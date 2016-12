Un trou noir super-massif alimenté par du gaz froid

Spectre central obtenu dans la raie de rotation J-2-1 de la molécule CO avec ALMA. Outre l'émission centrale, symétrique par rapport à la vitesse de la galaxie, on voit des nuages moléculaires en absorption, uniquement décalés vers le rouge. Ils tombent vers le trou noir central, à la vitesse de 300km/s. L'échelle de droite montre le pourcentage (Un pourcentage est une façon d'exprimer une proportion ou une fraction dans un ensemble. Une expression comme « 45 % » (lue « 45 pour cent ») est en réalité la sténographie pour la fraction...)

Au centre des amas de galaxies, il existe souvent une galaxie monstrueuse, qui avale tout ce qui l'entoure, et en particulier les galaxies voisines. Cette galaxie géante abrite en son noyau en trou noir super-massif, la plupart du temps très actif, brillant et rejetant de ladans des jets deionisée, puissants émetteurs d'ondes radio. L'origine de cette fortereste jusqu'à présent mystérieuse. Une équipe internationale comprenant des astronomes de l', a mis en évidence, grâce à l'interféromètre ALMA de l'ESO, unedemoléculaire tombant sur. L'de ce gaz d'origine inter-galactique, pourrait être à l'origine de l'activité dusuper-massif. Ce travail fait l'd'une publication dans(9 Juin 2016).L'amas Abell 2597 est un amas riche, comprenant une galaxie monstrueuse en son centre: une galaxie elliptique géante, entourée d'un halo dense dechaud. A une distance de 350 millions de(ou 1d'années-lumière), cette galaxie possède un trou noir central de 300 millions de masses solaires. Ce trou noir est très actif, et notamment émet des jets radio dans deux directions opposées, à des vitesses relativistes. Le centre est une source puissante d'ondes radio, en particulier dans les longueurs d'millimétriques. Cette source de continuum d'originepermet de voir des nuages de gaz enqui passent devant.C'est grâce à cette possibilité d'absorption que l'équipe d'astronomes a pu détecter des nuages moléculaires denses, tombant sur le trou noir. Lade ces nuages, mesurée par effet Doppler, montre que ces nuages sont tous ende tomber sur le trou noir. Leur raie d'émission est décalée vers le. Lorsque ces nuages sont détectés en émission, toutes les vitesses sont observées, à la fois décalées vers leet le rouge, car il n'est pas possible de distinguer les nuages devant ou derrière le trou noir central.Les nuages moléculaires froids (10-30°K) ont été détectés par leur raie d'émission (et d'absorption) de la molécule CO (en particulier le niveau de rotation J=2-1 de cette molécule). Les observations à 1 millimètre de longueur d'ont été effectuées avec ALMA (Atacama Large Millimeter Array) dans led'Atacama au Chili. La résolution spatiale des observations de l'ordre de 0,5 secondes d'arc, correspond à 2 000 années-lumière à la distance de l'amas. Les nuages font partie d'une structure filamentaire, unde gaz chaud et, et aucorrespondent à une masse de gaz moléculaire de 2 milliards de masses solaires. Une partie de ces nuages esten absorption devant la source de continuum coïncidant avec le trou noir, et tombe sur le trou noir avec une vitesse de 300 km/s. La nature de l'absorption permet de conclure à une pluie de petits nuages moléculaires denses et compacts, et opaques dans la raie de CO(2-1).