Question de vie ou de mort (La mort est l'état définitif d'un organisme biologique qui cesse de vivre (même si on a pu parler de la mort dans un sens cosmique plus...) dans les missions de sauvetage

EGNOS: des satellites pour mieux se repérer dans les airs

Illustration: © ESA

Des données GPS affinées

Egalement utile aux avions de ligne

Les secours aériens suisses s'apprêtent à l'adopter

Illustration: © ESA

En complément de Galileo

Les avions et les hélicoptères utilisent la navigation par satellite depuis des décennies, mais parfois, le signal GPS n'est pas assez précis. Dans cette édition, nous voyons comment le système européen de positionnement EGNOS entend régler ce problème. Il prête déjàforte à des équipes de secours aérien au Danemark.On se fie aux systèmes deparpour nous guider sur laen suivant les indications annoncées pour arriver à destination. Mais le potentiel de tels outils est beaucoup plus vaste. Sur la base des ambulances aériennes à Billund au Danemark, nous allons nous rendre compte qu'ils peuvent être de véritables sauveteurs des airs.Ce service géré par les ambulances aériennes norvégiennes au Danemark est le premier à utiliser un systèmeeuropéen innovant baptisé EGNOS qui rend le vol plus sûr, notamment en cas de faible. Or la mauvaise météo est une difficulté de taille dans ce: "On a très souvent de la, du, de la brume et des nuages bas," insiste Johannes Traberg Christiansen, manager duEGNOS aude cet organisme de secours.Alors qu'auparavant, la mauvaise météo empêchait ces équipes d'intervenir sur 300 incidents par an, EGNOS a changé la donne. "Quand on n'avait pas desatellite, on n'était pas capable de transporter unà l'et donc, la personne n'était pas soignée au mieux, reconnaît Johannes Traberg Christiansen. Or dans ces cas-là, recevoir des soins immédiats et être héliporté à l'hôpital, c'est une question de vie ou de mort," souligne-t-il.Grâce à ce nouvel, le pilote se fie davantage aux instruments qu'aux repères visuels car le système offre dans toute l', unetplus précis que celuipar le signal GPS dont la marge d'erreur peut atteindre cinq mètres."Ce nouveau système EGNOS est beaucoup plus précis que le système classique GPS, assure Lars Korsgaard Kvols, pilote en chef au service des ambulances aériennes norvégiennes. Il nous permet de mieux nous approcher du sol et désormais, de voler quand les nuages sont encore plus bas et la visibilité encore plus faible," précise-t-il.EGNOS s'appuie sur des satellites géostationnaires et unde stations au sol qui captent les signaux du système américain GPS pour les affiner. Les données améliorées sont envoyées enréel à des récepteurs spécifiques à bord detype d'appareil, dans les airs, enou au sol.À bord d'unde sauvetage, Lars Korsgaard Kvols nous présente un "instrument GPS qui est capable de recevoir également le canal EGNOS. Par exemple, poursuit-il, on rentre une procédure d'approche de l'hôpital d'Aarhus. En bas de l', on a le canal EGNOS qui est indiqué, dit-il. Une fois que la procédure est rentrée et confirmée, on peut mettre en route lepour l'de l'approche GPS et cela nous permet d'arriver à uneélevée dans les nuages avant de descendre vers le sol," affirme le pilote.Les données d'EGNOS sont disponibles gratuitement pour tous ceux qui disposent d'un récepteur adapté. Les pilotes ont simplementdes procédures d'approche des sites d'qui sont développées par les autorités dedu trafic aérien et enregistrées dans les ordinateurs de bord. "Évidemment, cela engendre des coûts puisqu'il faut établir les procédures d'approche, concède Johannes Traberg Christiansen, mais en ce qui nous concerne, on n'a aucun frais associé à l'utilisation d'EGNOS."Cet outil peut aussi être utile pour les avions de ligne qui doivent atterrir dans des aéroports qui n'ont pas de Système d'atterrissage aux instruments, synonyme d'équipements de radionavigation coûteux au sol."Ce qui est intéressant avec la navigation par satellite - et avec EGNOS -, indique Aline Troadec, spécialiste en navigation par satellite au sein de l'Eurocontrol, c'est qu'on n'aura plus besoin de moyens d'approche basés à l', donc on fera une économie au niveau de l'aéroport en termes d'infrastructures locales."EGNOS est un projet conjoint de l'(ESA), de la Commission européenne et de l'organisation Eurocontrol qui teste les innovations ende trafic aérien dans son Centre expérimental. Sur place, on est bien conscient de l'intérêt du nouveau système pour le trafic passagers. "EGNOS pourrait apporter un service plus performant que dans le, et notamment améliorer l'accès à certains aéroports dans des conditions météo défavorables, explique Aline Troadec, donc une meilleure ponctualité ou pas de diversion vers un aéroport de déroutement."Pour l', on estime que moins de 10% des pilotes en Europe ont appris à utiliser EGNOS.Actuellement, la Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA) se prépare à l'utiliser. L'organisation qui mène plus de 10.000 missions par an a équipé tous ses hélicoptères avec cetteet est ende former ses équipes. "On a besoin de cette précision à cause du terrain, indique Thomas Gnägi, pilote en chef adjoint à la REGA. On s'approche très près des montagnes et c'est pour cela qu'on a besoin d'un système satellite très précis, mais aussi fiable," renchérit-il.Tous les hôpitaux suisses sont en passe de devenir accessibles via les approches guidées par EGNOS de manière à secourir au plus vite, les victimes d'accidents de ski par exemple, quelle que soit la météo. "On a fait beaucoup d'essais en vol, indique Thomas Gnägi. On collabore avec les Forces aériennes suisses et on a installé dans plusieurs appareils de notre Garde aérienne et des Forces aériennes suisses, un outil pour calculer la précision et lades systèmes GPS et EGNOS et le résultat, c'est que pour remplir nos objectifs, c'est suffisamment précis et fiable," dit-il.EGNOS est en réalité le précurseur de Galileo , le vaste système européen de positionnement par satellite qui est destiné à concurrencer le GPS et dont laest en cours de déploiement. "EGNOS vient en complément de GPS et EGNOS a pour vocation de venir aussi en complément de Galileo, indique Aline Troadec d'Eurocontrol, il vient donner des corrections, un niveau de confiance supplémentaire dans les systèmes puisqu'il améliore les performances."Ces performances vont se traduire dans le domaine du secours par une meilleure réalisation des missions et de précieusesen plus. "Plus le signal par satellite sera précis, plus ce sera bénéfique pour tout leet au final, pour les patients, estime Lars Korsgaard Kvols, du service des ambulances aériennes norvégiennes. C'est pour cela qu'on est là, pour secourir le plus de personnes possible," insiste-t-il.Pour plus d'information voir: