Des papyrus anciens livrent un nouveau secret: une encre métallique



Le dernier jour de Pompéi, Karl Briullov, 1827-1833. Illustration: Wikimedia Commons

La découverte

De nouvelles opportunités pour les universitaires

Les papyrus d'Herculanum, découverts au XVIIIe, ont été ensevelis par l'éruption du Vésuve de l'an 79 avant Jésus-Christ, célèbre pour sa destruction des villes romaines de Pompéi et d'Herculanum. L'éruption a laissé dans un état d'extrêmecette collection de 2 000 rouleaux très serrés de papyrus. Les précédentes tentatives pour les lire se sont traduites par des dommages importants ou une destruction totale.Les scientifiques de l'Installation européenne deont utilisé cet accélérateur pour générer des rayons X 100 milliards de fois plus puissants que ceux utilisés dans unmoderne, et constaté qu'une encre métallique avait permis d'écrire sur ces papyrus.Cette découverte est inattendue car jusqu'ici les universitaires s'étaient basés sur des preuves laissées par l'historien romain Pline l'Ancien, selon qui l'encre de l'époque était faite de suie récupérée des chaudières à bois. Pline a d'ailleurs été l'une des nombreuses victimes de l'éruption du Vésuve.En janvier 2015, les chercheurs ont soumis les papyrus aude l'accélérateur, ce qui leur a permis d'y lire des lettres de l'alphabet grec, et même des mots entiers. Ils ont ensuite constaté que les rouleaux de papyrus contenaient une concentration élevée en, qui ne pouvait provenir que de l'intentionnel de cedans l'encre.Les scientifiques sont arrivés à cette conclusion après avoir calculé que la concentration en métal dans les papyrus était trop élevée pour venir de l'polluée par le métal des canalisations en plomb qu'utilisaient les Romains, d'un encrier enou d'un récipient en"Dans l'encre du métal, nous avons trouvé du plomb, supposé apparaître environ 4 siècles après [l'éruption du Vésuve]", a commenté le Dr Emmanuel Brun de l'Installation européenne de rayonnement. Il continuait: "Le consensus est que les Romains n'ont commencé à utiliser de l'encre métallique qu'au quatrième siècle."Les travaux ont été publiés dans les "Proceedings of the National Academy of Sciences". Ils décrivent l'étude de l'encre et duutilisé par l'Empire romain à son, et montrent clairement que l'invention de l'encre métallique est antérieure de quelques siècles à ce que l'on croyait.Il est maintenant possible d'explorer plus en détail les écrits des époques anciennes, et de progresser pour lire des textes anciens considérés comme perdus depuis longtemps. Il devient aussi envisageable de déchiffrer des textes jusqu'ici inconnus."La découverte est intéressante d'undehistorique mais aussi par rapport à la technique d'des papyrus", souligne le Dr Brun. "Les étapes de cette étude sur l'encre nous permettront d'optimiser les prochaines expériences pour lire le texte jusqu'ici invisible de ces papyrus."Sur les 2 000 rouleaux récupérés à Herculanum, environ 600 n'ont pas été touchés. La plupart portent des essais philosophiques en grec ancien, mais on a également découvert une comédie, écrite en latin.Ces découvertes et l'amélioration de l'imagerie par rayons X abordée par lepourraient bientôt permettre de déchiffrer les rouleaux restants, sans les endommager, et d'enrichir considérablement nos connaissances sur, la littérature et les modes deduclassique.