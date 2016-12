ExoMars: projecteur sur le site d'atterrissage de Schiaparelli

Schiaparelli, le Module Démonstrateur d'Entrée, Descente et Atterrissage de la mission conjointe ESA/Roscosmos, ExoMars 2016, ciblera la région de Meridiani Planum pour son atterrissage prévu au mois d'octobre, comme le montre cette mosaïque composée à partir d'images obtenues parL'ellipse d'atterrissage, qui mesure 100 x 15 km, se trouve près de l'équateur, sur les hauts-plateaux de l'de Mars. La région, relativementet lisse, a été choisie précisément en fonction de ces caractéristiques, visibles dans la, afin de répondre aux exigences de sécurité nécessaires à l'atterrissage de Schiaparelli.Le roverde laavait lui aussi atterri dans cette ellipse, près dusur Meridianien 2004 et il explore depuis 5 ans le cratèrede 22 km de. Endeavour se trouve jute à l'extérieur de la zonede l'ellipse d'atterrissage de Schiaparelli.Cette région a été largement étudiée depuis l'et abrite des sédiments argileux et des sulphates qui se sont probablement formés en présence d'. De nombreux canaux formés par l'eau sont également clairement visibles, en particulier dans la partiede l'image.Un certainde cratères de la région présentent des dunes, qui,comme les dépôts plus sombres qui entourent les cratères, ont probablement été formés par des tempêtes deet de poussière.Bien que l'objectif principal de Schiaparelli soit de démontrer des technologies qui permettent d'atterrir en toute sécurité sur Mars, son petitd'instruments scientifiques vont enregistrer ladu vent, le taux d'humidité, laet lasur le site d'atterrissage. Il va également effectuer la première mesure des champs électriques à lade Mars, qui, combinée avec les mesures de la concentration de poussière atmosphérique, donnera de nouvelles perspectives sur le rôle des forces électriques dans le soulèvement de la poussière, l'élémentdes tempêtes de poussière.Schiaparellivers Mars à bord de l'd'étude desà l'état de(TGO). Le lancement a été effectué sur uneau départ de Baïkonour le 14 mars, et le rendez-vous avec ladevrait avoir lieu le 19 octobre.Schiaparelli se séparera de son vaisseau mère le 16 octobre et utilisera troisplus tard lad'un, d'un, d'un système deet d'une structure déformable pour ralentir pendant sa descente de sixvers la surface de Mars.Marsde l'ESA, qui est en orbitede ladepuis 2003, fait partie de la flotte d'orbiteurs qui relaiera lespendant la courte mission de Schiaparelli (qui fonctionne sur batteries) à la surface.La mosaïque de 4 images enqui figure dans cet article est composée d'images obtenues par lahaute résolution stéréo (HRSC) de Mars Express le 23, 26, et 29 août 2005 et le 1er août 2010.