Un nouveau moteur pour le successeur d'Ariane



Le moteur Prométhée pourrait mener à des lanceurs dix fois moins cher qu'actuellement. Crédits: CNES

Pour un lanceur compétitif au-delà d'Ariane 6

Avec le moteur PROMETHEE, le CNES et Airbus Safran Launchers préparent des systèmes de lancement européens à très bas coût.Depuis ses débuts, leest un succès remarquable. À ce, le lanceur européen a réalisé une suite de 71 lancements consécutifs réussis.Dès 2020,permettra de poursuivre ce succès, notamment face à l'émergence significative de nouveaux acteurs dans le domaine duspatial et pour un coût deux fois moindre qu'Ariane 5.En effet, alimenté par de nouveaux investisseurs et lad'applications innovantes, l'du secteur spatial est en pleine mutation, que ce soit du côté desou de l'offre de services de lancement proposée par de nouveaux acteurs.indique que ces nouveaux opérateurs vont poursuivre leurs efforts pour réduire les coûts d'accès à l'espace à l'2025/2035.Pour que l'puisse continuer à disposer, sur le long terme, d'un lanceur compétitif au-delà d'Ariane 6, le CNES, en partenariat avecSafran Launchers, prépare le développement de nouveaux moteurs permettant de réduire à nouveau les coûts de production et d'augmenter la cadence de lancement. "Nous pensons que nous devons travailler sur un nouveauqui pourrait être réutilisable mais, au-delà de cela, nous avonsd'unbien moins cher que ceux utilisés actuellement, ce coût devant être réduit d'un facteur 10, qu'il s'agisse ou pas d'un moteur réutilisable", expliquait Jean-Marc Astorg, directeur des lanceurs du CNES dans le numéro de février-mars 2016 d'PROMETHEE (Precursor Reusable Oxygen METHane cost Effective Engine), moteur à cycle générateur dede100 T LOX/Méthane, sera une évolution vers des systèmes de lancements européens à très bas coût. L'objectif est d'avoir un lanceur qui coûtera à terme deux fois moins qu'Ariane 6 avec des technologies du XXIe. Les premiers essais àau banc du moteur PROMETHEE sont envisagés en 2018.Les études actuellement en cours, conjointement menées par ASL et la Direction des lanceurs du CNES, ont permis de définir les solutions technologiques à même de répondre aux objectifs très bas coût de ce moteur. En parallèle, le prototypage de certaines pièces a déjà été lancé.À travers PROMETHEE, l'objectif est aussi de réduire lesde développement moteur, en mettant à profit notamment les dernières technologies end'impression 3D.