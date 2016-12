La fusion de deux trous noirs ne produirait aucune lumière gamma



Satellite INTEGRAL© ESA

La variation du flux lumineux enregistré par l'instrument SPI/ACS.

Aucun excès significatif n'est détecté à l'arrivée de l'onde LIGO.

La contribution du CEA au satellite INTEGRAL

Le satellite INTEGRAL a permis de rechercher l'existence d'une source de lumière de haute énergie associée à cet événement exceptionnel et de conclure qu'au moment exact du passage de l'onde gravitationnelle dans l'de la, aucune émission forte de rayons gamma n'est apparue. Cetteconforte à la fois lagénérale et la prédiction des astrophysiciens: lade deux trous noirs ne s'accompagne de presque aucune émission lumineuse. Ces résultats sont publiés dans la revuedu 30 mars 2016.L'instrument LIGO avait observé le 14 septembre 2015 la premièrerésultant de la fusion de deux trous noirs, nommée GW150914. Au même, leINTEGRAL, qui surveille leen permanence, était actif. Grâce à ses détecteurs, en connaissant l'horaire exact de l'arrivée sur Terre de celle-ci, les scientifiques ont pu rechercher si cet événement était accompagné d'une émission de rayons gamma. Or, aucune émission particulière n'a été retrouvée. Les chercheurs ont pu établir que l'émission en rayons X et gamma observée à cet instant avait uneau moins unde fois plus faible que celle propagée par l'gravitationnelle. Le mécanisme le plus probable qui ait donné naissance à cettegravitationnelle, la fusion de deux trous noirs, ne devrait pas s'accompagner d'une émission lumineuse importante, larestant captée par l'intense. Une émission lumineuse faible reste néanmoins possible si de laest présentedes deux corps massifs.Lade la détection d'une source de lumière associée à une onde gravitationnelle a une importancepour la compréhension de lade la. En effet, la coïncidence d'un doublegravitationnel et lumineux permettrait de vérifier laexacte de l'onde gravitationnelle qui, selon la théorie, devrait être très exactement égale à celle de la lumière.écart amènerait potentiellement à une modification de la théorie de la gravitation, fournissant en particulier lade l'hypothétique "".Le satellite INTEGRAL (pour INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory), lancé en 2002, et actif à ce moment précis, possède deux télescopes à grandde, au développement desquels le CEA a fortement contribué. Ce sont l'imageur IBIS et leSPI capables de localiser et mesurer l'énergie des rayons X-durs et gamma d'énergie 15 keV-10 MeV. Le spectromètre SPI est entouré d'unqui observe le ciel en permanence, dans quasimentet dans la gamme d'énergie entre 75 keV et 2 MeV avec une résolution temporelle de 50 millisecondes. Ce dispositif a pour but de protéger le détecteur principal entout signal parasite. Sans pouvoir fournir d'image, il permet néanmoins de détecter dans le ciel toute variation brutale d'émission gamma et sert notamment pour repérer les sursauts gamma, brèves bouffées de rayons gamma provenant de sources lointaines.Cette capacité du satellite INTEGRAL à détecter de tels évènements brefs et soudains dans le ciel pourra aussi s'avérer très précieuse pour d'autres événements comme la fusion d'étoiles à neutrons ou les explosions d'étoiles très massives, sources potentielles d'ondes gravitationnelles et degamma.