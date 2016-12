Systèmes de survie fermés

Produire de la nourriture dans l'espace, c'est possible !

Disposer de quoi se nourrir, c'est évidemment l'une des conditions essentielles pour vivre dans l'espace. Aujourd'hui, les astronautes mangent des plats préparés à l'avance sur Terre, parfois lyophilisés ou déshydratés qui leur sont livrés par engin automatisé ou vaisseau-cargo. Mais en cas despatial de longue durée, les livraisons de nourriture sont impossibles, d'où l'idée de faire pousser de quoi manger en. Des expériences diverses sont menées, notamment dans le cadre du consortium MELiSSA àoù l'on élabore des systèmes clos de survie et à Brême en Allemagne où des scientifiques s'apprêtent à lancer undans lequel des tomates pourront pousser.Produire de la nourriture en orbite, c'est complexe, mais c'est déjà une réalité. En 2003, des cosmonautes russes ont dégusté leur récoltede petitset en août dernier, des astronautes américains ont pu goûter leur premièrede l'espace. Mais évidemment, les équipages ontde bien plus pour assurer leur survie."Les chiffres de base qui sont utilisés sont de cinq kilos paret parde consommables métaboliques, explique Brigitte Lamaze qui travaille aude l'pour le consortium MELiSSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative) dont le but est de concevoir des systèmes de survie "en boucle fermée" pour les voyages spatiaux. A ces consommables s'ajoutent un kilo d'et un kilo de nourriture déshydratée et trois kilos d'qui sont utilisés pour l'et pour réhydrater la nourriture," poursuit-elle.Au sein de l'autonome de Barcelone (UAB), nous découvrons une expérience qui figure parmi les projets qui visent à couvrir ces besoins. Celle-ci s'intègre au consortium MELiSSA. Le principe de l'installation: des rats respirent l'oxygène produit par des algues qui elles absorbent le CO2 rejeté par les rats."Les rats en respirant produisent du CO2, les micro-algues capturent ce CO2 et grâce à ladans le photobioréacteur, elles sont capables de réaliser laet produire de l'oxygène, souligne Francesc Gòdia, professeur d'ingéniérie chimique à l'UAB. Et ensuite, cet oxygène retourne dans le compartiment où se trouvent les animaux etceci se passe en circuit fermé, de manière continue," indique-t-il.L'un des plus grands défis qu'a dû relever cette équipe a consisté à développer un système qui permet d'augmenter quasi-instantanément lad'oxygène produit par les micro-algues. "L'éclairage du photobioréacteur est plus ou moins intense en fonction de la quantité d'oxygène dont les rats ont besoin," précise Francesc Gòdia.Autredédié à la survie dans l'espace: à Brême, nous rencontrons des ingénieurs spatiaux du Centre allemand de(DLR) qui s'apprêtent à mettre en place une production autonome de tomates à bord d'un satellite baptisé Eu:CROPIS qui sera lancé à l'été 2017. L'engin tournerade lapendant que les graines germeront à l'intérieur.Hartmut Müller, gestionnaire de projet satellites compacts au sein du DLR, nous présente le concept: "C'est unequi fait pousser des tomates contre les parois extérieures du satellite et quand on fait tourner le satellite, on atteint des niveaux dedifférents contre ces parois: c'est comme cela qu'on essaie de simuler la gravité sur laet sur Mars."Au DLR, ces ingénieurs travaillent en collaboration avec des botanistes spatiaux. Ces derniers se concentrent sur des variétés contenant beaucoup d'eau et depar rapport à lade la. Les tomates ont été privilégiées pour la mission parce que leurles rend facilement repérable par"Nous sommes dans le laboratoire Eden où l'on étudie les techniques dedes plantes, nous indique Jens Hauslage,principal sur Eu:CROPIS - lede l'humidité, de la, les solutions de fertilisants, etc. Bref, on regarde comment faire pousser des plantes sur différentes planètes dans le cadre de l'spatiale par l', insiste-t-il avant de montrer des plants dequi poussent sur des petits disques: "C'est de la micro-tina, une tomate qui fait des fleurs et des fruits rapidement, explique-t-il avant d'ajouter: dans ces expériences qu'on réalise en conditions contrôlées, on surveille comment agit la solution de fertilisation pour ces tomates micro-tina."Parlant de fertilisation, les tomates de l'espace seront arrosées grâce à une ressource naturelle générée par les astronautes eux-mêmes. "On utilise de l'urine, indique Jens Hauslage. Donc l'urine, on pourrait dire que c'est comme "de l'or" pour les plantes quand on veut produire de la nourriture humaine au sein de systèmes fermés sur la Lune et sur Mars," s'le chercheur.Dans l'espace, les plantes ne pousseront pas au sol - ce serait trop difficile à organiser -. C'est en fait la rotation du satellite qui va permettre lades racines dans unet du plant dans l'autre. "On s'estcompte qu'une plante n'avait besoin que de 0,1 G pour reconnaître où est le bas ou pour savoir dans quelle direction pousser: ce sera aussi suffisant sur la Lune et sur Mars," déclare Jens Hauslage. Puis il nous invite à découvrir différents espaces derrière des rideaux transparents: "Dans un espace, il y a de la tomate micro-tina; dans un autre, on a du poivron et là, ce sont des concombres. Vous ne pouvez pas manger celui-là maintenant, nous met-il gentiment en garde, parce qu'il a été cultivé dans un but, mais je peux vous dire qu'il a très bon."A Barcelone, la prochaine étape pour le consortium MELiSSA sera de trouver comment recycler les déchets solides et liquides produits par les plantes et les animaux.En attendant, les scientifiques qui y participent sont convaincus que les systèmes "en boucle fermée" sont essentiels pour les vols longue durée. "Je pense que c'est faisable et que c'est nécessaire," martèle Francesc Gòdia, de l'Université autonome de Barcelone.Brigitte Lamaze, de l'ESA, renchérit: "Faire pousser des plantes dans l'espace, c'est nécessaire: ce sera obligatoire plus la mission dans l'espace sera longue. A partir du moment où on ne pourra pas emmener l'de la ration alimentaire des astronautes, il faudra trouver une façon de pouvoir produire cette nourriture," conclut-elle.Il se pourrait qu'un jour, la nourriture de l'espace représente jusqu'à la moitié de ce que mangent les astronautes et les systèmes pour l'et l'eau soient encore plus perfectionnés. Des dispositifs indispensables à la réussite d'unspatial de plusieurs années.