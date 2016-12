Le passé agité du trou noir de la Voie lactée



Trois télescopes spatiaux connectés aux longueurs d'de rayons X ont détecté une augmentation des éruptions durelativement calme situé au cœur de la. Grâce au financement de l'UE, les astrophysiciens duHIGH-Z & MULTI-? (Multi-wavelength study of accretion onto black holes and its evolution during cosmic times) ont tenté de comprendre s'il s'agissait d'un comportement normal.Pour surveiller le comportement de Sagittarius A* sur plusieurs années, les astrophysiciens ont associé plusieursobtenues de l'observatoire à rayons Xde la(National Aeronautics and Space Administrations) et duSwift de XMM-Newton de l'(ESA). Une éruption de rayons X lumineuse est observée tous les 10 jours. Néanmoins, au début de 2014, le taux des éruptions à rayons X estd'une éruption parDe plus, deux éruptions lumineuses étaient observées simultanément avec des émissions produites par un(ou magnétoile), unefortement magnétisée enà proximité du trou noir. Une éruption à rayons X produite près de Sagittarius A* était la plus lumineuse jamais enregistrée. La rareté du phénomène a offert aux astrophysiciens la chance d'étudier l'un des objets les plus étranges de notre galaxie.L'émission à rayons X déclenchée par Sagittarius A* a suivi le passage d'un granddeet de poussière, appelé G2. L'du cœur de la galaxie après le passage de G2 a poussé les astrophysiciens à considérer la possibilité que las'échappant de G2 aurait provoqué l'augmentation de lad'alimentation du trou noir.Malgré leurs efforts, l'origine de ce phénomène reste encore un mystère. Les observations accumulées sont, néanmoins, importantes car ces trous noirs supermassifs sont présents dans l'entier. Plus particulièrement, les observations de XMM-Newton ont été utilisées pour étudier la variabilité à long terme d'unde noyaux galactiques actifs.La variabilité des émissions de rayons X est l'une des principales caractéristiques des trous noirs enqui produisent également des vents puissants à des moments spécifiques. Dans le cadre du projet HIGH-Z & MULTI-?, les astrophysiciens ont montré que ce comportement n'est pas une particularité des trous noirs en accrétion. Il a également été observé dans les étoiles à neutrons en accrétion.En conséquence de leur taille extrêmement, la présence de trous noirs a une forte influence sur son. La majorité des théories sur les phénomènes associés à lades trous noirs portent sur les objets et les éléments qui tombent dans les trous noirs supermassifs. Dans le cadre du projet HIGH-Z & MULTI-?, les scientifiques ont pu observer ces phénomènes pour la première fois.Pour plus d'information voir: