Une solution innovante pour stocker l'énergie



La plupart des énergies renouvelables sont intermittentes, il est donc nécessaire de trouver des solutions pour stocker l'énergie produite. © chungking - Fotolia

Stocker les fluides en cavité saline

Le sous-sol: un réservoir potentiel pour le stockage d'énergie

A propos du projet

Le projet FluidSTORY, cofinancé par l'Agence nationale de la(ANR) et initié en 2016, étudie la faisabilité d'une solution d'avenir pour le stockage souterrain d', le principe étant de transformer un surplus d'enet de le restituer ultérieurement sous forme d'L'vise 20% d'énergies renouvelables dans sond'ici 2020. Eolien, solaire, la plupart des sources sont intermittentes. Afin de trouver une bonne adéquation entre demande et production d'énergie et de garantir la stabilité des réseaux, il est nécessaire de trouver des solutions pour stocker massivement l'énergie et pour la restituer quand on en aUne des pistes les plus prometteuses consiste à transformer l'énergie électrique pour la stocker sous forme de fluides. Le concept Electrolyse-Méthanation-Oxycombustion (EMO) consiste ainsi à transformer le surplus d'électricité en méthane. L'opération se déroule en deux: production d'et d'parde l', puis de méthane par réaction de l'hydrogène avec du CO2. Le méthane alimente ensuite unepour produire à nouveau de l'électricité. Ce procédé implique le stockage temporaire,et réversible d'une grandede fluides (oxygène, CO2 et méthane).Il est envisagé de stocker ces fluides en cavités creusées dans les couches profondes de sel, du même type que celles utilisées aujourd'hui pour le stockage d'hydrocarbures (réserves stratégiques, stockage saisonnier). L'objectif principal duFluidSTORY est d'étudier la faisabilité, la sécurité et l'intégrité du stockage de l'oxygène et du CO2 nécessaires au concept EMO dans de telles cavités, ainsi que les conditions qui doivent être satisfaites à moyen-long terme (2030-2050), en France, pour atteindre la rentabilité énergétique et économique de cette solution de stockage. Le projet comporte ainsi un volet économique pour estimer les besoins en termes de stockage et leénergétique dans lequel le procédé pourrait apporter une solution.Parallèlement, un inventaire méthodique des cavités existantes et des formations susceptibles d'abriter de nouvelles cavités permettra de vérifier lades volumes de stockage nécessaire au déploiement de cette technique, et de collecter leurs caractéristiques.Faut-il stocker chaquedans des cavités distinctes ou dans un même? Quel équilibre trouveront cespar rapport aux eaux résiduelles qu'on peut trouver dans ces cavités ? Quels sont les risques à anticiper, end'exploitation ou dede site ? Une part importante du projet sera consacrée à étudier les différentes questions techniques et environnementales soulevées par un tel stockage.Le stockage massif de l'énergie est une des composantes de la transition énergétique, notamment en permettant l'intégration des énergies renouvelables issues de sources intermittentes. Par, il nécessite la disponibilité de grands volumes, que le sous-sol peut offrir en fonction de ladu site. Concernant le stockage d'électricité, le BRGM s'intéresse notamment à trois nouvelles technologies: le Power-to-Gas (conversion d'électricité en gaz) utilisant le stockage souterrain d'hydrogène, le CAES (stockage d'énergie sous forme d'comprimé) dans les cavités salines ou cristallines, et les STEP souterraines (Station de transfert d'énergie par pompage) utilisant les mines abandonnées. Le BRGM mène également des recherches sur le stockage de laissue de sources d'énergies renouvelables ou de rejets industriels, en aquifère souterrain ou par champs de sondes géothermiques.Le projet FluidSTORY, doté de 2,1 millions d'euros et d'une durée de 4 ans , est cofinancé par l'Agence nationale de la recherche (ANR). Il associe 3 partenaires publics et 4 partenaires privés, avec les spécialités suivantes:- BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières): coordination, inventaires géologiques, sécurité et risques- ARMINES:et géochimie, procédés de- X-LMS Ecole Polytechnique: thermomécanique, simulation et- Brouard Consulting: thermomécanique- Geostock:, expertise cavités- Geogreen:et économieH2-GEN: électrolyseLes travaux du projet sont suivis par un comité externe composé d'industriels du secteur énergétique, auquel participentet Engie.