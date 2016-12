GRAVITY observe avec succès les abords du trou noir de la Voie Lactée

Vue d' artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités suivantes :) printemps (Le printemps (du latin primus, premier, et tempus, temps, cette saison marquant autrefois le début de l'année) est l'une des quatre saisons des zones...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)



Le centre de la Voie Lactée - Image du centre galactique. Pour les observations interférométriques de GRAVITY, l'étoile IRS 16C a été utilisée comme étoile de référence, et la cible était l'étoile S2. La position du centre galactique, qui avoisine le trou noir (invisible) connu sous le nom de Sgr A*, avec 4 millions de masses solaires, est indiqué par la croix rouge. Crédit: ESO/MPE/S. Gillessen et al.

Une équipe européenne d'astronomes a observé le centre de notre galaxie avec une précision inégalée, en combinant les faisceaux lumineux issus des quatre télescopes de 8 mètres du Very Large Telescope de l'ESO (VLT) grâce à l'instrument GRAVITY récemment installé.Les chercheurs ont pu observer en quelquesà peine unede très faible, très proche dusuper-massif qui occupe le centre de la. Les performances atteintes sont comparables à celles qu'aurait unde 130 mètres de. Ces premièresaugurent des formidables découvertes auxquelles GRAVITY contribuera lorsqu'il sondera les champs gravitationnels extrêmement intenses qui règnent à proximité du trou noir central, offrant la perspective de tester la validité de lagénérale d'Einstein. Des chercheurs du Laboratoire d'études spatiales et d'en(Observatoire de Paris/CNRS/UPMC/UniversitéDiderot) et de l'deet d'astrophysique de Grenoble (CNRS/Université Grenoble Alpes) ont contribué à la conception de GRAVITY et à ce résultat.Situé à environ 25 000 années-lumière du, dans ladu Sagittaire, le centre de la Voie Lactée abrite un trou noirde 4 millions de fois ladu. Sa position et sa masse sont bien connues depuis 2002 lorsque la premièrede l'étoile S2 a pu être mesurée: en près de 16 ans, lade l'étoile a dessiné une ellipse minuscule sur lede seulement 0,2d'Ces premières observations de GRAVITY attestent d'une réussite technique dans untrès contraint, car l'étoile S2 passera au plus près du trou noir en 2018, un moment où les effets relativistes si attendus sont les plus forts. À ce moment précis, l'étoile s'approchera du trou noir à seulement 17 heures-lumière à unede près de 8 000 km/s, soit 2,5% de celle de la. La prochaine occasion d'observer ce passage près du trou noir ne se présentera pas avant 2033.