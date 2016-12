ALMA observe l'oxygène le plus lointain jamais détecté

Illustration: ESO

Image couleur composite d'une portion du champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:) satellite (Satellite peut faire référence à :) Subaru (Subaru est un constructeur automobile japonais, né en 1956, et faisant partir du groupe Fuji Heavy Industries)

Figure de droite: la galaxie de couleur rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

Crédit: NAOJ

Une équipe d'astronomes a détecté, au moyen du Vaste Réseau (Sub-)Millimétrique de l'Atacama (ALMA), de l'oxygène en émission au sein d'une lointaine galaxie observée telle qu'elle était 700 millions d'années seulement après le Big Bang. Il s'agit de lala plus distante dans laquelle de l'a été détecté sans ambiguïté aucune, sans doute ionisé par l'intenseen provenance de jeunes étoiles géantes. Cettepourrait être l'une des sources de la réionisation cosmique survenue au début de l'Des astronomes d'origines japonaise, suédoise, britannique et de l'ESO ont observé, au moyen du Vaste(Sub-)Millimétrique de l'Atacama (ALMA), l'une des galaxies les plus distantes connues à ce. SXDF-NB1006-2 se situe à un redshift de 7.2, ce qui signifie qu'elle nous apparaît telle qu'elle était 700 millions d'années seulement après leL'équipe était partie à lad'éléments chimiques lourds [1] aude cette galaxie, susceptibles de nous renseigner sur le taux de formation, et donc sur cette période de l'histoire de l'Univers baptisée réionisation cosmique.“La quête d'éléments lourds dans l'Univers jeune permet de déterminer le taux de formation stellaire à cette époque” détaille Akio Inoue de l'd'Osaka Sangyo au Japon, principal auteur de l'article de recherche à paraître dans la revue. “L'étude des éléments chimiques lourds nous renseigne par ailleurs sur le processus de formation des galaxies ainsi que sur les causes de la réionisation cosmique”, ajoute-t-il.Avant que les premières structures gravitationnelles n'apparaissent, l'Univers était constitué deneutre. Puis, lorsque les premiers objets ont commencé à briller, quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, leur intense rayonnement rompit la neutralité desde ce gaz, en l'ionisant. Au cours de cette, baptisée réionisation cosmique, l'Univers dans son intégralité se transforma radicalement. Le type d'objets responsables de la réionisation suscite aujourd'hui encore de nombreux débats. L'étude des conditions régnant au sein des galaxies les plus lointaines constitue une sérieuse piste de réflexion.Avant d'observer cette lointaine galaxie, les astronomes ont effectué des simulations numériques dans le but d'estimer lad'y observer de l'oxygène ionisé grâce à ALMA. Ils ont également pris en compte des résultats d'de semblables galaxies situées à bien plus grande proximité de la, et conclurent que les raies d'émission de l'oxygène ionisé pourraient être détectables, même à si grande distance [2].Sur la base de ces éléments, ils ont effectué des observations d'une grande résolution au moyen d'ALMA [3] et détecté un rayonnement en provenance du gaz d'oxygène ionisé présent dans SXDF-NB1006-2. Il s'agit de la détection d'oxygène ionisé la plus lointaine jamais réalisée avec succès et sans la moindre ambiguïté [4]. Elle atteste de la présence d'oxygène dans l'Univers jeune, âgé seulement de 700 millions d'années.Il est apparu que l'oxygène était dix fois moins abondant dans SXDF-NB1006-2 qu'il ne l'est dans le. “Cette faible abondance s'explique par le fait que l'Univers était encore jeune à cette époque et que la formation stellaire n'en était qu'à ses balbutiements”, précise Naoki Yoshida de l'Université de Tokyo. “Nos simulations ont effectivement prédit une abondance dix fois moindre que celle du Soleil. Un autre résultat s'est toutefois avéré inattendu: la très faiblede poussière”.L'équipe n'a pas été en mesure de détecter la moindre raie d'émission duau sein de cette galaxie, ce qui signifie que cette jeune galaxie renferme très peu de gaz d'non ionisé. En outre, il est apparu qu'elle ne contenait qu'une faible quantité de poussière, riche en éléments lourds. “Quelque chose d'inhabituel doit se produire au sein de cette galaxie”, ajoute Inoue. “J'ai le sentiment que la plupart du gaz est hautement ionisé”.La détection d'oxygène ionisé révèle que de nombreuses étoiles très brillantes, des dizaines de fois plus massives que le Soleil, sont nées au sein de cette galaxie et émettent un intense rayonnement, responsable de l'des atomes d'oxygène.L'absence de poussière au sein de cette galaxie permet à l'intense rayonnement ultraviolet de s'échapper et d'ioniser de vastes quantités de gaz situé à l'extérieur de la galaxie. Ainsi donc, “SXDF-NB1006-2 constituerait un exemple de sources lumineuses responsables de la réionisation cosmique”, conclut Inoue.“Ce résultat offre une importante clé de compréhension du type d'objets impliqués dans la réionisation cosmique” ajoute Yoichi Tamura de l'Université de Tokyo. “Notre nouvelled'observations avec ALMA a d'et déjà commencé. Des observations dotées d'une résolution plus élevée nous permettront de connaître la distribution ainsi que le mouvement des atomes d'oxygène ionisé au sein de la galaxie et nous fourniront des éléments indispensables à la compréhension des propriétés de cette galaxie”.