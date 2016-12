Chimie verte: un réseau inédit associant recherche et industrie

© LIENSs (CNRS/Université de La Rochelle)

© LGP (CNRS/Université Toulouse III – Paul Sabatier/INP Toulouse)

Liste des huit laboratoires de recherche appartenant à Increase:

Comment développer une chimie "verte" ? Utiliser la biomasse, une source de carbone renouvelable, comme matière première, tel est le moyen choisi par un réseau unique en son genre inauguré ce vendredi 13 mai à l'université de Poitiers. Créé par leavec le soutien de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (1,165 M€), Increase est uncollaboratif public-privé dédié à l'éco-conception et aux ressources renouvelables. Il réunit aujourd'hui près de 200 chercheurs issus de huit laboratoires de, et des industriels de la(dans des secteurs comme la, l'agroalimentaire ou la détergence). Fort de la synergie entre recherche et industrie, il vise à réaliser une recherche de pointeen intégrant les problématiques de mise sur le marché de produits et de procédés chimiques durables en France et à l'international. Increase vise aussi à devenir un réseau de référence mondial dans la valorisation de lapar des méthodes physiques.La chimie verte, tournée vers un “mode plus durable”, est aujourd'hui en plein essor, d'autant qu'elle devient, dans certains domaines, économiquement rentable et compétitive. L'un des axes actuels de développement consiste à utiliser des ressources renouvelables, telles la biomasse, au détriment du. C'est le pari que se lance Increase, une fédération de recherche placée sous l'égide du CNRS, qui vient d'être créée avec le soutien de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.Ce réseau collaboratif comprend aujourd'hui huit laboratoires de recherche en chimie, agronomie,et sciences humaines et sociales, majoritairement localisés dans le grand. Ce premiertravaillera en synergie avec les R&D de plusieurs industriels (des grands groupes mais aussi des PME). Increase ambitionne de devenir un réseau deinternationale sur la recherche et les applications industriellesde la biomasse. Et il pourra s'appuyer à la fois sur l'expertisede ses laboratoires académiques et sur les savoir-faire des industriels.Un autre objectif d'Increase est de promouvoir l'éducation des jeunes chercheurs et lade connaissances sur les thèmes de la chimie verte, via l'du congrès mondial de chimie verte (ISGC, organisé tous les deux ans) et de conférences-débats grand public.Touted'origine végétale, animale ou fongique peut être considérée comme de la biomasse: elle représente donc un immense gisement derenouvelable à partir duquel une chimie extrêmement riche et variée peut être réalisée. Increase s'intéressera, entre autres, à la biomasse lignocellulosique, comme le bois ou la paille par exemple. Seules les sources de biomasse non alimentaires, tels les résidus agricoles et les déchets, seront transformées.L'(chauffage, électricité) est l'de la biomasse le plus connu. Mais, avec Increase, c'est la fabrication de produits d'intérêt – tensioactifs, polymères, solvants, arômes, etc. – qui sera au premier plan. Elle trouve des applications dans de nombreux secteurs industriels, de la cosmétique aux, en passant par les domaines pharmaceutique et alimentaire. La biomasse contient en effet de nombreuses molécules d'intérêt (sucres, huiles, composés aromatiques, acides aminés, etc.) que les chimistes sont aujourd'hui capables de séparer et de transformer. L'objectif ici n'est pas de produire des molécules ou matériaux similaires à ceux existants déjà sur le marché mais de synthétiser des produits renouvelables offrant des performances supérieures à celles des produits fabriqués à base d'énergies fossiles.de chimie des milieux et des matériaux de Poitiers (IC2MP, CNRS/Université de Poitiers)- Centre de recherche sur l'intégration économique et financière (Crief) de l'de Poitiers- Institut des sciences chimiques de Rennes (CNRS/Université Rennes 1/ENSC Rennes/INSA Rennes)- Biopolymères, interactions assemblages (BIA, INRA Nantes)- Laboratoire Littoral,et sociétés (CNRS/Université de La Rochelle)- Institut des sciences moléculaires (CNRS/Université de Bordeaux/Bordeaux INP)- Laboratoire de chimie des polymères organiques (CNRS/Université de Bordeaux/Bordeaux INP)- Laboratoire de génie chimique (CNRS/Université Toulouse III – Paul Sabatier/INP Toulouse) La biomasse, nouvel eldorado de la chimie ? à lire sur CNRS Le Journal.