Une nouvelle technologie d'affichage pour la signalisation extérieure



Illustration: projet DIGISTONE

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

affichage (L' affichage désigne l'application d'une surface de papier script dans un lieu public(et non du foyer)sur un support destiné à son émission, externe ou interne, ce qui en fait un...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état...)

cristaux liquides (Un cristal liquide est un état de la matière qui combine des propriétés d'un liquide conventionnel et celles d'un solide cristallisé. On exprime son état par le terme de...)

fragilité (La fragilité est l'état d'une substance qui se fracture lorsqu'on lui impose des contraintes mécaniques ou qu'on lui fait subir des déformations brutales (c'est-à-dire sous forme de choc), sa fracture...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité de...)

écran (Un moniteur est un périphérique de sortie usuel d'un ordinateur. C'est l'écran où s'affichent les informations saisies ou demandées par l'utilisateur et générées ou restituées par l'ordinateur, sous forme de texte et d'images en deux...)

béton (Le béton est un matériau de construction composite fabriqué à partir de granulats naturels (sable, gravillons) ou artificiels (granulats...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts apparentés.)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs...)

balance des blancs (La balance des blancs permet, sur un caméscope, d'étalonner le capteur et de corriger la dominante de couleur en fonction de l'éclairage ambiant. On réalise...)

mobilier urbain (Le mobilier urbain est, selon une expression contemporaine, une notion englobant tous les objets qui sont installés dans l’espace public...)

interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface désigne ainsi ce que chaque élément a besoin de connaître de l’autre...)

En matière de signalisation en plein air ou d'applications commerciales, il existe un besoin évident pour un affichage rentable mais respectueux de l'environnement. Une initiative de l'UE a été mise en place pour justement combler cette lacune et introduire uneinnovante en fait de signalisation extérieure.La croissance continue des écrans et panneaux d'électroniques a poussé les fournisseurs de ces technologies d'affichage à mettre sur le marché une nouvelle technologie ende diodes électroluminescentes (LED) ou d'affichage à(LCD). Malheureusement, les coûts de maintenance de cette technologie sont énormes en raison de sa forte sensibilité aux conditions hostiles et de savis à vis de dégradations délibérées.Pour répondre à cette question, leDIGISTONE (Development of an innovative digital concrete screen for outdoor digital signage applications) a voulu développer undigital enqui permettrait d'économiser les coûts, l'et les ressources.Les travaux ont commencé par la détermination des spécifications nécessaires en termes de, de résolution, d'de, de performance du béton et de coûts, tant pour l'écran que pour ses composants individuels. Les composants ont été conçus et élaborés puis évalués et testés.Les partenaires du projet ont créé des panneaux LED pour suivre et contrôler la luminosité de l'écran. Ils ont également élaboré une méthode permettant au panneau de guidage en béton de placer et réparer les guides dedans la position requise. Ils ont également développé un système électronique muni des dernières technologies LED tant matérielles que logicielles pour l'affichage d'images en direct sur l'écran en béton.L'équipe du projet a ainsi conçu, produit, assemblé, puis testé plusieurs prototypes d'écrans digitaux en béton. Sur le dernier prototype, les chercheurs ont évalué la luminosité, la, l'aspect des films et la lisibilité des textes. Ces travaux ont montré que l'écran affichait les films, les images et le texte de manière convenable.Les chercheurs du projet apportent ainsi un système évolutif d'affichage digital en béton pour les annonceurs, les infrastructures d'affichage et les propriétaires de, qui utilise beaucoup moins d'énergie et qui est beaucoup plus économique que les solutions existantes. Par ailleurs, les prestataires de services et les fabricants économiseront sur le poste de maintenance en raison de sonbéton très résistante qui le protégera contre les intempéries et les autres forces extérieures.Pour plus d'information voir: projet DIGISTONE