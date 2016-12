Des études d'empennage en U pleine taille pour des avions

moteurs (Un moteur est un dispositif transformant une énergie non-mécanique (éolienne, chimique, électrique, thermique par exemple) en une énergie mécanique ou travail.[réf. nécessaire])

fuselage (Le fuselage désigne l'enveloppe d'un avion qui reçoit généralement la charge transportée, ainsi que l'équipage. Le fuselage d'un avion supporte la...)

design (Le design (la stylique en français) est un domaine visant à la création d'objets, d'environnements ou d'œuvres graphiques, à la fois fonctionnels, esthétiques et conformes aux impératifs d'une production industrielle. Bien qu'il s'agisse...)

vitesse (On distingue :)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être...)

décollage (Le décollage est la phase transitoire pendant laquelle un aéronef passe de l'état statique - au sol - vers le vol.)

atterrissage (L’atterrissage désigne, au sens étymologique, le fait de rejoindre la terre ferme. Le terme recouvre cependant des notions différentes suivant qu'il est...)

bruit (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son. C'est-à-dire vibration de l'air pouvant donner lieu à la création d'une sensation auditive.)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

capteurs (Un capteur est un dispositif qui transforme l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable, exemple : une tension électrique, une hauteur...)

complètement (Le complètement ou complètement automatique, ou encore par anglicisme complétion ou autocomplétion, est une fonctionnalité informatique permettant à l'utilisateur de limiter la quantité...)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de l'air avec l'altitude, il est nécessaire de pressuriser les cabines des avions et...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

aérodynamique (L'aérodynamique est une branche de la dynamique des fluides qui porte sur la compréhension et l'analyse des écoulements d'air, ainsi qu'éventuellement sur leurs effets sur des...)

acoustique (L’acoustique est une branche de la physique dont l’objet est l’étude des sons et des ondes mécaniques. Elle fait appel aux phénomènes ondulatoires et à la mécanique vibratoire.)

horizontal (Horizontal est une orientation parallèle à l'horizon, et perpendiculaire à la verticale. Une ligne horizontale va « de la gauche vers la droite » ou...)

outil (Un outil est un objet finalisé utilisé par un être vivant dans le but d'augmenter son efficacité naturelle dans l'action. Cette augmentation se traduit par la simplification des...)

aéroplane (L'aéroplane est l'ancêtre de l'avion au XIXe siècle, mot inventé en 1855 par Joseph Pline.)

campagne (La campagne, aussi appelée milieu rural désigne l'ensemble des espaces cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville, d'agglomération ou de...)

Les effets du bruit sur l'environnement, lors du décollage ou de l'atterrissage d'un avion, restent un problème. Des chercheurs financés par l'UE ont proposé un concept innovant d'empennage horizontal, pour servir de bouclier antibruit lorsque lessont montés à l'arrière duGrâce au financement du projet LOSPA (Modeland manufacturing of the turbofan configuration for low speed aerodynamic and acoustic testing), les chercheurs ont conçu et fabriqué une maquette pour la soufflerie et l'ont testée dans la grande installation bassedes souffleries germano-hollandaises (Deutsch-niederländische Windtunnel), à Marknesse aux Pays-Bas.Les chercheurs ont intégré les nacelles et les mâts à la maquette pour y installer deux simulateurs de turboréacteurs. En outre, ils ont ajouté und'ailes à haut rapport d'aspect, avec des bords d'attaque amovibles et des volets en bord de fuite. Ainsi, ils ont pu tester plusieurs configurations, y compris pour leet l', et utilisé un empennage modulaire pour analyser les réductions depotentielles.Les chercheurs ont intégré à la maquette un grandde prises depour écoulement stable, et dede pression pour écoulement instable, permettant de décrirel'écoulement de l'pendant les tests en soufflerie. Ils ont monté des capteurs de pressions Kulite dans la nacelle à parois minces, et plusieurs jauges de contrainte sur l'empennage pour mesurer les charges.Enfin, pour améliorer les résultats des tests, les chercheurs ont équipé la maquette de surfaces motorisées (ailerons, compensateurs et volets de profondeur). Ils ont terminé le montage de la maquette et le calibrage des capteurs àpour les tests, conduits après la fin du projet LOSPA en décembre 2014 et en avril 2015. Ces tests ont également porté sur l'de l'arrière du fuselage, et l'de la queue en U.L'analyse des résultats des tests devrait révéler des différences entre les caractéristiques attendues et réelles des concepts d'empennage. Il est clair que les tests en soufflerie restent l'le plus fiable pour la conception d'un. La maquette de jet d'affaires basse vitesse réalisée par le projet LOSPA est une occasion unique d'obtenir le maximum d'informations pendant lade test.Pour plus d'information voir: