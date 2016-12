Une clé cachée pour déjouer le piratage de fichiers musicaux



LYousof Erfani et Jean Rouat, sont membres du groupe de recherche en Neurosciences Computationnelles et Traitement Intelligent des Signaux (NECOTIS)

doctorat (Le doctorat (du latin doctorem, de doctum, supin de docere, enseigner) est généralement le grade universitaire le plus élevé. Le...)

logique (La logique (du grec logikê, dérivé de logos (λόγος), terme inventé par Xénocrate signifiant à la fois raison, langage, et...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de recherche sont diversifiés et impliquent d'importantes...)

Déjouer et décourager le piratage



Le tatouage sonore est une technique qui existe depuis longtemps. Par contre, les travaux réalisés à l'UdeS proposent un système de tatouage pouvant fonctionner pour un grand nombre de type de piratage. Photo: CC0 - Domaine public

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité de...)

fichier ( Un fichier est un endroit où sont rangées des fiches. Cela peut-être un meuble, une pièce, un bâtiment, une base de données informatique. Par exemple : fichier des patients...)

audition (L'audition est le fruit d'un mécanisme complexe assuré principalement par les deux oreilles (pour permettre la perception binaurale stéréophonie)et les voies...)

oreille (L'oreille est l'organe qui sert à capter le son et est donc le siège du sens de l'ouïe, mais elle joue également un rôle...)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux lumineux sont employés depuis la nuit des temps par les...)

document (Dans son acception courante un document est généralement défini comme le support physique d'une information.)

internet (Internet est le réseau informatique mondial qui rend accessibles au public des services variés comme le courrier électronique, la messagerie...)

bruit (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son. C'est-à-dire vibration de l'air pouvant donner lieu à la création d'une sensation...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La seconde est une unité de mesure du temps. La...)

charge utile (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non...)

Une méthode prometteuse

télémédecine (La télémédecine regroupe les pratiques médicales permises ou facilitées par les télécommunications. C'est un exercice de la médecine par le biais des...)

authentification (L'authentification est la procédure qui consiste, pour un système informatique, à vérifier l'identité d'une entité (personne, ordinateur...), afin d'autoriser l'accès de cette entité à des...)

acoustique (L’acoustique est une branche de la physique dont l’objet est l’étude des sons et des ondes mécaniques. Elle fait appel aux phénomènes ondulatoires et à...)

thèse (Une thèse (du nom grec thesis, se traduisant par « action de poser ») est l'affirmation ou la prise de position d'un locuteur, à l'égard du sujet ou du thème qu'il évoque.)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études...)

Le partage de fichiers musicaux sur les ordinateurs et les appareils mobiles est aujourd'hui d'une simplicité désarmante. Tant et si bien que la copie illégale de fichiers sonores est très répandue, et génère des pertes économiques colossales. Pour y faire face, les chercheurs développent des techniques de tatouage des signaux numériques. Yousof Erfani termine sonen génie sous la direction des professeurs Jean Rouat, et Ramin Pichevar. Il a mis auune technique qui pourrait s'avérer particulièrement redoutable pour déjouer les pirates de fichiers musicaux et sonores.Le tatouage des signaux numériques pour protéger les droits d'auteurs est déjà utilisé dans certaines applications grand public. On le remarque davantage en photographie, alors que l'ajout de filigrane (watermark) sur les images est relativement répandu, explique Yousof Erfani. Le tatouage des fichiers sonores suit un peu à la mêmemais son utilisation est plus récente. Par exemple, la firme Digimarc a introduit cetteune application de tatouage sonore pour protéger les droits d'auteurs de films, signale leLaproposée par Yousof Erfani vise entre autres à empêcher -­ ou à rendre plus difficile - la copie illégale. "C'est en effet l'un des buts du. Nous insérons de l'information cachée dans lesonore (musical ou parlé) qui permet d'identifier l'auteur de l'oeuvre. Le système prend en compte les propriétés de l'pour cacher de l'information de tatouage qui est inaudible à l', mais détectable par traitement du. Ainsi, nous pouvons tracer le détenteur des droits duoriginal", explique-t-il. Le système peut donc permettre d'identifier, de gérer ou de protéger le contenu et prévoir des avertissements pour communiquer une violation du droit d'auteur et dissuader une utilisation frauduleuse.Les travaux de Yousof Erfani viennent donc offrir plusieurs avancées ajoute le Professeur Jean Rouat. "Il s'agit d'un système plus polyvalent qui peut fonctionner dans divers contextes, par exemple pour détecter la copie illégale lors d'une transfert de fichier surou détecter la copie illégale sur des supports physiques, etc. Les processus de copies illégales sont très diversifiés et peuvent introduire de légères modifications dans le signal qui ne sont pas audibles mais qui sont détectables par le système de Yousof (distorsions temporelles légères, ajout léger delors du réenregistrement par le pirate, etc.)."Selon Yousof Erfani, les technologies actuellement sur le marché sont moins performantes face à certains fichiers compressés. "La méthode proposée possède un encodeur et un décodeur très simple et rapide qui est utilisable pour des applications enréel. Cette approche permet de localiser le marquage du signal sonore avec un taux d'erreur plus faible que les méthodes actuelles les plus avancées. Ainsi, les expériences ont montré une meilleure robustesse pour la méthode proposée lorsque le signal tatoué est corrompu par une compression MP3 à 32 kbits paravec unede 56.5 bps.", dit-il.Yousof Erfani est persuadé du grand potentiel de la méthode qu'il a mise au point. D'abord, il rappelle que les applications de marquage des fichiers audio sont moins répandues que celles des fichiers images. "Malgré une forte demande pour des applications visant la protection des droits d'auteur, les produits commercialisés sont relativement peu nombreux actuellement". Il ajoute que la méthode pourrait également répondre à de nombreux autres besoins de l'industrie ou des gouvernements, comme la, la détection de contenus en ligne, l'de personnes et d'objets, ou les mesures d'auditoires.Le professeur Jean Rouat croit aussi que ce projet est susceptible d'avoir de belles retombées : "Le tatouage sonore est une technique bien connue qui existe depuis longtemps. Par contre, la contribution de Yousof permet de réaliser un système de tatouage pouvant fonctionner pour un grand nombre de type de piratage. Il est intéressant de savoir qu'en incorporant des caractéristiques de l'audition dans le traitement du signal, on augmente la polyvalence des algorithmes de tatouage sonore."Alors qu'il soutient sale 25 août, Yousof Erfani, vient d'amorcer un post-doctorat à l'MacMaster, à Hamilton en Ontario.