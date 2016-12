le transport maritime vecteur des organismes nuisibles

La Convention internationale pour la protection des végétaux confrontée aux défis du commerce mondialisé.

Le commerce comme un vecteur, les conteneurs comme un moyen

Les punaises marbrées et la chaîne d'approvisionnement

Elaborer un plan d'action phytosanitaire

Si les déversements d'hydrocarbures intéressent l'opinion publique et suscitent son inquiétude, les "déversements biologiques" pourtant plus dangereux à long terme, passent eux, plus inaperçus.Un champignon exotique est responsable de l'extermination de milliards de châtaigniers américains au début du 20eme, transformant au passage leet l'écosystème de manière radicale. Aujourd'hui, l'agrile du frêne - une autrequivers de nouveaux habitats en empruntant les routes du commerce mondial - menace de faire la même chose avec unutilisé depuis longtemps par les hommes pour fabriquer des manches d'outils, des guitares et du mobilier de bureau.Il est probable que le plus grave de tous les "déversements biologiques" a eu lieu lorsqu'un microorganisme eucaryote (semblable à un champignon et appelé Phytophthora infestans, le nom de l'vient du Grec "de végétaux") a entrepris un voyage de l'jusqu'en Belgique. En l'espace de quelques, il a atteint l'Irlande, déclenchant un mildiou de laqui a provoqué une famine, de nombreux décès ainsi qu'unde la population.Et la liste continue. Une espèce proche dugéant très répandue en, s'est récemment enfuie d'untransportant des marchandises vers(haut-lieu de la biodiversité) et la capacité des femelles à pondre 40 000 œufs chaquereprésente non seulement une menace pour les oiseaux et lémuriens locaux mais aussi pour l'habitat de nombreux animaux et végétaux.A Rome, les autorités municipales intensifient leurannuelle contre le moustique, une espèce envahissante arrivée en Albanie pardans les années 1970.L'Aedes albopictus, connu pour ses morsures agressives, prolifère à présent en Italie et lerendra des pans entiers de l'dupropices à la colonisation.Dans un tel, lesduentier se sont donc réunis il y a six ans pour établir la Convention internationale pour la protection des végétaux afin d'empêcher le commerce international de contribuer à la propagation de ravageurs et maladies des plantes et afin de protéger les agriculteurs, les exploitants forestiers, la, l'et les consommateurs."Les pertes de récolte et les frais deengendrés par les maladies exotiques pèsent énormément sur la production alimentaire, la production deet la production fourragère," a indiqué Craig Fedchock, coordonnateur du secrétariat de la CIPV aude la FAO. "Tous, les mouches des fruits, les coléoptères, les champignons et parentés réduisent les rendements agricoles mondiaux de 20 à 40 pour cent", a-t-il expliqué.Les espèces envahissantes arrivent dans de nouveaux habitats par divers moyens mais leest le principal d'entre eux.Aujourd'hui, lemaritime est synonyme de conteneurs maritimes: chaque année près de 527 millions de voyages sont réalisés à l'aide de conteneurs maritimes - A elle seule, la Chine gère plus de 133 millions de conteneurs maritimes chaque année. Il ne s'agit pas seulement du cargo, mais des machines enelles-mêmes, qui peuvent servir de vecteurs pour la propagation d'espèces toxiques capables de semer un chaos écologique et agricole.Par exemple, l'analyse de 116,701 conteneurs maritimes vides arrivant en Nouvelle Zélande ces cinq dernières années a montré qu'un sur dix était contaminé à l'extérieur, soit deux fois plus que le taux de contamination intérieur.Les ravageurs indésirables comme l'arpenteuse de l'orme, l'géant africain, les fourmis d'Argentine ou encore la punaise marbrée menacent les cultures, les forêts et les milieux urbains. De plus, les résidus sur le sol peuvent contenir des graines de plantes envahissantes, des nématodes et des plantes pathogènes."Les rapports d'inspection en provenance des Etats-Unis, d'Australie, de Chine et de Nouvelle Zélande indiquent que des milliers d'organismes de grande diversité se déplacent sans le vouloir avec les conteneurs maritimes," a déclaré leresponsable de l'étude, Eckehard Brockerhoff de l'deforestière de Nouvelle Zélande, qui s'exprimait lors d'une réunion de la Commission des mesures phytosanitaires (CPM) à la FAO, l'directeur de la CIPV."Les dégâts vont au bien au-delà des problèmes liés à l'agriculture et à lahumaine. Les espèces envahissantes peuvent provoquer l'obstruction de voies navigables et lade centrales. Selon une étude, les invasions biologiques entraînent des dégâts estimés à près de cinq pour cent de l'économique mondiale annuelle, soit l'équivalent d'environ dix années de catastrophes naturelles. Si l'on ajoute à cela les répercussions qui sont plus dures à mesurer, on peut doubler la mise," a précisé M. Brockerhoff.Aujourd'hui, près de 90 pour cent du commerce mondial se fait par voie maritime, avec une large panoplie de différentes logistiques, et en se basant sur une méthode d'inspection plutôt. Quelques 12 millions de conteneurs sont entrés aux Etats-Unis l'année dernière en utilisant au moins 77 ports.De plus, de nombreux cargos se déplacent vers l'intérieur pour prendre part aux chaînes d'approvisionnement "" - c'est ainsi que lapunaise marbrée, capable d'engloutir en unrecord fruits et plantes, a débuté sa tournée européenne il y a quelques années à Zurich. Cetpréfère nettement les coins et recoins en acier dans le cadre de ses longs voyages, et une fois installé, se plaît à aménager des sites d'à l'intérieur des maisons.La Nouvelle Zélande, qui dépend beaucoup des exportations agricoles, a appliqué un système associant des techniques dede dernier cri à des mesures portant sur la propreté des conteneurs dans le but de repousser les espèces envahissantes. Le système dépend de la collaboration de l'industrie du transport maritime et des inspections réalisées dans plusieurs ports du Pacifique. Il offre également une plus-value économique avec les quelques inspections en moins à faire à l'arrivée des conteneurs se conformant aux règles. Les taux de contamination des conteneurs étaient 50 fois plus élevés avant l'adoption de ce système il y a une dizaine d'années.L'année dernière, la Commission des mesures phytosanitaires a adopté uneencourageant les organisations nationales pour la protection des végétaux à reconnaitre et à faire connaitre les risques posés par les conteneurs maritimes mais aussi à soutenir la mise en place de certains points du Code des bonnes pratiques pour ledes cargaisons dans un conteneur maritime (CTU), un guide non réglementaire sur l'industrie.Cela permettrait aux principaux acteurs du domaine de mettre en place un système destiné à répondre à ces préoccupations sans pour autant freiner l'essor du commerce.A l'actuelle, des grues automatisées sont capables de charger et de décharger des conteneurs en une vingtaine de secondes dans un port moyen comme celui d'Hambourg, qui gère par exemple un quart dude celui deFace au manque de temps, un large consensus a été adopté sur les risques encourus qui sont considérés assez graves pour justifier certaines mesures.Pour le moment, l'heure est à la prudence et les principaux acteurs du secteur disposent d'un peu de temps pour mettre en place ces mesures non contraignantes et volontaires pour démocratiser l'utilisation des bonnes pratiques et pour une mise en œuvre consciencieuse des procédures actuelles. En fonction du succès de ces efforts, la Commission se penchera sur l'éventuel développement d'uneinternationale à l'avenir.