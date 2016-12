Des textures virtuelles perceptibles par le toucher sur les écrans



Figure: A. Lorsque nous passons un doigt sur une plaque de verre, nous percevons un frottement important. Lorsque la plaque vibre à des fréquences ultrasonores, le frottement disparaît et la plaque est soudain glissante. Cette réduction du frottement est causée par une lévitation (La lévitation est le fait, pour un être ou un objet, de se déplacer ou de rester en suspension au-dessus du sol, sous l'effet d'une force plus forte que la gravitation, sans contact physique solides.) acoustique (L’acoustique est une branche de la physique dont l’objet est l’étude des sons et des ondes mécaniques. Elle fait appel aux phénomènes...) surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec sa mesure, sa...) oscillation (Une oscillation est un mouvement ou une fluctuation périodique. Les oscillations sont soit à amplitude constante soit amorties. Elles répondent aux mêmes équations quel que soit le domaine.) air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de l'air avec...) peau (La peau est un organe composé de plusieurs couches de tissus. Elle joue, entre autres, le rôle d'enveloppe protectrice du corps.) verre (Le verre, dans le langage courant, désigne un matériau ou un alliage dur, fragile (cassant) et transparent au rayonnement visible. Le plus...)

© Michael Wiertlewski

téléphone (Le téléphone est un système de communication, initialement conçu pour transmettre la voix humaine.)

Rebondir sur un film d'air: comment moduler le frottement du doigt avec des ondes ultrasonores.Les vibrations ultrasonores peuvent réduire le frottement d'un doigt humain sur une plaque de verre de plus de 95%. En observant directement le contact entre le doigt et la plaque, Michael Wiertlewski à l'des sciences du mouvement et ses collègues de l'Northwestern (USA) montrent que cette réduction est causée par le rebond du doigt sur une couche d'air piégée entre la peau et le verre. Cette étude publiée dans la revue, ouvre la voie à l'enrichissement de l'avec les écrans tactiles par des formes et des textures virtuelles perceptibles par leChercher des clefs dans ses poches, tenir un tasse ou estimer la qualité d'un tissu, sont des tâches de lacourante qui font appel à une perception précise du frottement entre le doigt et l'. Notreintègre ces informations de frottement pour estimer les propriétés mécaniques de surface touchée et, dans le cas de la saisie d'un, pour contrôler lade serrage. Au vu de l'importance de l'interaction doigt-surface dans la perception tactile et dans la manipulation, il n'est pas surprenant que de nombreuses technologies essayent de créer des sensations tactiles virtuelles et programmables. Parmi les technologies les plus prometteuses, la modulation de frottement parultrasonores transverses est une candidate pour créer des reliefs sur des plaques de verre transparentes, super-imposables à des écrans tactiles.Le phénomènequi produit la réduction du frottement reste mal compris. Les chercheurs apportent une nouvellesur ce phénomène, grâce à l'directe du contact entre la plaque et le doigt par une technique d'illumination dite. Cette technique permet d'obtenir des images de fort contraste de la texture de la peau, similaire aux images produites par les lecteurs d'empreintes digitales. En associant un système stroboscopique, les chercheurs ont pu d'observer l'évolution spatio-temporelle du contact entre le doigt et la plaque de verre avec une résolution temporelle de 1µs, soit 30 fois plus rapide qu'une oscillation de la plaque de verre.C'est ainsi que les chercheurs ont pu observer que la peau ne flotte par au dessus de la plaque de verre mais qu'elle est en mouvement. Elle oscille tellement rapidement que l'air piégé entre les empreintes et la plaque de verre, ne peut pas s'échapper et agit comme un ressort. Le doigt est propulsé par les vibrations et quand il redescend vers l'de verre, son impact est amorti par un coussin d'air. Le coussin d'air réduit le frottement et produit la sensation que la plaque de verre est glissante.Ces résultats permettent une compréhension accrue de lades tissus biologiques soumis à des vibrations ultrasonores. Ceci est particulièrement important pour concevoir les prochaines générations d'écrans haptiques, capables de transmettre des informations via ledu toucher. Ces surfaces haptiques permettent d'augmenter l'accessibilité des interfaces homme-machine, notamment les situations où lan'est pas disponible comme au volant d'une voiture ou quand notreest dans notre poche.