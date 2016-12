Basculer les communications mobiles vers le Cloud



Illustration: MCN

Le projet MOBILE CLOUD NETWORKING, financé par l'UE et achevé officiellement fin avril 2016, a intégré plusieurs domaines, services d'cloud et réseaux mobiles afin de fournir le cadre d'exécution desservices demobile européens. C'est un résultat très important. Pour que les entreprises européennes puissent tirer parti de l'informatique cloud (ou dématérialisée, ou encore en nuage), il faut repenser les réseaux deLors de l'édition 2015 de l'European Conference on Networks and Communications (EUCNC), l'équipe dua présenté plusieurs de ses résultats et fait lad'un déploiement de réseau mobile central (MCN) sur infrastructure cloud. Elle a ainsi prouvé qu'il était adapté au développement de services de réseau mobile classiques. Ces travaux sont en grande partie disponibles end'une exploitation et d'une commercialisation finale.Ces dernières décennies, l'action de l'UE dans le secteur desa permis d'élargir le choix des consommateurs, de réduire le prix des appels et d'élever la qualité du service. Toutefois, les services mobiles n'ont pas encore exploitéle potentielde l'informatique cloud, aussi les résultats du projet MOBILE CLOUD NETWORKING pourraient être extrêmement intéressants pour le secteur.En exploitant l'excellence de l'dans les communications mobiles, et en l'étendant au Cloud (pour l'presque exclusivement aux mains d'entreprises des États-Unis), le projet aidera les opérateurs européens à maintenir leur compétitivité à l'échelle mondiale, dans un secteur qui vaut dans les 300 milliards d'euros rien qu'en UE.L'informatique Cloud consiste à partager des ressources informatiques, au lieu d'utiliser des serveurs locaux ou des appareils personnels pour gérer chaque application. Ainsi, le "" (le Cloud) est une métaphore pour l'où les services, comme les serveurs, le stockage et les applications, sont fournis via Internet aux ordinateurs et aux appareils mobiles d'uneou entreprise. Ceci veut dire que l'informatique à haute performance, capable d'effectuer des milliers de milliards de calculs par, peut être exploitée pour des applications visant le consommateur.Le concept étudié par le projet MOBILE CLOUD NETWORKING est le suivant: Au lieu de faire appel à un ou plusieurs opérateurs pour satisfaire ses besoins de communications mobiles, une organisation (par exemple une entreprise du service public) signera un contrat avec un fournisseur MCN. Ce fournisseur aura, de son côté,un contrat avec plusieurs fournisseurs de réseaux mobiles et centres deprêts pour le Cloud.Par ailleurs, lades accès et des services Internet a considérablement augmenté le trafic de données mobiles. Internet sert aujourd'hui à effectuer des millions de tâches, depuis la banque en ligne jusqu'à la surveillance des tsunamis, et lade données devrait être multipliée par 12 d'ici 2018. L'exploitation de tout le potentiel du Cloud, comme l'a fait l'équipe de ce projet financé par l'UE, peut de réduire les dépenses d'infrastructure, améliorer l'efficacité, et anticiper l'augmentation future de la quantité de données.