"Siphonner" une étoile: reconstitution par laser

À gauche: Vision d'artiste de la région du pôle de la naine blanche. L'étoile est surmontée d'une colonne d'accrétion, d'une hauteur (La hauteur a plusieurs significations suivant le domaine abordé.) kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système international. Il est défini comme la distance parcourue par la lumière dans le...) longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme de lacet, sa longueur est celle de l’objet...) choc (Dès que deux entitées interagissent de manière violente, on dit qu'il y a choc, que ce soit de civilisation ou de particules de hautes énergies.) gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume...) numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information ayant été quantifiée et échantillonnée, par opposition à...) ordinateur (Un ordinateur est une machine dotée d'une unité de traitement lui permettant d'exécuter des programmes enregistrés. C'est un ensemble de circuits électroniques permettant de...)

Une collaboration internationale est parvenue à reproduire, en laboratoire, les phénomènes physiques extrêmes observés dans des systèmes de deux étoiles qualifiées de "variables cataclysmiques magnétiques". Dans ces systèmes, une "naine blanche",extrêmement dense, aspire parlad'uneétoile voisine qui émet alors untrès énergétique lorsqu'elle atteint lade l'étoile dense. Pour reproduire ces phénomènes en laboratoire, les chercheurs ont utilisé ledeOrion basé au Royaume-U ni qui leur a permis de vaporiser une cible millimétrique sur untrès court (un milliardième de seconde) pour créer des phénomènes équivalents à ceux qui se produisent aux pôles d'une naine blanche. La collaboration, qui a mobilisé les compétences du CEA, de l'École polytechnique, du, de l', de l'Diderot et de l'Université Pierre et, publie ces résultats dans Nature Communications lundi 13 juin.?Les naines blanches, des étoiles qui possèdent uneextrême et souvent unimportant, peuvent parfois absorber la matière d'une étoile compagnon. Cette matière est alors concentrée et aspirée par la naine blanche au niveau du pôle magnétique de celle-ci,des colonnes d'accrétion de 100 à 1 000 km. Ces zones sont beaucoup trop petites pour être accessibles directement aux télescopes. Pour étudier les phénomènes physiques qui se déroulent au niveau du pôle magnétique de la naine blanche, les chercheurs ont voulu les reproduire en laboratoire.Pour cela, ils ont concentré, pendant un milliardième de seconde, toute l'du laser Orion sur une surface de quelques millimètres carrés. Ils ont pu ainsi générer un flot dese déplaçant à lade 200 km/s qui en s'écrasant sur un obstacle enmime les phénomènes qui se produisent à la surface de la naine blanche. En utilisant un second faisceau laser, ils ont pu sonder parX lade la colonne d'accrétion. Cette expérience, qui constitue une première mondiale, a permis de reconstituer en laboratoire une maquette d'Mieux comprendre les naines blanches et leur dynamique est important pour les astrophysiciens et les cosmologistes. Elles pourraient en effet être les précurseurs des supernovæ (explosions d'étoile), les objets célestes utilisés notamment pour mesurer l'expansion de l'. De telles expériences pourront dans un futur proche bénéficier du laser LMJ beaucoup plus puissant.