Intégration du module de service européen du véhicule Orion

Dans le cadre d'un contrat passé par l'ESA, Airbus Defence and Space assemble actuellement le module de service européen destiné au véhicule spatial Orion de la NASA.L'intégration du modèle de vol du module qui sera utilisé pour la première mission d'Orion vers l'espace lointain a commencé sur le site de Brême (Allemagne) de l'entreprise.En développant leeuropéen (ESM) d'Orion, led'de prochaine génération de laqui enverra des missions d'astronautes au-delà de la, l'ESA etjouent un rôle majeur dans la prochaine étape des vols habités.Placé à l'arrière de la capsule où se trouvera l'équipage, ce module fournit la, l'alimentation et la. Il contient également les réserves d'et d'nécessaires aux missions.La première mission à part entière d'Orion, dénommée Exploration Mission-1, consistera en un vol sans équipage qui parcourra plus de 64 000 km au-delà de la Lune en 2018 afin de démontrer les performances du véhicule avant la réalisation d'un vol habité.S'appuyant sur des décisions prises par le Conseil de l'ESA siégeant au niveau ministériel en novembre 2012, l'équipe industrielle européenne dirigée par Airbus Defence and Space est ende développer et de construire le module de service européen destiné à Exploration Mission 1, en mettant à profit la riche expérience acquise au cours de la construction des cinq Véhicules de transfert(ATV) européens qui ont permis de ravitailler la