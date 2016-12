Lancement réussi des satellites 13 et 14 de la constellation GALILEO



Constellation GALILEO. Illustration: CNES

constellation (Une constellation est un ensemble d'étoiles dont les projections sur la voûte céleste sont suffisamment proches pour qu'une civilisation les relie par des lignes imaginaires, traçant ainsi une...)

Galileo (Galileo est le nom du futur système de positionnement par satellites européen, en test depuis 2004, qui commencera à être utilisable en 2010 et le sera pleinement en...)

navigation (La navigation est la science et l'ensemble des techniques qui permettent de :)

Agence spatiale européenne (L’Agence spatiale européenne (ASE) (en anglais European Space Agency : ESA) est une agence spatiale intergouvernementale fondée le 31 mai 1975. Elle est chargée de la...)

fiabilité (Un système est fiable lorsque la probabilité de remplir sa mission sur une durée donnée correspond à celle spécifiée dans le cahier des charges.)

satellite (Satellite peut faire référence à :)

lanceur ( Lanceur, terme de l'astronautique Lanceur, terme du baseball )

Soyouz (Soyouz (du russe Союз, Union) désigne une famille de vaisseaux spatiaux habités soviétiques , puis russes après l'éclatement de...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme...)

altitude (L'altitude est l'élévation verticale d'un lieu ou d'un objet par rapport à un niveau de base. C'est une des composantes géographique et biogéographique qui explique la...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse...)

total ( Total est la qualité de ce qui est complet, sans exception. D'un point de vue comptable, un total est le résultat d'une addition, c'est-à-dire une somme....)

satellite (Satellite peut faire référence à :)

mètre (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système international (SI). Il est défini, depuis 1983, comme la distance parcourue par la lumière dans le vide en...)

paramètre (Un paramètre est au sens large un élément d'information à prendre en compte pour prendre une décision ou pour effectuer un calcul.)

Ariane 5 (Ariane 5 est un lanceur de l'Agence spatiale européenne (ESA), développé pour placer des satellites sur orbite géostationnaire et des charges lourdes en orbite basse. Il fait partie de la famille des lanceurs...)

Arianespace (La société privée Arianespace SA fondée en 1980 est, selon ses propres termes, un « opérateur de systèmes de...)

Starsem (Starsem est une société russo-européenne, créé 1996. Son siège social est Évry, en France.)

Le mardi 24 mai, le lanceur Soyouz a réussi son 15ème lancement depuis le Centre Spatial Guyanais (CSG), Port spatial de l'Europe. Soyouz a mis en orbite les 13ème et 14ème satellites de la, le programme européen depar satellites, pour le compte de l'(ESA) et de la Commission européenne. À terme, cette constellation assurera une précision et unebien supérieures à celles de tous les autres systèmes de navigation parPour son 15ème lancement depuis le, lea mis endeux nouveaux satellites Galileo, les 13ème et 14ème de la série dont les deux précédents avaient été lancés avec succès en décembre dernier. À terme, Galileo permettra à l'de disposer d'un système de navigation par satellites extrêmement précis, fiable et sécurisé.Placés à 23.522 km d', sur une orbite circulaire inclinée, les deux satellites, chacun d'unelégèrement supérieure à 700 kg, seront les 13ème et 14ème d'une constellation de 26 satellites au. Leurs signaux seront compatibles et interopérables avec les autres systèmes de navigation parmais l'un des atouts majeurs de Galileo sera sa précision, voisine du, avant que des systèmes de traitement supplémentaires n'affinent encore ce. À terme, les 26 satellites qui composeront la constellation Galileo, offriront une précision et une variété d'utilisations jusqu'alors jamais atteintes. Les 12 satellites restant à mettre en orbite après ce lancement seront déployés grâce à trois lancements d'(quatre satellites par lancement).À l'occasion de ce lancement, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, co-Président du Conseil de l'ESA et Coordonnateur interministériel pour les programmes européens de navigation par satellite, a déclaré: "Ce deuxième succès en 2016 de Soyouz au CSG est une véritable réussite et le CNES est particulièrement fier de célébrer la mise en orbite de deux nouveaux satellites Galileo. Je tiens sincèrement à féliciter toutes les équipes des partenaires de ce programme fondamental pour la politique spatiale européenne: la Commission européenne, l'ESA,, les industriels européens et russes, le CNES et en particulier le CSG, l'un de nos quatre centres d'excellence. Ce nouveau succès est l'un des événements majeurs de l'histoire de l'Europe de l'espace puisque Galileo en est l'un des éléments structurants."Pour plus d'information sur Galileo voir: http://esamultimedia.esa.int/multimedia ... &mylang=fr