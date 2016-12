Que dit la loi ?

"Docteur, euthanasiez mon chien !"



Photo: Thinkstock.

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa...)

Montréal (Montréal est à la fois région administrative et métropole du Québec[2]. Cette grande agglomération canadienne constitue un centre majeur du commerce, de l'industrie, de la culture, de la finance et des affaires internationales. Montréal a...)

client (Le mot client a plusieurs acceptations :)

animal (Un animal (du latin animus, esprit, ou principe vital) est, selon la classification classique, un être vivant hétérotrophe, c’est-à-dire qu’il se nourrit de substances...)

questionnaire (Les questionnaires sont un des outils de recherche pour les sciences humaines et sociales, en particulier la psychologie, la sociologie, le marketing et la géographie.)

euthanasie (À l'origine, l'euthanasie (gr: ευθανασία - ευ, bonne, θανατ mort) désigne l'acte mettant fin à la vie d'une...)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil...)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

injection (Le mot injection peut avoir plusieurs significations :)

vie (La vie est le nom donné :)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

thèse (Une thèse (du nom grec thesis, se traduisant par « action de poser ») est l'affirmation ou la prise de position d'un locuteur, à l'égard du sujet ou du thème qu'il...)

doctorat (Le doctorat (du latin doctorem, de doctum, supin de docere, enseigner) est généralement le grade universitaire le plus élevé. Le titulaire de ce grade est le docteur....)

animal de compagnie (Un animal de compagnie est un animal recevant la protection de l'homme en échange de sa présence, sa beauté, sa jovialité, ou pour ses talents (oiseaux chanteurs, pigeons voyageurs...), par opposition aux animaux de...)

patient (Dans le domaine de la médecine, le terme patient désigne couramment une personne recevant une attention médicale ou à qui est prodigué un soin.)

biologie médicale (La biologie médicale (France, Afrique du Nord et de l'Ouest), biologie clinique (Belgique, Pays-Bas), médecine de laboratoire (Allemagne et...)

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la pratique (l'art) étudiant l'organisation du corps humain (anatomie), son fonctionnement...)

Que dit la loi ?

douleur (La douleur est la sensation ressentie par un organisme dont le système nerveux détecte un stimulus nociceptif. Habituellement, elle correspond à un...)

anxiété (L'anxiété est pour la psychiatrie phénoménologique biologique et comportementale, un état d'alerte, de tension psychologique et...)

mort (La mort est l'état définitif d'un organisme biologique qui cesse de vivre (même si on a pu parler de la mort dans un sens cosmique plus général, incluant par exemple...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm...)

Bien-être en hausse

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

chien (Le chien (Canis lupus familiaris) est un mammifère domestique de la famille des canidés, proche du loup et du renard. Autrefois regroupé dans une espèce à part...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

"Docteur, veuillez euthanasier mon chien !" Les vétérinaires doivent-ils obéir à cette demande ? C'est la question que pose Dominick Rathwell-Deault dans le cadre de son doctorat à l'de. "Un vétérinaire doit faire face presque quotidiennement à ce dilemme éthique : faut-il acquiescer ou non à la volonté d'unqui veut se débarrasser de sondomestique ?", explique-t-elle en entrevue.Pour y répondre, elle a interrogé 14 vétérinaires de différents âges et distribué unaux membres de l'ordre professionnel. L'analyse des entrevues et des 280 réponses obtenues n'est pas complétée, mais la chercheuse peut déjà dire que les professionnels sont divisés sur la question. "Sur le plan légal, il n'y a guère d'ambiguïté. Au Québec, les vétérinaires peuvent pratiquer ce qu'on appelle l'de convenance. Sur le plan moral, c'est une autre histoire."Quand on a choisi un métier en fonction de son amour des bêtes et qu'on se retrouve à devoir mettre fin auxd'animaux en pleine, il arrive que des professionnels soient durement éprouvés émotivement. Incapables de procéder à l'fatale, neuf des répondants avaient choisi d'adopter l'animal de leurs clients pour leur sauver la. La Dre Rathwell-Deault, qui a pratiqué dans des cliniques d'animaux domestiques pendant six ans, a elle-même "craqué" à plusieurs reprises, ramenant chez elle des chiens qu'elle avait pris en affection. "Mais il y a une limite à ce qu'un vétérinaire puisse faire", concède-t-elle.Au cours de rencontres semi-dirigées, certains vétérinaires ont confié à la Dre Rathwell-Deault qu'ils refusent systématiquement d'euthanasier sur demande un animal en santé. D'autres l'acceptent pour des raisons commerciales; ils savent bien que le client insatisfait peut se présenter à la clinique voisine. "Certains m'ont dit que l'important, pour eux, était d'amener leur client à entamer une réflexion, explique la Dre Rathwell-Deault. Ils ne refusent pas de le faire, mais ils veulent que le client ait bien pris lede trouver une autre solution."Ladeen cours porte sur l'évolution des mentalités chez les médecins des animaux. "L'euthanasie de convenance d'unsoulève plusieurs questions d'ordre moral et éthique, écrit-elle dans son résumé. Comment les vétérinaires conceptualisent-ils l'animal, le propriétaire, leur propre rôle face au, au propriétaire, à la profession et même à la société? À qui doivent-ils accorder la priorité des intérêts? Sur quels arguments moraux se basent-ils ?" Voilà certains des sujets abordés par l'étudiante qui a entamé des études enavant de bifurquer vers lavétérinaire.Adoptée le 4 décembre 2015, la Loi 54 visant l'amélioration juridique de l'animal précise dans son premier article que "les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques".L'article 12 dit que la personne qui procède à l'euthanasie doit "s'assurer que les circonstances entourant l'acte ainsi que la méthode employée ne soient pas cruelles et qu'elles minimisent laet l'chez l'animal. La méthode employée doit produire une perte de sensibilité rapide, suivie d'uneprompte."Quand elle a suivi sa formation à la fin des années 2000, peu de cours portaient sur le dilemme moral de l'euthanasie de circonstance. Et la formation sur les interactions psychologiques était également lacunaire. "Un vétérinaire soigne les animaux, mais c'est avec les humains qu'il transige", rappelle-t-elle. Si certains clients sont prêts à revoir leur décision à lades propos tenus par le clinicien, d'autres sont imperméables aux arguments éthiques. Il arrive même que des animaux soient abandonnés à leur sort à l'entrée de la clinique. Le personnel doit comprendre qu'ils sont condamnés.Ce n'est pas d'hier que la jeune femme s'intéresse à la triade vétérinaire-client-animal. Dès 2012, elle présentait au congrès de l'ACFAS un résumé de travaux portant sur la place de l'animal dans cette relation. S'appuyant sur la littérature, elle avait mené des entrevues avec des praticiens.Outre un doctorat sur le deuil chez les vétérinaires soutenu en 2005 au Département de psychologie de l'Université de Montréal par Anne-Marie Lamothe, peu d'études ont porté sur ce phénomène. La question du bien-être de l'animal est de plus en plus discutée, signale la doctorante. Les nouvelles dispositions législatives interdisent aux professionnels, par exemple, de couper les oreilles et la queue d'un, ce qui était courant pour se conformer aux règles des concours esthétiques.Pour la vétérinaire, les changements apportés à la loi depuis quelquessont salutaires, même s'ils ne préviennent pas toutes les interventions malveillantes que les humains peuvent infliger aux animaux. Elle espère encas que ses résultats, qui paraîtront dans des revues scientifiques, aideront ses collègues à mieux cerner les dilemmes moraux qui les assaillent dans leur pratique.Son doctorat, intitulé "L'euthanasie de convenance des animaux de compagnie. Conceptualisation par les vétérinaires de leurs responsabilités morales et professionnelles", est mené sous la direction de l'éthicienne Béatrice Godard, professeure au Département de médecine sociale et préventive, et de Diane Franck, professeure de médecine vétérinaire et spécialiste du comportement animal.