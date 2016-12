Vols de nuit

Et si les drones dessinaient



Illustration: Paul Kry / McGill

Contact chercheur:

Vous avez peut-être entendu parler de l'utilisation éventuelle de drones pour livrer des colis, surveiller des animaux sauvages ou suivre des tempêtes. Mais pour peindre des murales ?C'est l'idée à l'origine d'unmené dans le laboratoire de Paul Kry, à l'École d'de l'McGill. Le professeur Kry et quelques-uns de ses étudiants ont uni leurs efforts pour programmer de minuscules drones à créer des dessins par points, une technique artistique appelée " pointillé ".Il ne s'agit pas d'un mince exploit. Programmer les drones de manière à ce qu'ils appliquent chaqued'encre précisément et efficacement exige des algorithmes complexes permettant de prévoir les trajectoires de vol et de corriger les erreurs de position. Même de très légers courants d'peuvent envoyer à la dérive les drones deLes drones - assez petits pour tenir dans lad'une- sont munis d'un bras miniature qui porte uneimprégnée d'un peu d'encre. Lorsque les drones sont en vol stationnaire près de laà peindre, desinternes et un système dede mouvements aident à les placer dans la bonne position pour appliquer l'encre exactement aux bons endroits.Jusqu'à maintenant, ces robots volants ont produit, sur, des portraits d', de Grace Kelly et de Che Guevara, entre autres. Chaque dessin est constitué de quelques centaines à quelques milliers de points noirs de différentes tailles.Le professeur Kry explique que l'idée lui est venue il y a quelques années, comme moyen d'égayer les cages d'escaliers et couloirs nus dans l'immeuble qui abrite son laboratoire. " Je croyais que ce serait formidable d'y faire peindre par des drones les portraits d'informaticiens célèbres ". Il a acheté quelques minuscules drones en ligne et a chargé un étudiant de s'attaquer à la tâche dans le cadre d'un projet d'été en 2014, grâce à unedu gouvernement canadien pour un étudiant de premier cycle.Plus tard, les étudiants à laBrendan Galea et Ehsan Kia ont pris les commandes du projet, travaillant souvent le soir et jusqu'aux petitesdu matin afin que les efforts artistiques des drones ne soient pas perturbés par les déplacements d'air dues au va-et-vient des autres étudiants dans le laboratoire.Un article sur le projet, rédigé par le professeur Kry et les trois étudiants, a remporté un prix pour la " meilleure communication " à Lisbonne, en mai dernier, lors d'un symposium international sur l'esthétique computationnelle en graphisme et enLes travaux se poursuivent. Un, des drones plus gros pourraient être déployés et peindre des murales sur des surfaces extérieures difficiles d'atteinte, y compris des surfaces incurvées ou irrégulières, selon le professeur Kry." Il y a ce merveilleux festival Mural à, et nous avons dans lades surfaces géantes qui finissent par se couvrir d'incroyables oeuvres d'art, souligne-t-il. Si nous avions une journée particulièrement calme, ce serait fantastique d'essayer de créer une murale d'une telle. "Professeur Paul Kry - École d'informatique de l'Université McGill