Va-t-on éclaircir les mystères de la pleine lune?

lune (La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre et le cinquième plus grand satellite du système solaire avec un diamètre de 3 474 km. La...)

Pleine lune (La pleine Lune est la phase lunaire durant laquelle la Lune apparaît la plus brillante depuis la Terre, de par le fait que nous voyons, lors de cette phase, presque toute la surface lunaire éclairée par le Soleil....)

sommeil (Le sommeil est un état naturel récurrent de perte de conscience (mais sans perte de la réception sensitive) du monde extérieur, accompagnée d'une diminution progressive du tonus musculaire, survenant à...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette verbale. Il est...)

agitation (L’agitation est l'opération qui consiste à mélanger une phase ou plusieurs pour rendre une ou plusieurs de ces caractéristiques homogènes. Plusieurs types d'opérations liées...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

rendu (Le rendu est un processus informatique calculant l'image 2D (équivalent d'une photographie) d'une scène créée dans un logiciel de modélisation 3D...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement tend...)

lunaire (Pour les homonymes, voir Pierrot lunaire, une œuvre de musique vocale d'Arnold Schönberg.)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la fois en activité et en formation à...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La...)

passé (Le passé est d'abord un concept lié au temps : il est constitué de l'ensemble des configurations successives du monde et s'oppose au futur sur une échelle des temps centrée sur le présent....)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très...)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

cerveau (Le cerveau est le principal organe du système nerveux central des animaux. Le cerveau traite les informations en provenance des sens, contrôle de nombreuses fonctions du corps, dont la motricité...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

minutes ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de terrain est la carte...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique,...)

individu (Le Wiktionnaire est un projet de dictionnaire libre et gratuit similaire à Wikipédia (tous deux sont soutenus par la fondation Wikimedia).)

médias (On nomme média un moyen impersonnel de diffusion d'informations (comme la presse, la radio, la télévision), utilisé pour communiquer. Les médias permettent de diffuser une information vers un grand nombre d'individus sans...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

sexe (Le mot sexe désigne souvent l'appareil reproducteur, ou l’acte sexuel et la sexualité dans un sens plus global, mais se réfère aussi aux différences physiques distinguant les...)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à minuit heure locale) et sa durée...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à la force de gravitation (la masse grave). Ces...)

activité physique (L'activité physique regroupe à la fois l'exercice physique de la vie quotidienne, maison, jardinage, commissions, travail, marche usage des escaliers déplacements transports, l'activité physique...)

total ( Total est la qualité de ce qui est complet, sans exception. D'un point de vue comptable, un total est le résultat d'une addition, c'est-à-dire une somme. Exemple : "Le total des dettes". ...)

besoin (Les besoins se situent au niveau de l'interaction entre l'individu et l'environnement. Il est souvent fait un classement des besoins humains en trois grandes catégories : les besoins...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

demi-lune (Une demi-lune constitue avec la tenaille, située derrière elle, les éléments des fortifications classiques qu'on appelle les dehors. Elle alterne avec les bastions, pour croiser ses feux avec ceux-ci.)

nouvelle lune (La nouvelle Lune désigne la phase lunaire pendant laquelle la Lune, au cours de son mouvement orbital de ~29,5 jours autour de la Terre par rapport au Soleil, qui est sa...)

moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de quantités : elle exprime la grandeur qu'auraient...)

échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou d'une solution. Le mot est utilisé dans différents domaines :)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

statistique (Une statistique est, au premier abord, un nombre calculé à propos d'un échantillon. D'une façon générale, c'est le résultat...)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la connaissance de la nature ;...)

vie (La vie est le nom donné :)

Avez-vous mal dormi pendant la nuit du jeudi 18 août au vendredi 19 août? Peut-être avez-vous eu un cauchemar particulièrement effrayant, ou peut-être vous êtes-vous réveillé sans raison beaucoup plus tôt que d'habitude. Cette nuit a connu uneparticulièrement grosse, connue en août sous le nom dede l'esturgeon. Selon les traditions, la pleine lune est capable de transformer les humains en loups-garous et aussi, ce qui est moins intéressant, annoncer une nuit sansToujours entourée d'une aura de mystère, la lune et son influence supposée sur le comportement humain sont, depuis des millénaires, l'd'une fascination ancestrale et de spéculations mythiques. De nombreux contes populaires et superstitions accusent la pleine lune d'être non seulement la source d'unechez les humains, mais de troubles physiques et mentaux plus graves. Mais y a-t-il une véritéderrière ces anciennes croyances? Il semble que le jury n'ait toujours passon verdict.Une étude suisse, conduite en 2013 et publiée dans le magazine "Current Biology", semble indiquer que la pleine lune pleine a en effet la capacité de perturber un sommeil par ailleurs normal. En étudiant le sommeil de 33 volontairesdans unétroitement contrôlé, les scientifiques ont mis en évidence l'existence d'une "influence". Lorsque la lune était pleine, les volontaires mettaient plus deà s'endormir et bénéficiaient d'un sommeil de moins bonne qualité, même s'ils étaient enfermés dans une pièce sombre et ne pouvaient pas voir la lune.Les volontaires ont également connu une baisse du niveau de mélatonine, qui est lié aux cycles naturels de l'horloge. Le corps produit plus de mélatonine lorsqu'il fait sombre que lorsqu'il fait clair. Le fait d'être exposé le soir à des lumières vives ou à un manque dependant la journée, peut perturber le cycle corporel normal de la mélatonine (une raison expliquant pourquoi vous ne devriez pas utiliser tard le soir vos ordinateurs portables, téléphones mobiles ou tablettes, car ils risquent d'augmenter les niveaux de mélatonine).Les participants à l'étude, qui n'en connaissaient pas l'objet, ontdeux nuits sousétroite. Les résultats ont révélé qu'en période de pleine lune, l'duliée au sommeil profond a diminué de près d'un tiers. Ende pleine lune, les volontaires ont également mis cinqde plus à s'endormir et leur sommeil a duré 20 minutes de moins.Ces résultats ont conduit l'équipe deà supposer que le cycle lunaire semble influencer le sommeil d'un, même lorsqu'il ne voit pas la lune et qu'il ne sait pas quelle est la phase actuelle du cycle lunaire mensuel. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que certaines personnes sont naturellement plus sensibles que d'autres au cycle lunaire.Leset les experts du sommeil avaient alors considéré comme importants les résultats de cette étude. Cependant, une recherche plus récente, publiée en 2016 dans la revue "Frontiers in Paediatrics", met en doute l'impact de la lune sur les rythmes du sommeil.Cette étude internationale, conduite par l'de recherche de l'Ontario de l'Est au Canada, s'est intéressée aux rythmes du sommeil de près de six mille enfants de cinq continents. Ces enfants étaient issus d'un grandde contextes économiques et socioculturels. Des variables comme l'âge, le, le niveau d'éducation, ledes mesures, l'indice decorporelle, la durée du sommeil nocturne, le niveau d'et le temps de sédentaritéont été prises en compte. L'étude a spécifiquement choisi d'étudier des enfants plutôt que des adultes, car non seulement ils ontde plus de sommeil, mais ils sont plus sensibles aux changements comportementaux.Le recueil desa duré 28, ce qui correspond au même nombre de cycles lunaires. Elles ont été subdivisées en trois phases lunaires: pleine lune,et. Les résultats obtenus par l'étude ont révélé que, en général, la durée du sommeil nocturne en phase de pleine lune montrait une diminutionde cinq minutes (soit une variante de 1 %) par rapport au sommeil en phase de nouvelle lune. Aucun autre comportement d'activité n'a été modifié de façon notable.D'autre part, les chercheurs ont expliqué que la variante de 1% était liée à la grande taille de l'de l'étude, qui maximisait donc la. Ils ont également fait remarquer qu'une diminution de cinq minutes de la durée du sommeil ne menace en rien laglobale. De façon générale, l'étude concluait que nous ne devrions pas nous inquiéter de l'impact négatif de la pleine lune sur notre état mental etLa croyance selon laquelle la pleine lune a un impact presque mystique sur lahumaine ne disparaîtra pas pour autant. La lune, qui fait partie d'un si grand nombre de mythes, légendes et contes populaires, continuera à stimuler l'imagination humaine... Ainsi qu'à motiver d'autres études scientifiques tentant de déterminer une fois pour toutes si nous sommes ou non réellement affectés par les cycles lunaires.