Les noyaux d'olives utilisés pour nettoyer les déchets peuvent aussi servir de combustible

Champ d'oliviers en Andalousie © B. Khadari

Un travail dedéveloppé aude l'de Grenade (Espagne) a prouvé que les noyaux d'olives peuvent avoir un doubleet servir pendant neuf cycles à nettoyer les résidus de métaux industriels se trouvant dans l'et ensuite servir de biocombustible sans nuire à l'environnement.L'étude a été menée à bien par un groupe de recherche de l'UGR qui travaille sur la concentration de solides et la bio récupération. Elle se base sur l'analyse de l'utilisation des noyaux d'olives en tant que biosorbant qui les rend capables de nettoyer les eaux polluées et ensuite d'être utilisés commeau cours d'un processus complémentaire.Alicia Ronda,du groupe de recherche qui consacre sadoctorale à l'utilisation de ces noyaux d'olives, explique qu'au cours d'une première, ils ont constaté que la capacité de ces noyaux à absorber des métaux lourds augmente aprèschimique.L'équipe a utilisé de l'nitrique, ce qui a augmenté jusqu'à 35 fois la capacité des noyaux d'olives à éliminer les résidus deAu cours de l'étude, il a de plus été prouvé que les noyaux peuvent se régénérer et être ainsi utilisés jusqu'à neuf fois consécutives en tant que biosorbant jusqu'à saturation complète.Le groupe de recherche de l'Université de Grenade indique qu'ils ont également prouvé que ces noyaux peuvent avoir une deuxième fonction et être utilisés comme biocombustible, en particulier pour les chaudières àL'étude a démontré que le processus dedeschimiquement activés est le même que celui des noyaux d'olives qui n'ont pas eu d'activation chimique. Ils conservent donc leurs propriétés et peuvent être utilisés comme combustible."Nous en avons conclu que nous pouvons activer chimiquement les noyaux d'olives pour améliorer leur efficacité dans l'élimination du plomb des eaux usées, nous pouvons les régénérer pour les réutiliser et enfin, s'en servir comme combustible pour les installations énergétiques", remarque Alicia Ronda.Les chercheurs sont également end'étudier les effets potentiels du second usage des noyaux d'olives sur l'environnement. Au cours d'une première étude, ils ont démontré que leresterait dans les cendres après l'utilisation des noyaux comme combustible.L'équipe continue d'étudier l'élimination des métaux absorbés par ces noyaux afin de s'assurer que l'alternative proposée soit viable dudeenvironnemental.