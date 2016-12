Une route de la mobilité solaire intelligente en Corse



Station de rechargement de véhicule par l'énergie solaire. Illustration:© Driveco?

véhicule (Un véhicule est un engin mobile, qui permet de déplacer des personnes ou des charges d'un point à un autre.)

énergie solaire (L'énergie solaire est l'énergie que dispense le soleil par son rayonnement, directement ou de manière diffuse à travers l'atmosphère. Sur Terre, l'énergie solaire est à l'origine du cycle de l'eau et du...)

route (Le mot « route » dérive du latin (via) rupta, littéralement « voie brisée », c'est-à-dire creusée dans la roche, pour ouvrir le chemin.)

Corse (La Corse (Corsica en corse) est une île de la mer Méditerranée et une région française, ayant toutefois un statut spécial (officiellement « collectivité territoriale de...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

véhicule électrique (Un véhicule électrique est un véhicule dont la propulsion est assurée par un moteur fonctionnant exclusivement à l’énergie...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter...)

énergie électrique (Un apport d'énergie électrique à un système électrotechnique est nécessaire pour qu'il effectue un travail : déplacer une charge, fournir de la lumière, calculer. Ce travail est proportionnel à la quantité d'électricité.)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un petit filet), on appelle nœud (node) l'extrémité d'une...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

voitures (Une automobile, ou voiture, est un véhicule terrestre se propulsant lui-même à l'aide d'un moteur. Ce véhicule est conçu pour le transport terrestre de personnes ou...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

hybride (En génétique, l'hybride est le croisement de deux individus de deux variétés, sous-espèces (croisement intraspécifique), espèces (croisement...)

CEA Tech, Corsicasole et sa filiale Driveco ont développé des programmes de gestion et de pilotage de la recharge de véhicules installés dans des stations de rechargement depar l', ainsi que les infrastructures permettant le déploiement de ces technologies innovantes à l'échelle territoriale. La premièrede la mobilité solaire reliant deux stations, dites "Parasol", a été inaugurée le 11 mai 2016 en.?Lad'une place de parking équipée de panneaux photovoltaïques (ombrière solaire) produit l'suffisante pour parcourir 15000km par an, soit l'équivalent du parcours annuel d'un véhicule particulier. Cependant sans gestion intelligente, une ombrière solaire photovoltaïque ne permet de fournir que 40% de l'énergie nécessaire à unLe résultat des études menées par les équipes de CEA Tech à l'national de l'énergie solaire (Ines), montre que la gestion optimisée des périodes de recharge augmente fortement ce taux d'autoproduction et contribue à diminuer la consommation d'provenant d'autres sources (notamment carbonées) sur leCEA Tech, Corsicasole et sa filiale Driveco ont donc développé des programmes de gestion et de pilotage de la recharge des véhicules installés dans les stations "Parasol", ainsi que les infrastructures permettant le déploiement de ces technologies innovantes à l'échelle territoriale.Sur la base de ces développements, DriveEco inaugure le 11 mai 2016 la première route de la mobilité solaire intelligente entre Bastia et Ajaccio. Premier prototype de ce type au, la route est composée de deux Parasols, stations intelligentes de recharge à l'énergie solaire, pour tous les véhicules électriques ou hybrides rechargeables: vélos, scooters,, utilitaires, etc...Les stations "Parasol" regroupent des moyens de production solaire, le système de stockage et les bornes de recharge compatibles avectype de véhicule électrique ourechargeable. Le concept de gestion multi-stations à l'échelle territoriale et l'utilisation de batteries stationnaires permet d'entrevoir les 100 % de recharge solaire.