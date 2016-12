Le final de Rosetta est fixé au 30 septembre



Rosetta en approche de la comète

Où se trouvera Rosetta le 30 septembre ?

Plan rapproché de la comète

Rosetta terminera le 30 septembre sa mission par une descente contrôlée jusqu'à la surface de sa comète.La distance entre la sonde et le Soleil et la Terre augmente de jour en, ce qui signe la fin de la mission. Lase dirige vers l'de Jupiter, ce qui implique une réduction significative de ladu, qui permet de faire fonctionner la sonde et ses instruments, et de lanécessaire pour télécharger lesscientifiques.Si on considère également lede la sonde et de ses charges utiles, qui endurent depuis plus de douze ans l'hostile de l'espace, dont deux années à proximité d'unetrès poussiéreuse, Rosetta est en fin deAprès concertation en 2014 aude l'équipe, il a été décidé que Rosetta suivrait sonPhilae à lade la comète.Les dernièrespendant la descente permettront à Rosetta de réaliser de nombreuses mesures uniques en leur genre et de prendre des photos très haute résolution. La collecte de ces données au plus près de la comète, rendue possible par cette exceptionnelle conclusion de la mission, permettra de maximiser les retombées scientifiques de Rosetta.Les communications stopperont quand la sonde atteindra la surface, et ce sera la fin des opérations."Nous essayons de faire le plus d'possible avant que la sonde ne soit à court d'," explique Matt Taylor, le scientifique duRosetta de l'ESA. "Le 30 septembre marquera la fin des opérations de la sonde, mais le début d'unependant laquelle toute l'attention des équipes sera consacrée à la. La science est le but premier de Rosetta, et nous avons devant nous des années de travail à analyser les données de manière approfondie."Les discussions sont toujours en cours entre les opérateurs de la sonde et les scientifiques pour décider de la région d'impact de Rosetta, et ils étudient les arguments pour ou contre chaque cible ainsi que les différentes trajectoires.De manière générale, l'impact devrait se produire à environ 50 cm/s, soit environ la moitié de lad'impact de Philae en novembre 2014.Des instructions seront téléchargées pendant les jours qui précédent afin de s'assurer que l'émetteur, les unités dede l'attitude et de l'orbite et les instruments soient éteints au moment de l'impact, conformément aux règles en vigueur pour l'élimination des engins spatiaux."C'est le défi ultime pour nos équipes et notre sonde, et ce sera une manière très appropriée de conclure cette mission, qui est à la fois incroyable et réussie," ajoute Patrick Martin, responsable de la mission Rosetta de l'ESA.