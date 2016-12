Nunavik 2040



L'étudiante Marianne Garneau-Charbonneau sur un flanc rocheux au coeur de Kuujjuaq. Ses collègues et elle ont réfléchi aux défis d'aménagement qui attendent ce village inuit du Nunavik durant le prochain quart de siècle.

L'étudiant Julien Landry est inscrit à lasimultanée enet enurbain. Le vendredi 11 mars, au pavillon Gene-H.-Kruger, il a fait une présentation, avec son collègue Mathieu Avarello, intitulée "Nunavik 2040: imaginer l'aménagement nordique durable". Leur exposé s'est déroulé dans le cadre du 21e colloque étudiant pluridisciplinaire du Centre deen aménagement et développement."Ce séjour dans le Grandavaitde l'aventure, explique Julien Landry. Nous étions dans unque l'on connaissait très très peu. Nous avons visité les deux villages et travaillé sur place auprès des acteurs influents du milieu. Cette expérience scolaire a été particulièrement."En octobre dernier, 20 étudiantes et étudiants à la maîtrise, la majorité en architecture, d'autres en design urbain, ontune semaine dans les deux plus grands villages du Nunavik, Kuujjuaq et Inukjuak. Tous étaient inscrits à un atelier-laboratoire sur les défis d'aménagement qui attendent les villages inuits du Nunavik durant le prochain quart de. Le groupe était supervisé par la professeure Geneviève Vachon et le chargé de cours Érick Rivard.Le Nunavik comprend 14 communautés inuites. Kuujjuaq, larégionale, comptait 2 576 résidents en 2015. Inukjuak, quant à elle, en totalisait 1 683. Un taux deélevé, soit 3,2 enfants par femme, préfigure unedémographique dans la région. Selon lesde l'Office municipal d'habitation Kativik, lede logements pourrait, d'ici 2040, de 146 actuellement à environ 559 pour Kuujjuaq, et de 115 actuellement à environ 321 pour Inukjuak.Pour comprendre le développement des deux villages, les étudiants ont consulté des ressources locales. Ils ont aussi interprété des cartes historiques et des cartes de développement. Ils ont ensuite formulé des propositions préliminaires de design appropriées pour les deux villages, qui tiennent compte deinuite, duenvironnant et duende changer.À Kuujjuaq comme à Inukjuak, les deux villages vivent une crise du logement perpétuelle. À ce contexte d'urgence s'ajoutent deux phénomènes: l'étalement grandissant des surfaces urbanisées et la fonte graduelle du pergélisol, une conséquence du réchauffement du climat.instable, le sous-sol, habituellement gelé, peut provoquer des affaissements et des glissements de terrain."Le phénomène de l'est particulièrement frappant à Kuujjuaq, souligne Julien Landry. Les nouveaux développements résidentiels et les nouveaux services s'établissent toujours plus loin du centre du. Les distances dedeviennent critiques, notamment pour les personnes âgées et les travailleurs sans voiture."Dans le but de limiter l'étalement urbain de ce village, les étudiants ont proposé de réaménager lade l'. Longue de 2,4 km, cetteagit commeprincipale dans la municipalité. L'idée consiste à encadrer et densifier la rue de façon douce, notamment par la construction de nouveaux bâtiments résidentiels et commerciaux, et par l'aménagement de parcours balisés pour les piétons.Dans leur évaluation du potentiel de construction à Kuujjuaq, les étudiants ont aussi tenu compte des changements climatiques. Ils ont notamment consulté des analyses de sol faites par les chercheurs du Centre d'études nordiques de l'Laval. Leur proposition comporte deux volets. Premièrement, poursuivre le développement du village dans les zones rocheuses dont les dirigeants locaux n'ont pas tenu compte jusqu'à présent. Deuxièmement, remplacer la technique de construction dite sur radier par celle dite sur pieux."On construit dans l'urgence au Nunavik, indique Mathieu Avarello. On réapplique souvent le même processus sans le questionner, soit la construction sur radier, basée sur une épaisse couche de pierre concassée qui recouvre le sol naturel. Dans la construction sur pieux, ceux-ci rejoignent le roc sous la. Cette approche s'avère une des solutions de rechange intéressantes face à l'instabilité des sols induite par les changements climatiques. Ce type de construction est déjà répandu dans le village d'Iqaluit."À Inukjuak, les étudiants ont proposé d'implanter le concept de l'linéaire, basé sur des modules d'habitation denses. Il permet aussi de rationaliser les services. Ainsi la distribution d'et dese fait par petits réseaux partagés dissimulés sous les bâtiments, plutôt qu'en porte-à-porte.