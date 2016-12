Baromètre mondial des boissons sucrées



La surconsommation de boissons sucrées est associée à l'obésité abdominale, à des taux anormaux de lipides sanguins et à un risque accru de diabète de type 2.

Dans quel pays consomme-t-on le plus de boissons sucrées ? Quel est lele plus raisonnable à ce chapitre ? Voilà le genre de questions auxquelles répond lemondial des ventes de boissons sucrées (PDF), unconçu par des chercheurs associés à la Chaire internationale sur le risque cardiométabolique (CIRM). Ce baromètre, révélateur d'unede mauvaise qualité, a été présenté par Benoit Arsenault, professeur à la Faculté deetau Centre dede l'universitaire deet dede Québec-Université Laval (CRIUCPQ-UL), au congrès de la Société européenne d'athérosclérose, qui se déroulait cette semaine à Innsbruck, en Autriche.Le professeur Arsenault, son collègue de la Faculté de médecine et du CRIUCPQ-UL, Jean-Pierre Després, également directeurde la CIRM et directeur de laet de l'innovation d'AllianceQuébec, et Marja-Riitta Taskinen, de l'd'Helsinki, ont estimé la consommationde boissons sucrées en litres par habitant à partir de bases deconstituées par la firme Euromonitor International. Cesincluent les ventes de boissons gazeuses, de jus contenant duajouté et de boissons énergisantes dans 80 pays, regroupant la majorité de laEn 2015, le Mexique (147 l), le Chili (144 l) et les États-Unis (126 l) occupaient le sommet de la liste, alors que le Pakistan (8 l), le Kenya (7 l) et l'Inde (5 l) fermaient la. Il faut toutefois souligner qu'au cours des cinq dernières années, la consommation moyenne de boissons sucrées a diminué de 10 litres par habitant au pays. Au chapitre dud'amélioration, cette performance vaut une 7e place aux Canadiens. Cette baisse de consommation des boissons gazeuses et des jus sucrés cache toutefois une augmentation de 38% des ventes de boissons énergisantes.L'augmentation de la consommation de boissons sucrées est particulièrement marquée dans les pays en développement, constatent les chercheurs. "Cette hausse spectaculaire est préoccupante et elle devrait être sur l'des autorités de", estime Benoit Arsenault. La science est formelle, ajoute-t-il. La surconsommation de boissons sucrées est associée à plusieurs problèmes de santé:abdominale, taux anormaux de lipides sanguins et risque accru de. Il s'agit, en plus, d'un excellent marqueur de nutrition de mauvaise qualité. "Nous avions deux objectifs en tête lorsque nous avons créé ce baromètre, précise le chercheur. D'une part, il s'agit d'un outil qui permet aux scientifiques et aux agences de santé de suivre l'évolution de la consommation de boissons sucrées. D'autre part, il s'agit d'un outil intéressant pour sensibiliser les gens aux effets de la surconsommation de boissons sucrées."De son côté, Jean-Pierre Després s'attriste du fait "que nous exportons certains comportements comme la surconsommation de boissons sucrées dans les marchés émergents". "Certaines tendances sont encourageantes, mais nous devons rester vigilants, en particulier en ce qui concerne les boissons énergisantes et les consommateurs chroniques de boissons sucrées."Les grandes lignes de cette étude sont présentées dans un billet que Benoit Arsenault vient de publier dans le blogue de la Chaire. Les trois chercheurs espèrent également publier une analyse complète et rigoureuse de leurs résultats dans une revue scientifique.