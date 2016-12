Transfert de la bande TNT vers la 4G

En France, quatre bandes de fréquences permettent désormais de fournir un service 4G. Illustration: ANFR

Au 1er avril 2016, l'ANFR a accordé ses premières autorisations de sites 4G dans la bande des 700 MHz à Bouygues Télécom (3 sites à Paris) et Free Mobile (3 sites à Tarbes). Leurs mises en service pourront intervenir à partir du 5 avril, date de transfert effectif aux opérateurs mobiles, pour les zones concernées, de cette bande jusque-là utilisée pour la TNT .Au 1er avril 2016, ce sont également près de 25 000 sites (24 657 sites) qui sont auautorisés pour la(4G) tous opérateurs confondus. Les autorisations de sites 4G accordées au cours dudernier sont en hausse de 3,4 % par rapport au 1er mars.-15 854 sites sont autorisés pour la 4G dans la bande 800 MHz (+ 5,5 % sur un mois).- 10 381 sites sont autorisés pour la 4G dans la bande 1 800 MHz (+ 7,3 % sur un mois).- 17 195 sites sont autorisés pour la 4G dans la bande 2,6 GHz (+ 2,6 % sur un mois).Pour les mises en service, le bilan des sites 4G ens'établit comme suit:- Orange (8 716 sites)- Bouygues(7 567 sites)- Free Mobile (6 134 sites)- Numericable-SFR (5 572 sites)Pour, les 4 opérateurs mobiles en France ont été autorisés par l'ARCEP à utiliser la bande des 700 MHz le 8 décembre 2015 à l'issue d'une procédure de mise aux enchères. Leur déploiement effectif est lié à la libération de cette bande par le secteur audiovisuel, qui débutera demain mardi 5 avril. Simultanément, laMPEG-4 sera généralisée sur la TNT.Cette évolution de la TNT va permettre de diffuser le mêmede chaînes, mais pour la plupart désormais en qualité HD,en utilisant moins de spectre. Les fréquences alors libérées – la bande des 700 MHz – deviendront disponibles pour satisfaire les besoins croissants des services mobiles liés à l'toujours plus important des smartphones et tablettes par les Français et améliorer la couverture duLa bande des 700 MHz sera progressivement libérée par la TNT et mise à la disposition des opérateurs mobiles entre avril 2016 et juin 2019. Les premières zones ouvertes mardi à l'de relais en bande 700 MHz sont détaillées sur ce lien Voir aussi: