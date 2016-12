L'histoire de la grotte Chauvet-Pont d'Arc reconstituée



Photo du panneau des rennes de la grotte Chauvet-Pont d'arc, daté au carbone 14. © Jean-Michel Geneste, Ministère de la culture

Légende de l'image

À propos de la Grotte Chauvet-Pont d'Arc et des recherches menées

Les chercheurs du CEA, participant à un vaste programme international de datation (plus de 350 échantillons analysés), ont pu reconstituer, pour la première fois, l'histoire complète de la grotte Chauvet-Pont d'Arc (Ardèche, France). Majoritairement réalisées en France, les datations radiocarbone montrent que l'fréquenta la cavité par deux fois - il y a 37 000 ans, puis sur unepériode, il y a 31 000 ans. Ces datations démontrent aussi que l'art pariétal y a été réalisé il y a plus de 28 000 ans. Ces résultats sont publiés sur le site de la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) le 11 avril 2016.Plus de 350 datations ont été obtenues, à partir de différentes méthodes d'analyses:, déséquilibre dans la famille de l'U/Th, thermoluminescence ou encore datation cosmogénique par le 36Cl... Chacune de ces approches permet d'étudier des échantillons de natures différentes, et de déterminer leur âge sur plusieurs périodes, de façon à placer dans une même échelle del'des hommes, deset l'évolution géomorphologique et le paléo-environnement de la cavité .La modélisation chronologique proposée intègre ce jeu unique de datations et utilise lesarchéologiques et paléoenvironnementales pour restituer, pour la première fois, l'histoire complète de la grotte Chauvet-Pont d'Arc. Elle montre que par deux fois l'homme fréquenta la cavité, il y a 37 000 ans (pendant 3 500 ans), puis il y a 31 000 ans (pendant 3 000 ans). L'ours y trouva également refuge, jusqu'à il y a 33 000 ans. Ces découvertes soulèvent la question de l'impact d'événements géologiques tels des éboulements de parois à l'entrée de la grotte potentiellement survenus il y a 33 000 ans, sur la présence humaine et animale. Surtout, elle fournit l'argument décisif montrant que l'art pariétal y a été réalisé il y a plus de 28 000 ans, et ouvre la voie à uneextensive de cet art si remarquable.Ainsi, avec le soutien du Ministère de laet de laet des organismes defrançais, et le financement d'un Programme national de recherche sur la connaissance et la conservation desdu Patrimoine culturel (PNRCC-MCC), l'équipede la grotte Chauvet-Pont d'Arc vient d'établir la toute première modélisation chronologique des périodes de fréquentations humaines et animales de la grotte exprimées en âges calendaires. Ces résultats, encore inédits et très attendus de la communauté archéologique de l'art pariétal et des datations "absolues", repose de manière inhabituelle dans ce domaine sur uneexceptionnelle de nouvelles datations dans un tel haut-lieu patrimonial.