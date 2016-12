Les pièges des antivirus et des logiciels de contrôle parental

Une étude de Concordia révèle les pièges des antivirus et des logiciels de contrôle parental.Le programme antivirus de votre ordinateur rend-il vraiment celui-ci plus sécuritaire, par exemple quand vous effectuez des opérations bancaires en ligne ? Et cedeacheté pour empêcher votre préado d'accéder à des sites pornos, contribue-t-il à la sécurité générale de votre ordi ?Probablement pas. Une nouvelle étude de l'Concordia, à, montre en effet que les logiciels de sécurité peuvent en réalité rendre l'en ligne moins sûre.Dans le cadre de cette, Mohammad Mannan, professeur adjoint à l'd'des systèmes d'information de l'Université Concordia, et leXavier de Carné de Carnavalet ont examiné 14 programmes d'répandu censés rendre les ordinateurs plus sécuritaires en protégeant les, en bloquant lesou en mettant les utilisateurs à l'abri du contenu discutable surMaintes et maintes fois, les chercheurs ont découvert que ces logiciels faisaient plus de mal que de bien."Tous les produits que nous avons analysés abaissaient le niveau de sécurité normalement assuré par les navigateurs actuels et augmentaient souvent beaucoup la", affirme M. de Carné de Carnavalet, que l'étendue du problème a surpris."Nous savions que quelques produits racoleurs et douteux laisseraient à désirer dans le cadre de notre étude, mais il est renversant de constater à queldes programmes destinés à sécuriser les utilisateurs peuvent décevoir", poursuit-il.Le problème réside dans le fait que les applications de sécurité agissent comme des gardiens qui filtrent les éléments dangereux ou indésirables en inspectant les pages Web sûres avant leur premier contact avec les navigateurs.Habituellement, ce sont les navigateurs qui vérifient que le certificatpar una été émis par une entité appropriée, appelée "autorité de certification".Toutefois, les produits de sécurité font "croire" à l'qu'ils constituent eux-mêmes une autorité de certification dûment habilitée, ce qui leur permet de persuader les navigateurs d'accepter n'importe quel certificat qu'ils émettent.Cette recherche a des implications importantes non seulement pour les personnes qui utilisent chaqueun ordinateur, mais aussi pour les éditeurs de logiciels."Nous avons communiqué nos résultats aux producteurs respectifs afin qu'ils corrigent leurs programmes, explique le Pr Mannan. Tous n'ont pas encore répondu, mais nous espérons attirer leur attention sur ces problèmes.""Nous aimerions aussi que nos travaux éclairent les utilisateurs qui choisissent une suite logicielle de sécurité ou un programme pour contrôler les cyberactivités de leurs enfants", ajoute M. de Carné de Carnavalet. Il précise du reste que ces produits de sécurité ne devraient pas être considérés comme une"Nous encourageons les consommateurs à maintenir à jour leur navigateur, leur système d'exploitation et leurs autres applications afin qu'ils bénéficient des plus récents correctifs de sécurité.""Il existe des applications deparental qui n'interfèrent pas avec le contenu sûr, mais qui bloquent simplement les sites Web en fonction de leur, ce qui suffit probablement", conclut lePartenaires de recherche: L'étude a été financée en partie par uneà la découverte du CRSNG, par une bourse d'études supérieures du Canada Vanier et par le Programme des contributions du Commissariat à la protection de laprivée du Canada. Ses résultats ont initialement été présentés lors du Network and Distributed System Security Symposium 2016.Pour plus d'information:Lire l' étude citée sur les logiciels de sécurité, dirigée par Mohammad Mannan, professeur adjoint à l'Institut d'ingénierie des systèmes d'information de l'Université Concordia.Contact Université Concordia: Cléa Desjardins - Senior Advisor - Media Relations