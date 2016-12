La deuxième mission ExoMars reportée en 2020



Le 14 mars 2016, l'entreprise publique Roskosmos et l'Agence spatiale européenne (ESA) ont lancé une mission interplanétaire conjointe, ExoMars 2016. L'orbiteur d'étude des gaz à l'état de(TGO) et l'Schiaparelli se sont envolés depuis Baïkonour à bord d'une, et doivent arriver à destination en octobre 2016. Ce lancement, qui couronne la premièredu programme de coopération russo-européen, est led'une longue coopération entre des experts russes et européens.La deuxième mission ExoMars comprendra une plateforme derusse et un rover européen, qui seront eux aussi lancés par Proton depuis Baïkonour. Les experts russes et européens ont travaillé sans relâche pour que cette mission puisse être lancée en 2018 comme le prévoyait leinitial, et à la fin 2015, une équipe composée de représentants de l'ESA, de Roskosmos ainsi que des industriels russes et européens a été constituée afin d'analyser toutes les solutions envisageables pour rattraper le retard pris et adapter les activités en fonction des imprévus rencontrés.Cette équipe a présenté son rapport final lors d'une réunion du Comité directeur ExoMars conjoint (JESB), tenue à. Après avoir examiné tous les scénarios proposés pour assurer la réussite de la mission, le JESB a conclu que, compte tenu des retards pris par les activités industrielles européennes et russes, ainsi que par les livraisons relatives à la, la meilleure solution consiste à reporter le lancement à 2020.Johann-Dietrich Woerner et Igor Komarov, directeurs généraux de l'ESA et de Roskosmos, se sont également concertés et ont conjointement décidé, au vu du rapport de l'équipe ad hoc et des recommandations du JESB, de reporter la mission au prochainvers Mars, à savoir en juillet 2020. Ils ont confié à leurs équipes le soin d'élaborer, en coopération avec les contractants industriels, un nouveau calendrier de référence visant un lancement en 2020. Les agences prendront en outre d'autres mesures pour garantir un suivi rigoureux de l'des activités jusqu'au lancement.Grâce à ces deux missions ExoMars, la Russie et l'valideront ensemble des technologies de pointe end'entrée, de descente et d'sur Mars ainsi que deopérationnel des équipements déposés à la surface, développeront de nouveaux concepts techniques et systèmes de services qui pourront servir à d'autres missions d'du, et mèneront des études scientifiques inédites sur laLes deux directeurs généraux ont réaffirmé leur volonté de mener à bien le programme ExoMars et d'intensifier la coopération russo-européenne dans le domaine de l'exploration du Système solaire.