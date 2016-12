Des détecteurs de rayons gamma dans une cocotte-minute

Astronomie gamma: le prototype Cocote a pris son envol

Trois laboratoires de l'IN2P3 collaborent au projet de recherche et développement(Cocote) visant à préparer une nouvelle mission spatiale d'astronomie gamma. Le 2 juillet 2016, un prototype de télescope a été lancé dans la hautedepuis la base du Centre national d'études spatiales (Cnes) d'Aire-sur-l'Adour (40). Lesenregistrées pendant le vol ballon permettront de tester les détecteurs dans des conditions environnementales représentatives de celles rencontrées enDivers phénomènes énergétiques de l'(explosions d'étoiles, annihilation d'antiparticules,depar des trous noirs...) sont observés depuis 2002 par leIntegral de l'(ESA) grâce à lade deux instruments sensibles aux rayons gamma. Mais pour aller plus loin et découvrir de nouvelles sources de rayonnements gamma dans le cosmos, le prochain observatoire spatial devra être en mesure de détecter desdegamma bien plus faibles que ceux à la portée des instruments actuellement en opération. LeCocote vise à construire le démonstrateur d'un futurà partir de nouvelles technologies de détecteurs et d'une électronique de lecture intégrée.Début 2016, le Cnes a proposé à la collaboration Cocote une opportunité de vol de détecteurs dans ladans le cadre d'une procédure de qualification de vol ballon. Ainsi, le 2 juillet, le dispositif expérimental a été envoyé à 29 km d'pour un vol qui a durée 11Pour cette expérience, lacomprenait un assemblage de détecteurs auet un calorimètre constitué d'unscintillant de bromure de cérium (CeBr3) couplé à unà tube multi-anodes 64 voies. Les instruments ont été conçus et mis en place par le laboratoire Astroparticule et(APC, CNRS/CEA/UniversitéDiderot/ Observatoire de Paris), l'desur les lois fondamentales de l'Univers (Irfu, CEA) et le Centre de sciences nucléaires et de sciences de la matière (CSNSM, CNRS/Université Paris Sud).Pour se prémunir des effets de la faibleà haute altitude, l'de détection a été placé dans une... cocotte de! Le dispositif a été préalablement qualifié par une série de mesures dans une enceinte climatique de l'Institut ded'Orsay (IPNO, CNRS/Université Paris Sud).Le graphique ci-dessous montre le taux de comptage duau CeBr3 pendant le vol. On voit qu'il a rapidement diminué après le lancement à 4 h 52, alors que lautile s'éloignait de lanaturelle de la, puis a augmenté pour atteindre un maximum environ 50plus tard, quand la nacelle était à une altitude d'environ 15 km. Cette altitude correspond au maximum de flux des particules secondaires générées par les rayons cosmiques dans la haute atmosphère. Audu vol, à une altitude d'environ 29 km, leatmosphérique dans le détecteur est moindre. Les données accumulées pendant ce vol seront maintenant scrutées dans les moindres détails pour comprendre au mieux le fonctionnement des détecteurs et identifier les sources d'émission gamma.Laboratoires français impliqués dans le projet:- Laboratoire Astroparticule et cosmologie (APC, CNRS/CEA/Université Paris Diderot/ Observatoire de Paris)- Centre de sciences nucléaires et de sciences de la matière (CSNSM, CNRS/Université Paris Sud)- Institut ded'Orsay (IPNO, CNRS/Université Paris Sud)- Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers (Irfu, CEA)(Irap, CNRS/Université Toulouse Paul Sabatier)