Le satellite radar Sentinelle 1B rejoint son jumeau déjà en orbite

Sentinelle 1B, deuxième satellite de la mission Sentinelle 1, a été lancé le 25 avril pour contribuer à l'amélioration de la "vision radar" du programme européen de surveillance de l'environnement Copernicus.Il a quitté le port spatial de l'à Kourou (Guyane française), à bord d'un, à 21 h 02 TU (23 h 02de Paris), et s'est séparé de l'étage supérieur Frégate du23 min 35 s plus tard.Il va rejoindre son, Sentinelle 1A, afin de fournir des informations utiles à de nombreux services, depuis la surveillance des glaces depolaires jusqu'au suivi des affaissements de terrain, en passant par la gestion de catastrophes naturelles comme les inondations."Le lancement de Sentinelle 1B constitue une nouvelle étape importante car il s'agit de la premièremise en place pour Copernicus", explique le Directeur général de l'ESA, Jan Woerner."Placés sur la mêmeà 180 degrés l'un de l'autre, ils pourront assurer une couverture optimale et fournir desà des services qui vont changer fondamentalement notre façon de gérer l'".Les deux satellites sont équipés d'unde pointe qui peut prendre des images de lade laà travers les nuages et la, de nuit comme dePendant le lancement, l'radar du 12 mètres duet ses deux panneaux solaires de 10 mètres étaient repliés pour pouvoir loger dans la coiffe protectrice du Soyouz. Ils sont maintenant en cours de déploiement, selon une séquence délicate qui durera environ 10 heures.L'équipe de contrôleurs du Centre européen d'opérations spatiales de l'ESA installé en Allemagne pourra ensuite vérifier quefonctionne correctement et prononcer la recette duende son exploitation.Volker Liebig, Directeur des Programmes d'de la Terre de l'ESA, déclare: "Nous avons obtenu des résultats exceptionnels avec Sentinelle 1A. Il y a deux semaines seulement, par exemple, ce satellite a photographié de grands icebergs se détachant de la barrière dede Nansen, dans l'"."Comme l'Antarctique va entrer dans l'et que la durée d'éclairement va se réduire, les images radars sont indispensables pour connaître les changements qui vont se produire". "Avec Sentinelle 1B en orbite, nous allons disposer de deux fois plus de données et d'une couverture mondiale en six jours". "Il s'agit du quatrième satellite que nous avons lancé pour le programme Copernicus en tout juste deux ans ; celui-ci est particulier puisqu'il vient compléter la constellation Sentinelle 1".Le lancement de Sentinelle 1B a également donné la possibilité à d'autres petits satellites d'être mis en orbite.Trois CubeSats ont en effet bénéficié du lancement de ce. Ces satellites de taille réduite, mesurant chacun 10x10x11 cm, ont été mis aupar des équipes d'étudiants dans le cadre du programme "Fly Your Satellite" géré par le Bureau Éducation et Gestion des connaissances de l'ESA en étroite coopération avec des universités européennes.Ces CubeSats sont les suivants: OUFTI-1 de l'de Liège (Belgique) ; e-st@r-II de l'polytechnique de(Italie) ; et AAUSat-4 de l'Université d'Aalborg (Danemark)."Ce programmeun rôle important car il aide à former la future génération de scientifiques et d'ingénieurs, en transférant les connaissances de l'ESA ende conception, de fabrication, d'essais, de lancement et d'exploitation de satellites", explique Piero Galeone, Chef de l'Unitésupérieur à l'ESA."Ainsi, nous contribuons à former les acteurs du spatial de demain en permettant aux étudiants d'expérimenter la totalité du cycle ded'un véritablespatial conforme aux normes de l'ESA."L'autre satellite qui a bénéficié du lancement de ce jour en tant queauxiliaire est Microscope, du CNES, l'française.