Le mystère des systèmes binaires émetteurs de rayons gamma



Etoile binaire dans l'amas du Trapèze constellation d'Orion.

Crédit: ESO/GRAVITY consortium/NASA/ESA/M. McCaughrean

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande...)

MAGIC (MagiC est un système d'exploitation propriétaire multitâche pour ordinateurs Atari ST et compatibles. Il a été porté sur PC et Macintosh. Quelle...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet)...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration...)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.)

massive (Le mot massif peut être employé comme :)

trou noir (En astrophysique, un trou noir est un objet massif dont le champ gravitationnel est si intense qu’il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s’en...)

vent (Le vent est le mouvement d’une atmosphère, masse de gaz située à la surface d'une planète. Les vents les plus violents connus ont lieu sur Neptune et sur Saturne. Il est...)

stellaire (Stellaria est un genre de plantes herbacées annuelles ou vivaces, les stellaires, de la famille des Caryophyllaceae. Il comprend près de 90 espèces réparties à...)

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de l'énergie et de l'impulsion de l'un des corps au second.)

corps noir (En physique, un corps noir désigne un objet idéal dont le spectre électromagnétique ne dépend que de sa température. En pratique, un tel objet matériel n'existe pas, mais il représente un cas...)

période orbitale (En astronomie, la période orbitale désigne la durée mise par un astre (étoile, planète, astéroïde) pour effectuer une orbite complète. Par exemple, la Terre a une période orbitale de 365,25 jours.)

accélération (L'accélération désigne couramment une augmentation de la vitesse ; en physique, plus précisément en cinématique,...)

La majorité des étoiles orbitent par paire autour d'un centre de gravité commun. Quelques-uns de ces systèmes binaires émettent des rayons gamma, fournissant aux scientifiques un "laboratoire" extraordinaire pour tester l'accélération des particules dans les environnements cosmiques.Les rayons gamma sont une forme de rayonnements électromagnétiques à haute, connus pour être émis par les étoiles lorsqu'elles se désintègrent dans des trous noirs. Leseffectuées dans le cadre des collaborations HESS etont identifié des centaines de sources dede ce type avec des énergies de plusieurs mégaélectronvolts (MeV).LeGAMMARAYBINARIES (Exploring the gamma-ray sky: Binaries, microquasars and their impact on understanding particle acceleration, relativistic winds and accretion/ejection phenomena in cosmic sources) a mis en lumière comment des émissions à haute énergie peuvent survenir à partir de ces systèmes.À des énergies de ce niveau, les processus non thermiques, comme par exemple les éjections relativistes à partir d'objets compacts, sont dominants. Les chercheurs ont identifié quelques-unes de ces sources de rayons gamma avec des systèmes binaires composés d'uneet d'une compagne compacte, étoile à neutrons ou. Des rayons gamma haute intensité sont également émis par des systèmes d'étoiles binaires dans lesquels chaque étoile génère unsi puissant qu'elles entrent enavec le vent de l'autre étoile.Une caractéristique distinctive des systèmes binaires à rayons gamma est que les émissions supérieures à 1 MeV dominent leur spectre, dissimulant le composant de typede l'étoile compagne. Une autre de leurs caractéristiques est qu'elles ont toutes des émissions de rayons gamma variables, parfois modulées par laLes chercheurs ont combiné des simulations hydrodynamiques des émanations relativistes avec les modèles d'émissions pour explorer ces modulations de rayons gamma. Le travail théorique qui a suivi la détection des systèmes binaires émetteurs de rayons gamma a révélé des processus similaires à ceux à l'œuvre dans d'autres types de sources astrophysiques.Cependant, ce travail visant à expliquer les émissions de rayons gamma par les systèmes binaires a mis à l'épreuve les théories existantes des processus astrophysiques à haute énergie, en les testant à des échelles et dans des conditions inédites jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle ces nouvelles observations sont si utiles.Le projet GAMMARAYBINARIES a révélé une variété de systèmes binaires émettant des rayons gamma et démontré que l'de particules est beaucoup plus répandue que ce que l'on aurait pu penser il y seulement dix ans.Pour plus d'information voir: projet GAMMARAYBINARIES