français est élaboré par des horloges atomiques du laboratoire national deLNE-SYRTE à l'Observatoire de Paris. En 2016, ce temps de référence a une exactitude de 0 000 000 001 seconde. Rappelons à ce propos que la seconde est définie depuis 1967 comme "la durée de 9 192 631 770 périodes de lacorrespondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'de l'de133".