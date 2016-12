L'expansion de l'Univers est bien plus rapide qu'on ne le pensait



La vitesse de l'expansion ne correspond pas aux prévisions basées sur les mesures dulaissé par le, qui a engendré l'Univers connu il y a environ 13,8 milliards d'années. La nouvelle étude a observé les signatures lumineuses d'environ 2 400 étoiles variables de typedans 19 galaxies, ainsi que celles de 300 supernovæ de type 1a. Ces étoiles et ces supernovæ ont uneparfaitement déterminée, et font donc partie de l'échelle des distances cosmiques, qui sert aux astronomes à mesurer les distances qui séparent les galaxies.Les objets célestes qui constituent cette échelle ont un facteur connu qui peut être mesuré avec une grande exactitude. Les astronomes savent ainsi quelle sera la luminosité d'unede type 1a, et qu'il existe une corrélation très étroite entre lad'une céphéide et sa période de pulsation. Les chercheurs ont ensuite comparé les observations avec lede lades galaxies qui s'éloignent de nous, ce qui permet d'estimer l'allongement des distances et donc de calculer la vitesse de l'expansion universelle. Cette valeur est celle de la constante deLe dernier résultat, qui est de 73,2 km/s, s'accompagne d'une réduction de 76 % de l'incertitude sur la constante de Hubble par rapport à 2005, lorsque leSupernova H0 for the Equation of State (SHOES) a commencé à cartographier l'expansion de l'Univers. Vu qu'un mégaparsec équivaut à 3,26 millions d'années-lumière, cet ajustement de la constante conduira à doubler d'ici 9,8 milliards d'années-lumière la distance entre les objets cosmiques.Cependant, cette valeur de l'expansion ne correspond pas aux précédentes prévisions basées sur d'autres observations faites par laWilkinson (Microwave Anisotropy Probe) de la NASA et par lede l'ESA. Tous deux ont été mis enpour étudier le fond lumineux résultant du Big Bang, et ont obtenu des valeurs inférieures et légèrement différentes pour l'expansion cosmique, respectivement 5 et 9 % plus faibles."Nous partons de chaque extrémité, et nous escomptons nous rencontrer au milieu, si les calculs et les mesures sont justes", commentait Adam Riess, auteur principal de l'étude et Prix Nobel. "Malheureusement nous avons un écart, et nous voulons savoir pourquoi."Les chercheurs de cette étude conjointe entre la NASA et l'ESA estiment que le coupable de cetteinattendue pourrait être l'une des composantes invisibles de l'Univers (qui n'émettent ni lumière ni rayonnement) comme la, l'ou lasombre. Ces composantes ne peuvent être étudiées directement, et les astronomes doivent s'en remettre à leur influence sur lavisible, par exemple les galaxies et lesIl se peut que la matière noire soit responsable de l'accélération de l'expansion à cause d'une caractéristique qui n'a pas encore été découverte par suite des lacunes dans les capacités d'. L'écart pourrait aussi signifier que lad'est incomplète lorsqu'on l'applique à l'échelle de l'Univers. Une autre possibilité est que l'sombre éloigne les galaxies avec bien plus deque prévue. Enfin, la radiation sombre, constituée d'une famille de particules subatomiques se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, pourrait avoir apporté l'énergie nécessaire pour accélérer l'expansion de l'Univers jeune.Une conséquence à très long terme de cette expansion accélérée de l'Univers est que dans un futur très éloigné (de nombreux milliards d'années) toutes les autres galaxies pourraient avoir franchi un "", laissant latoute seule dans l'Univers visible.Mais aujourd'hui et sur, l'équipe de chercheurs de la NASA et de l'ESA veut réduire à 1 % l'incertitude sur la constante de Hubble. Elle utilisera pour cela les tous derniers télescopes, dans l'espace comme le(JWST), et au sol comme legéant européen (E-ELT, pour European Extremely Large Telescope) de l'ESO.Pour plus d'informaton voir: NASA's Hubble Finds Universe Is Expanding Faster Than Expected