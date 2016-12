La carte de la répartition de l'énergie sombre de SDSS-III bat tous les records !

Une portion de la carte à grande échelle de l'univers réalisée par la collaboration SDSS III. Chaque point représente une galaxie. La largeur et la hauteur de la carte correspondent à 1,5 milliards d'années-lumière. La couleur indique la distance de la Terre (le jaune est plus proche). Les superamas de galaxies sont visibles sous forme de structures en forme de toile d'araignée. La seconde image montre une vue de la carte depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. L'ensemble des données a été fourni par BOSS.

Un résultat conforme à la théorie générérale d'Einstein

Une équipe internationale de physiciens et astronomes (dont quatre laboratoires français) a annoncé les nouveaux résultats de la plus grande carte en trois dimensions jamais réalisée des galaxies distantes de l'Univers. Cette étude, appelée(BOSS), permet d'obtenir une mesure, la plus précise à ce, de l'quil'de l'expansion de l'et donc de déterminer laetsombre qui forment l'Univers actuelLes scientifiques ont consacré cinq années à collecter les mesures de 1.2 millions de galaxies sur un quart de notre. Les informations obtenues leur ont permis de cartographier la structure de l'Univers au-delà d'uncubique de 640 milliards d'années-lumière et de réaliser les meilleures mesures jamais obtenues sur l'énergie sombre impliquée dans l'expansion de l'Univers. Cette étude a été menée grâce au programme BOSSmis en place par le consortium(SDSS-3)Avec le programme BOSS, les scientifiques ont pu redessiner la subtile empreinte laissée par l'oscillationdes baryons (BAO), visible dans la distribution des galaxies, sur une période allant de 2 à 7 milliards d'années dans le passé. Les oscillations acoustiques des baryons, qui résultent du couplage étroit entre baryons etpendant la période la plus chaude et dense de l'Univers, se propagent sous forme d'sonores dans leprimordial et laissent des empreintes dans la structure de l'Univers.Déterminer l'échelle desonores à travers l'histoire cosmique donne unpermettant de calculer le taux d'expansion de l'Univers. Ainsi, grâce aux mesures effectuées, l'exactedeet d'énergie sombre permet d'être estimée en se basant sur les données fournies par BOSS.La carte révèle également la signature distinctive d'un mouvement cohérent des galaxies vers les régions de l'Univers qui contiennent le plus de, en raison de lad'attraction due à la. Ces résultats sont conformes à lagénérale d'Einstein, et permettent de soutenir l'idée que l'accélération du taux d'expansion serait bien causée par un phénomène à plus grande échelle cosmique, telle que l'énergie sombre, plutôt que de nous amener à reconsidérer notre théorie de laUn article décrivant ces résultats a été soumis en juillet auxd'Oxford. Des chercheurs de deux laboratoires de l'ont participé à la publication de ces derniers résultats: le Centre dede Marseille (CPPM) et le Laboratoire deet des hautes énergies (LPNHE).Laboratoires et instituts impliqués dans le consortium SDSS-III:- Laboratoire Astroparticules et(APC, CNRS/UniversitéDiderot/CEA/Observatoire de Paris)- Centre dedes particules de Marseille (CPPM, CNRS/Aix-Marseille Université)- Laboratoire de physiqueet des hautes énergies (LPNHE, CNRS/Université Pierre et Marie Curie/Université Paris Diderot)desur les lois fondamentales de l'Univers (Irfu, CEA)- Institut d'de Paris,Paris (IAP, CNRS/Université Pierre et Marie Curie)- Institut Univers,, interfaces, nanostructures,et, molécules (UTINAM, CNRS/Université de Franche-Comté)