Bientôt la fin de la mission Rosetta

Le module de communication de Philae avec Rosetta, l'ESS (Electrical Support System Processor Unit) a été éteint ce 27 juillet 2016 à 11h CEST dans le cadre des préparations à la fin de la mission Rosetta.Fin juillet 2016, lasera à environ 520 millions de km du; afin de pouvoir continuer les opérations scientifiques et maximiser leur retour, il était devenu nécessaire de réduire la consommation électrique en éteignant les composants non-essentiels de laL'était considéré depuis plusieurs semaines comme étant enperpétuelle, mais l'ESS avait été laissé allumé au cas très improbable où Philae reprenne contact. Aucunde l'atterrisseur n'a été reçu depuis juillet 2015 malgré le fait que Rosetta soit descendue à moins de 10km d'de lade la67P/Churyumov-Gerasimenko.Le site de l'impact contrôlé de lasur la comète, qui mettra fin à la mission le 30 septembre 2016, vient par ailleurs d'être dévoilé. La sonde ciblera Ma'at, une région de puits actifs sur le petit lobe de la comète. Cette région a été choisie pour son potentielet en tenant compte des contraintes opérationnelles d'une descente réussie.Rosetta devraitla surface de la comète vers 12h30 CEST.