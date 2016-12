Même en ébullition, l'eau façonne bien le relief martien

L'eau liquide n'existe sur Mars actuellement qu'en faible quantité, en ébullition et seulement durant les heures les plus chaudes de l'été: son rôle a donc été généralement considéré jusqu'ici comme négligeable. Une équipe internationale, impliquant des scientifiques du, de l'de Nantes et de l'université Paris-Sud, et dirigée par Marion Massé, du Laboratoire deet géodynamique de Nantes (CNRS/Université de Nantes), vient pourtant de montrer que dès son apparition à lade Mars, même si elle entre immédiatement en, l'crée un écoulement instable et tumultueux, pouvant éjecter les sédiments et engendrer des avalanches sèches. L'écoulement d'unbouillonnant en faiblemodifie donc fortement la surface. La découverte de ce processus exotique inconnu sur notrechange considérablement notre manière d'interpréter la surface martienne, rendant difficile une comparaison directe d'écoulements suret sur Mars. Ce résultat est publié le 2 Mai 2016 dans la revueC'est bien connu, l'eau bout à 100°C. Du moins au bord de la, car cela dépend de la: plus on monte en, plus l's'atténue, et plus l'eau se met à bouillir tôt: dès 60°C au sommet de l'. Sur Mars, dont l'atmosphère est bien moins dense que sur Terre, l'eau entre même en ébullition dès 0°C. Pendant l'été, quand lad'eau sous-terraine se met à fondre et apparait à la surface où laatteint 20°C, elle se met donc aussitôt à bouillonner. Il en est de même pour les écoulements d'eau salée révélés l'an. Un liquide ende s'évaporer peut-il donc modifier lemartien ?Pour le vérifier, une équipe de chercheurs de l'Open University (Royaume-Uni) a utilisé un ancien caisson de dépressurisation depour atteindre la faiblede l'atmosphère martienne (Fig. 1). En parallèle, une autre équipe du laboratoire Geops (CNRS/Université Paris-Sud) a mis en place la même expérience mais dans sa chambre froide, à pression terrestre. Dans ces deux espaces, un glaçon d'eau pure puis d'eau salée a été mis à fondre à une température de 20°C (comme sur Mars en été) sur une pente couverte deLors de ces expériences, les écoulements créés en conditions terrestres ont montré une infiltration progressive de l'eau dans le sable, ne laissant aucuneen surface après séchage (Fig. 2). Mais lesfaites dans la chambre martienne ont été très différentes: si l'eau produite par la fonte de la glace est rentrée immédiatement en ébullition en atteignant la surface, lelibéré a provoqué l'éjection de grains de sable. Ceux-ci ont construit progressivement de petites rides à l'avant de l'écoulement qui, en s'amplifiant, se sont déstabilisées et ont créé de véritables avalanches de sable sec: un processus d'autant plus violent que la pression est faible. A l'de ce qui est observé sur Terre, la surface après séchage montre donc une succession de rides (Fig. 2).Ce processus est moins efficace pour l'eau salée, car celle-ci est plus stable en conditions martiennes que l'eau pure. Cependant, l'eau salée étant plus visqueuse, elle peut entrainer les grains de sable et former de petits chenaux, dont le fonctionnement devient parfoisà basse pression.Ces résultats, analysés avec d'autres laboratoires à travers le, dont l'd'spatiale (CNRS/UniversitéSud), changent notre vision de l'impact que peut avoir l'écoulement d'eau, salée ou non, à la surface de Mars. Loin de rendre son action négligeable, l'instabilité de l'eau accroît au contraire considérablement son impact sur la morphologie de surface. Ceci élargit l'éventail possible des processus pouvant expliquer les activités observées sur la surface martienne, comme par exemple les écoulements sombres () en été, ou encore les activités observées ausur les pentes martiennes lors de la fonte duhivernal, composé de glace de CO2 et d'eau.La possible présence de l'eau liquide à la surface de Mars est une question cruciale pour lade milieux potentiellement propices à la. La détection de l'eau liquide passait jusqu'à présent par la reconnaissance de morphologies similaires à celles créées sur Terre par l'écoulement d'eau liquide telles que: les chenaux, les ravines, ou simplement l'apparition saisonnière de traces sombres par humidification de la surface. Les écoulements déclenchés en laboratoire montrent cependant que les morphologies formées en conditions martiennes sont très différentes de celles générées en conditions terrestres. La comparaison directe entre les formes créées sur Terre et sur Mars ne semble donc pas toujours unadéquat pour identifier l'apparition d'un liquide sur Mars, modifiant ainsi notre manière d'interpréter la surface martienne.