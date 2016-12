A Bordeaux, le tramway augmente la réalité



Keolis Bordeaux Métropole - CEA Tech Aquitaine – Axyz - MECA, Big Architecte

voyage (Un voyage est un déplacement effectué vers un point plus ou moins éloigné dans un but personnel (tourisme) ou professionnel (affaires). Le voyage s'est considérablement développé et démocratisé, au cours du XXe siècle avec l'avènement de...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

Keolis (Keolis est une société française de transports publics de voyageurs qui appartient au groupe SNCF. Cette société exploite des réseaux de transports urbains autobus, Tramways, Métros et des réseaux ferroviaires locaux et régionaux dans...)

Métropole (Une métropole (du grec mêtêr, mère, et polis, ville) est la ville principale d'une région géographique ou d'un pays, qui à la tête d'une aire urbaine importante, par sa grande population et par ses...)

expérimentation (L'expérimentation est une méthode scientifique qui consiste à tester par des expériences répétées la validité d'une hypothèse et à obtenir des données quantitatives permettant de l'affiner....)

tramway de Bordeaux (En 1946 le tramway de Bordeaux compte 38 lignes, le réseau mesure plus de 200 km et le nombre d'usagers atteint 160 millions. Un système rudimentaire d'alimentation par le sol...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

les voyageurs (Les Voyageurs est un épisode de la série télévisée Stargate Atlantis. C'est le cinquième épisode de la saison 4 et le...)

univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

réalité augmentée (La notion de réalité augmentée désigne les systèmes (au sens informatique) qui rendent possible la superposition d'un modèle virtuel 3D ou 2D à la perception que nous avons naturellement de la...)

stationnement (Le stationnement tout comme l’arrêt d’un véhicule consiste en une immobilisation de ce dernier.)

numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information ayant été quantifiée et échantillonnée, par opposition à une...)

soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type naine jaune, et composée...)

affichage (L' affichage désigne l'application d'une surface de papier script dans un lieu public(et non du foyer)sur un support destiné à son émission, externe ou interne, ce qui en fait un média à part...)

institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for...)

capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension électrique, une hauteur de mercure, une intensité, la déviation d'une...)

tramway (Le tramway (ou tram) est une forme de transport en commun urbain ou interurbain circulant sur des voies ferrées équipées de rails plats (alors que ceux des trains sont...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

fiabilité (Un système est fiable lorsque la probabilité de remplir sa mission sur une durée donnée correspond à celle spécifiée dans le cahier des charges.)

orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil à l'équinoxe) et des points cardinaux (nord de la...)

ville (Une ville est une unité urbaine (un « établissement humain » pour l'ONU) étendue et fortement peuplée (dont les habitations doivent être à...)

diffusion (Dans le langage courant, le terme diffusion fait référence à une notion de « distribution », de « mise à disposition » (diffusion d'un...)



Ecran Connectram: Informations intermodales 3D, intégrées en temps réel lors du voyage Connectram © Keolis Bordeaux Métropole - CEA Tech Aquitaine – Axyz - MECA, Big Architecte



Euratlantique MECA: Visualisation 3D du futur bâtiment MECA (Maison de l'Economie Créative en Aquitaine) © Keolis Bordeaux Métropole - CEA Tech Aquitaine – Axyz - MECA, Big Architecte

A travers les vitres de leur tramway, les Bordelais peuvent, en ce moment, découvrir en réalité augmentée le futur quartier Euratlantique ainsi que de nombreuses informations pour agrémenter et faciliter leurenréel.?Une première mondiale technologique, portée parBordeaux, est enjusqu'au 30 avril 2016 sur la ligne C duMétropole. Grâce auConnectram,sont projetés dans unenentre les stations Tauzia et La Belle Rose. Un simple regard sur les vitres de ce tram un peu spécial leur apporte une vision en 3D du futur quartier Euratlantique ainsi que des informations contextuelles, géo-localisées et multimodales intégrées en temps réel sur les écrans (vélos disponibles, accès aux parcs de, horaires des bus, trams et des trains en correspondance).Dans le cadre de ce projet, la société Axyz a réalisé la productionet l'intégration des éléments architecturaux ainsi que la mise en scène des éléments 3D, tenant compte de divers paramètres tels que la position du. Elle a également conçu l'application multimodale en assurant l'd'informations de mobilité en temps réel et d'informations événementielles et culturelles.Pour sa part, l'List de CEA Tech, grâce à son expertise en localisation 3D d'objets dans des environnements complexes et en reconstruction temps réel de trajectoires deen mouvement, a développé une application de réalité augmentée dans le. Laa été adaptée aux contraintes du projet Connectram afin d'assurer, en temps réel et avec un haut niveau de précision et de, le calcul de la position et de l'du tramway dans laLes ateliers de Keolis Bordeaux Métropole, ainsi que les partenaires Axyz et CEA Tech ont collaboré à la mise en œuvre complète du dispositif technique deLe système est en expérimentation libre jusqu'au 30 avril 2016. Il est mis en place par Keolis Bordeaux Métropole avec le soutien de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, Bordeaux Métropole et l'Etablissement Public d'Aménagement (EPA) Bordeaux-Euratlantique. Il est cofinancé par l'Union européenne avec les Fonds FEDER.Pour plus d'information voir: