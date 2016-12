Ondes gravitationnelles: et de deux !

De gauche à droite: les deux détecteurs LIGO (à Hanford et Livingston, États-Unis) et le détecteur Virgo (Cascina, Italie).

© LIGO Laboratory (deux premières photos) et Virgo / Nicola Baldocchi 2015

Joli cadeau de Noël pour les scientifiques des collaborations LIGO et Virgo: le 26 décembre 2015, les détecteurs Advanced LIGO ont enregistré un nouveau signal d'ondes gravitationnelles, trois mois après la première détection. Cette fois encore, le– une infime déformation de l'– provient de la "valse" finale de deux trous noirs qui finissent par fusionner, un phénomène appelé coalescence. Cette deuxièmeconfirme que ce type d'événements cataclysmiques est relativement fréquent et augure d'autres détections à partir de fin 2016, lorsque redémarreront, après des travaux d'amélioration, les détecteurs Advanced LIGO (aux Etats-Unis) et Advanced Virgo (en Italie). De quoi en apprendre davantage sur les couples de trous noirs, ces astres si compacts que ni, nine peuvent s'en échapper. Cette découverte, réalisée par une collaboration internationale comprenant des équipes du, est annoncée le 15 juin 2016 pendant la conférence de l', à San Diego, et fait l'd'une publication dans la revueTroisaprès l'annonce d'une première détection, les scientifiques des collaborations LIGO et Virgo présentent une deuxièmede la coalescence de deux trous noirs, révélée par lesgravitationnelles émises lors de cet événement. Bien que le signal soit plus faible que le premier, cette deuxième détection est aussi confirmée avec plus de 99,99999 % de confiance.Les trous noirs sont leultime de l'évolution des étoiles les plus massives. Il arrive que certains évoluent en couple. Ils orbitent alors l'unde l'autre et se rapprochent lentement en perdant de l'sous forme d'ondes gravitationnelles, jusqu'à unoù le phénomène s'accélère brusquement ; ils finissent par fusionner en ununique. C'est ce tourbillon final qui a été observé le 26 décembre 2015, permettant de déduire que lades trous noirs était 8 et 14 fois celle du(contre 29 et 36 pour la première détection, du 14 septembre 2015). Comme les trous noirs étaient plus légers, leur rapprochement a été moins rapide (le signal dure environ une, contre 0,2 seconde pour le précédent). Led'orbites observées avant laest donc beaucoup plus important que lors de la première observation, ce qui permet de tester de manièreet complémentaire lagénérale élaborée par. Cet événement s'est produit à environ 1,4d'années-lumière de la; autrement dit, les ondes gravitationnelles se sont propagées dans l'espace pendant 1,4 milliard d'années avant d'être décelées par les deux détecteurs d'Advanced LIGO, situés en Louisiane et dans l'État de Washington (États-Unis).Ce deuxième évènement confirme que les couples de trous noirs sont relativement abondants. L'analyse complète descollectées par les détecteurs LIGO entre septembre 2015 et janvier 2016 laisse d'ailleurs penser qu'un troisième événement de ce type a pu être observé, le 12 octobre – avec cependant unde certitude moindre.A terme, l'analyse de ce genre d'observations pourra permettre de comprendre l'origine des couples de trous noirs: sont-ils issus d'un couple d'étoiles ayant chacune évolué en trou noir ou un trou noir est-il capturé par l'autre ? Pour cela, il faudra und'observations plus conséquent – ce que promettent les redémarrages d'Advanced LIGO puis d'Advanced Virgo, à l'2016. En effet, comme l'a démontré la première période de prise de données des détecteurs Advanced LIGO, les ondes gravitationnelles deviennent un nouveau moyen d'explorer l'et l'qu'est laLIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) est un observatoire dédié aux ondes gravitationnelles composé de deux interféromètres identiques, situés aux Etats-Unis. La version améliorée de ces détecteurs (Advanced LIGO) a redémarré en septembre 2015. Autour de ces instruments s'est constituée la collaborationLIGO. Elle travailledans la main avec la collaboration Virgo, constituée autour du détecteur du même nom, installé à Pise. En effet, depuis 2007, les scientifiques des deux groupes analysent en commun les données et signentles découvertes. Advanced Virgo devrait redémarrer d'ici fin 2016.Autour de LIGO s'est constituée la collaboration scientifique LIGO (LIGO Scientific Collaboration, LSC), un groupe de plus de 1000 scientifiques travaillant dans des universités aux Etats-Unis et dans 14 autres. Aude la LSC, plus de 90 universités et instituts deréalisent des développements technologiques pour les détecteurs et analysent les données collectées. Lede détecteurs de la LSC comporte les interféromètres LIGO et le détecteur GEO600.Les chercheurs travaillant sur Virgo sont regroupés au sein de la collaboration du même nom, comprenant plus de 250 physiciens, ingénieurs et techniciens appartenant à 19 laboratoires européens dont 6 au Centre national de la(CNRS) en France, 8 à l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) en Italie et 2 à Nikhef aux Pays-Bas. Les autres laboratoires sont Wigner RCP en Hongrie, le groupe POLGRAW en Pologne, et EGO (European Gravitational Observatory), près de Pise, en Italie, où est implanté l'interféromètre Virgo.