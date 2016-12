Un moins un n'est pas toujours égal à zéro !



Illustration de la chiralité: deux molécules images l'une de l'autre dans un miroir (Un miroir est un objet possédant une surface suffisamment polie pour qu'une image s'y forme par réflexion et conçu à cet effet. C'est souvent une couche métallique...) lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet)...) sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but l'extension radicale de l'espérance de vie humaine. Par une évolution progressive allant du...) opposé ( En mathématique, l'opposé d’un nombre est le nombre tel que, lorsqu’il est à ajouté à n donne zéro. En botanique, les organes...)

© Romain Gautier

1-1 = 0, la formule mathématique que l'on a tous apprise par cœur n'est peut-être pas si exacte que cela. En tout cas pas dans le domaine de l'optique. Une équipe de l'Institut des matériaux Jean Rouxel de Nantes (CNRS/Université de Nantes) a en effet démontré que lorsqu'on mélangeait deux molécules présentant des propriétés opposées, celles-ci, au lieu de s'annuler, se complètent. Ce résultat publié dans la revue Nature Materials pourrait faire émerger de nouvelles technologies et de nouvelles applications.Certaines molécules ont le pouvoir de faire "tourner"(*) le faisceau lumineux qui les. Connue depuis deux siècles, cette propriété est utilisée enet dans les techniques d'(téléviseurs, ordinateurs, smartphones...). En pharmacologie par exemple, cette mesure de la rotation du faisceau lumineux permet de distinguer les molécules pouvant soigner unde celles susceptibles de provoquer des effets indésirables.En 1848, Louis Pasteur a montré que lorsque deux molécules sont l'image l'une de l'autre dans un miroir (énantiomères), elles font tourner le faisceau lumineux en sens. Quand ces deux molécules sont mélangées en quantités égales dans un, ces effets s'annulent, aucune rotation n'est alors observée (1-1=0). Cetten'a jamais été remise en cause et pourtant, elle se révèle partiellement inexacte. Les chercheurs de l'desJean-Rouxel viennent en effet de montrer que lorsque deux molécules avec des formes miroirs sont arrangées d'une manière spécifique dans le cristal, leurs rotations en sens inverse ne s'annule plus et elles peuvent malgréfaire tourner le faisceau lumineux. En effet, dans certaines structures cristallines, l'de ces molécules brise la centrosymétrie à l'origine de l'annulation des rotations. Dans ce cas de figure, 1-1 n'est plus égal àCe résultat devrait changer la manière dont les chimistes perçoivent ces molécules "miroir". Maintenant que l'on sait qu'elles peuvent se compléter et non plus seulement annuler leur propriété, on peut penser améliorer les techniques et technologies actuelles dans différents domaines.Romain Gautier, Jordan M. Klingsporn, Richard P. Van Duyne & Kenneth R. PoeppelmeierOptical activity from racematesNature Materials 18 avril 2016Romain Gautier, Institut des matériaux de Nantes Jean RouxelChristophe Cartier dit, Jonathan Rangapanaiken