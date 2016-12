Un nouveau moteur plus économique pour les hélicoptères

moteur (Un moteur est un dispositif transformant une énergie non-mécanique (éolienne, chimique, électrique, thermique par exemple) en une énergie mécanique ou travail.[réf. nécessaire])

kérosène (Le kérosène est un mélange d'hydrocarbures contenant des alcanes (CnH2n+2) de formule chimique allant de C10H22 à C14H30. Issu du raffinage du pétrole, il résulte du soutirage pendant la distillation...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

combustible (Un combustible est une matière qui, en présence d'oxygène et d'énergie, peut se combiner à l'oxygène (qui sert de comburant) dans une réaction chimique...)

moteur (Un moteur (du latin mōtor : « celui qui remue ») est un dispositif qui déplace de la matière en apportant de la puissance. Il effectue ce travail à partir d'une...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la...)

arbre (Un arbre est une plante terrestre capable de se développer par elle-même en hauteur, en général au delà de sept mètres. Les...)

Airbus (Airbus est un constructeur aéronautique européen et également un acteur majeur dans la construction aéronautique mondiale. Filiale à 100 % du groupe industriel EADS, il conçoit,...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

voitures (Une automobile, ou voiture, est un véhicule terrestre se propulsant lui-même à l'aide d'un moteur. Ce véhicule est conçu pour le transport terrestre de...)

course (Course : Ce mot a plusieurs sens, ayant tous un rapport avec le mouvement.)

régulation (Le terme de régulation renvoie dans son sens concret à une discipline technique, qui se rattache au plan scientifique à l'automatique.)

numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information ayant été quantifiée et échantillonnée, par opposition à une information dite...)

poids (Le poids est la force de pesanteur, d'origine gravitationnelle et inertielle, exercée par la Terre sur un corps massique en raison uniquement du...)

total ( Total est la qualité de ce qui est complet, sans exception. D'un point de vue comptable, un total est le résultat d'une addition, c'est-à-dire...)

niveau de la mer (Le niveau de la mer est la hauteur moyenne de la surface de la mer, par rapport à un niveau de référence adéquat.)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée...)

hélicoptère (Un hélicoptère est un aéronef à voilure tournante dont le ou les rotors procurent à eux seuls la propulsion et la sustentation pendant toutes les phases...)

carburant (Un carburant est un combustible qui alimente un moteur thermique. Celui-ci transforme l'énergie chimique du carburant en énergie mécanique.)

charge utile (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non pécuniaire pour être...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La matière...)

fiabilité (Un système est fiable lorsque la probabilité de remplir sa mission sur une durée donnée correspond à celle spécifiée dans le cahier des charges.)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

démonstration (En mathématiques, une démonstration permet d'établir une proposition à partir de propositions initiales, ou précédemment démontrées à partir de propositions initiales, en s'appuyant sur un ensemble...)

turbine (Une turbine est un dispositif rotatif destiné à utiliser la force d'un fluide (eau, vapeur, air, gaz de combustion), dont le couple est transmis au...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de...)

Des ingénieurs financés par l'UE ont franchi un cap important pour l'industrie aéronautique avec l'introduction du premierà pistons alimenté aupour les hélicoptères. Une fois mise sur le marché, laétablira des normes totalement nouvelles en termes de consommation deLehaute compression (HCE pour "High-Compression Engine" en anglais) conçu pour les hélicoptères légers a d'abord tourné sur un banc d'essai dédié dans le cadre dudeHIPE AE 440 (Diesel powerpack for a light helicopter demonstrator). Le démonstrateur de 440 chevaux-vapeur sur l'était conçu pour finalement alimenter unH120 modifié pour tests de vol.Le HCE est un moteur à pistons à quatreet huit cylindres à refroidissementalimenté au kérosène. Le moteur principal a été conçu par une entreprise française spécialisée dans les moteurs dede. Son partenaire autrichien s'est concentré sur des composants comme le système deà pleine autorité et sa navigabilité.Ledu HCE installé est d'environ 250 kg. Pour un niveau équivalent de performances, le poids d'un turbomoteur serait d'environ 130 kg. Cependant, le HCE peut maintenir ses performances depuis lejusqu'à 2 500 m et uneISA (International Standard Atmosphere) de + 20, ce que ne peut supporter un turbomoteur.Les développeurs du démonstrateur HCE - qui fait lui-même partie du démonstrateur Green Rotorcraft Integrated Technology de l'initiative Clean Sky – croyaient en la possibilité d'utiliser ce type de moteur sur unléger. Les économies de(jusqu'à 50 %) permettront de pratiquement doubler le rayon d'action de l'hélicoptère pour la mêmeSuite à des tests complets sur le banc d'essai, les ingénieurs du projet HIPE AE 440 ont évalué la manière dont il interagit avec la cellule ende vibrations et validé sa. Ladu HCE a été augmentée graduellement pour éviter les pannes inattendues et il a été montré que le système répond aux attentes en matière de performances.Enfin, le HCE a été intégré dans un hélicoptère deet le vol inaugural en novembre 2015 a été un succès. Au cours du vol test, le moteur HIPE AE 440 a consommé environ 40 % moins de combustible qu'unetraditionnelle. De manière importante, les économies en carburant ont abouti à une réduction desd'échappement et des émissions sonores.Pour plus d'information voir: projet HIPE AE 440